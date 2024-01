WEC | Porsche: “Clienti fondamentali se i marchi abbandonano l’hypercar”

Il WEC è in piena espansione dopo la revisione dei regolamenti, con ben diciannove Hypercar iscritte nel 2024, in rappresentanza di nove diversi costruttori. Mai così tanti costruttori erano stati coinvolti nella classe regina del WEC dall'inizio della serie.

Sebbene questo sviluppo sia generalmente considerato come l'avvento di un'epoca d'oro, Laudenbach avverte che non c'è alcuna garanzia che questi costruttori manterranno il loro impegno a lungo termine. Il vicepresidente Porsche Motorsport teme che, se i grandi costruttori dovessero abbandonare, potrebbero essere troppo pochi i privati a salvare la situazione, come hanno fatto Alpine, Glickenhaus e Rebellion quando Toyota era l'unico costruttore ancora impegnato nella classe regina del WEC, dopo che Audi e Porsche avevano abbandonato la serie alla fine del 2010.

Porsche fornisce ora due 963 a Jota e un'altra a Proton Competition, ma nessun altro costruttore ha proposto un vero e proprio programma di vetture clienti, "il che è un peccato" secondo Laudenbach. La terza 499P della Ferrari, senza alcun coinvolgimento ufficiale da parte del Cavallino Rampante, è ancora gestita dalla stessa squadra AF Corse.

"Penso che sia un po' triste che nessuno degli altri abbia fatto vetture clienti", ha aggiunto. "Se si guarda agli schieramenti, probabilmente si può sostenere che non abbiamo bisogno di vetture clienti. Abbiamo abbastanza fabbriche. Sono nel settore da un tempo sufficiente, per me è difficile immaginare che per dieci anni o poco più avremo così tanti costruttori nel campionato. Non so se qualcuno ricorda un decennio con così tanti marchi. Io non ci riesco”.

Photo by: Andreas Beil Thomas Laudenbach, Head of Porsche Motorsport

"Poi arriverà il giorno in cui tutti noi cercheremo di fare in modo che le gare di durata vivano a lungo, perché amiamo questo sport, perché amiamo le gare endurance. Allora tutti saranno contenti di avere vetture clienti. Pertanto, credo che dovremmo trattarle bene nei momenti di grazia. E siamo gli unici a farlo".

Tuttavia, Laudenbach ammette che avere dei team clienti non ha reso la vita di Porsche più facile nella classe Hypercar: "Dobbiamo fornire assistenza, il che è uno sforzo, non sotto l'aspetto che ai tuoi clienti piace batterti. Allo stesso tempo, facciamo di tutto per fornire loro una buona auto".

Questo include la fornitura degli stessi aggiornamenti della squadra di fabbrica: "Credo che la nostra filosofia sia molto buona, in quanto trattiamo i nostri clienti in modo equo. Se ci sono cambiamenti in termini di prestazioni, una cosa è certa: i clienti avranno sempre le nostre stesse specifiche, al 100%. Sono obbligati dalle normative. Ed è anche una filosofia chiara che funziona abbastanza bene".

L'anno scorso, la prima vettura cliente di Porsche (la Jota #38 guidata da Antonio Felix da Costa, Will Stevens e Yifei Ye, ndr) ha avuto un successo limitato, concludendo la stagione senza un solo podio (mentre Porsche ne ha conquistati due in totale), nonostante sia stata in testa alla 24 Ore di Le Mans per otto giri. Partecipando agli ultimi tre round della stagione, la vettura n. 99 di Proton ha faticato ancora di più, anche se la sua filosofia era quella di imparare e costruire per il futuro.