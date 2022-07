WEC | Monza, Libere 1: Glickenhaus davanti ad Alpine e Peugeot

Carica lettore audio

Cominciano i lavori sul circuito di Monza, dove questo fine settimana si disputerà la 6 Ore valida come quarto evento del FIA World Endurance Championship 2022.

Nelle Prove Libere 1 il miglior tempo assoluto e in Classe Hypercar lo ha ottenuto la Glickenhaus LMH #708, che con Dumas/Pla/Derani ha chiuso al comando in 1'37"984 al termine dei 90' andati in scena sotto un caldo sole.

Alle spalle della vettura americana con la nuovissima livrea azzura ci sono i prototipi francesi, ossia Alpine e Peugeot, entrambi distanti oltre mezzo secondo.

La A480-Gibson #36 del Team Signatech nelle mani di Negrão/Lapierre/Vaxivière è in piazza d'onore, mentre l'esordiente 9X8 #93 di Vergne/Di Resta/Jensen è terza, anche se ha avuto un guaio alla 'Ascari' sul finire delle prove rientrando sul carro attrezzi.

La vettura del Leone è seguita dalle Toyota GR010 Hybrid #8 di Buemi/Hartley/Hirakawa e #7 dei Campioni in carica Conway/Kobayashi/López, da questa gara dotate di nuovo differenziale.

Più indietro l'altra Peugeot, solo 20a generale e con all'attivo appena 12 giri per un problemino accusato che ha impedito a Duval/Menezes/Rossiter di scendere ulteriormente in pista con la loro #94.

#93 Peugeot Totalenergies 9X8 di Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne Photo by: JEP / Motorsport Images

In Classe LMP2 c'è la zampata dei leader PRO/AM: Rovera/Nielsen/Perrodo portano la loro Oreca 07-Gibson #83 preparata da AF Corse al primo posto in 1'39"973, battendo per una manciata di decimi la #41 del RealTeam by WRT (Habsburg/Andrade/Nato) e la #34 di Inter Europol Competition (Gutiérrez/Brundle/Smiechowski).

In Top5 di categoria ecco anche i ragazzi della Prema (#9 Kubica/Delétraz/Colombo) e la United Autosports #22 (Hanson/Albuquerque/Owen), seguiti dalla #1 della Richard Mille Racing (Chatin/Wadoux/Milesi) e dalla Jota #38 (Stevens/Da Costa/Gonzalez).

La Oreca #45 della Algarve Pro Racing è ottava del gruppo e seconda PRO/AM con Thomas/Allen/Binder e precede la United Autosports #23 di Lynn/Jarvis/Pierson e il Team WRT (#31 Gelael/Frijns/Rast).

In PRO/AM il terzo tempo è della ARC Bratislava (#44 Konôpka/Beche/Van Der Helm), con dietro la Oreca #35 di Ultimate (J.Lahaye/M.Lahaye/Heriau).

Porsche 911 RSR del Team Porsche GT #92 - 19 di Michael Christensen, Kevin Estre Photo by: JEP / Motorsport Images

In Classe LMGTE PRO comanda la Porsche 911 RSR–19 #92 gestita dalla Manthey per la coppia Christensen/Estre, che gira in 1'47"273 mettendosi alle spalle la Ferrari 488 #52 condotta da Fuoco/Molina (AF Corse).

Terzo crono per Milner/Tandy con la Corvette C8.R #64 della Pratt&Miller, con quasi mezzo secondo di distacco dai leader, così come la Porsche #91 di Makowiecki/Bruni.

I Campioni in carica Calado/Pier Guidi portano invece la Ferrari #51 quindi con un ritardo di 0"6 dal primato.

Concludendo con la LMGTE AM, anche qui il riferimento è di una Porsche: la #56 del Team Project 1/Inception (Iribe/Millroy/Barnicoat) gira in 1'48"389, tre decimi meglio della #86 di GR Racing (Pera/Wainwright/Barker), con la #46 di Cairoli/Pedersen/Leutwiler (Team Project 1) a completare la tripletta di 911.

In Top5 si piazzano pure le Ferrari di Spirit of Race/AF Corse (#71 Aubry/Dezoteux/Ragues) e AF Corse (#21 Mann/Vilander/Ulrich), seguite dalla #54 di Cassidy/Flohr/Castellacci.

Lontane le Aston Martin, tutte e tre sul fondo della graduatoria. La #777 di D'Station Racing/TF Sport (Fujii/Hoshino/Fagg) è la più rapida tra le Vantage, tenendosi dietro la #33 di Keating/Chaves/Sorensen e la #98 di NorthWest AMR (Dalla Lana/Thiim/Pittard).

In grassetto i piloti autori del miglior tempo