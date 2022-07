WEC | La Vanwall LMH torna in pista al Lausitzring

Carica lettore audio

La Vanwall Hypercar è tornata in pista per una sessione di test al Lausitzring, cominciando i lavori veri e propri in vista dell'esordio nel FIA World Endurance Championship l'anno prossimo.

Il prototipo costruito dal team ByKolles aveva effettuato un primo shakedown con Christophe Bouchut in un aerodromo in Germania, per poi recarsi in Repubblica Ceca, dove sul tracciato di Most i piloti Esteban Guerrieri e Tom Dillmann si erano dati da fare mettendo insieme quasi 200 giri in un paio di giorni.

La Vandervell LMH dotata di motore Gibson V8 da 4,5 litri ha quindi ripreso il percorsi di sviluppo che la porterà all'omologazione tra qualche mese, per il debutto nel 2023.

In Germania è stato il francese Dillmann a percorrere 450km sotto in torrido sole nella giornata di mercoledì, sotto gli occhi del team diretto da Boris Bermes che ha raccolto e messo insieme ulteriori dati molto preziosi.

Le prove proseguiranno oggi, come spiega il transalpino: "E' stata una buona giornata di test, abbiamo fatto 450km. Faceva caldo perché c'erano 38°C, ma condizioni perfette per provare le cose più ostiche. Giovedì si continua!"