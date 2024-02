WEC | Isotta Fraschini al completo con Carl Wattana Bennett

Sarà Carl Wattana Bennett il terzo ed ultimo pilota dell'equipaggio 2024 di Isotta Fraschini, pronta a fare il suo debutto nel FIA World Endurance Championship con il team Duqueine.

Dopo l'annuncio di Antonio Serravalle, arriva anche il 19enne thailandese-americano a rinforzare la squadra del marchio milanese, che per l'impegno in Classe Hypercar schiererà come capitano Jean-Karl Vernay, ossia il pilota che ha sviluppato fin dalle prime uscite la Tipo 6 LMH-Competizione.

Non ci sarà invece Alejandro Garcia, che aveva preso parte agli ultimi test ed era stato indicato tra i titolari nell'elenco iscritti pubblicato dal WEC a novembre prima che le strade delle parti si dividessero.

Ma in Isotta Fraschini si punta ugualmente sui giovani, con Bennett che fa parte della A14 Management (l’accademia di piloti di Fernando Alonso) e al 21enne Serravalle già visto in azione con le LMP3, affiancati dall'esperto Vernay, vincitore nelle gare turismo e conoscitore a fondo del progetto Tipo 6 LMH-C.

Carl Wattana Bennett, Isotta Fraschini Duqueine Photo by: Isotta Fraschini

"Sono entusiasta di annunciare la mia collaborazione con Isotta Fraschini e Duqueine per l'attesissima stagione 2024. Questo legame ha un profondo significato per me poiché rappresento con orgoglio la Thailandia sulla scena globale degli sport motoristici", dichiara Bennett.

"Unire le forze con Isotta Fraschini e il Team Duqueine è la realizzazione del sogno di una vita. Vorrei esprimere la mia più profonda gratitudine alla A14 Management, a Duqueine, alla Royal Automobile Association of Thailand, all’Amerasian Fragrance Research e a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile tutto ciò".

"Il loro sostegno e la fiducia nelle mie capacità hanno aperto la strada a questa incredibile opportunità. Mi impegno a dare il massimo. Sono fiducioso che realizzeremo grandi cose insieme a Isotta Fraschini e Duqueine".

Jean-Karl Vernay, Isotta Fraschini Duqueine Photo by: Isotta Fraschini

Vernay aggiunge: "Essere coinvolto nel progetto fin dall'inizio è ovviamente molto emozionante per me e penso che sia una grande notizia poter prendere parte alla stagione FIA WEC 2024. Grazie a Isotta Fraschini e ai ragazzi di Michelotto perché la macchina è fantastica, e grazie anche a Duqueine per il supporto. Non vedo l'ora di essere in Qatar".

"Naturalmente avremo dei ragazzi giovani come Antonio e Carl, ma penso che sia comunque una formazione forte. Non sarà facile, perché le persone contro cui combatteremo possiedono molta esperienza che noi non abbiamo, ma non vedo l'ora e... continuiamo a spingere!"

Soddisfatto pure Claudio Berro, Responsabile Motorsport di Isotta Fraschini Milano: "Sono molto curioso di vedere come funzionerà questo mix di gioventù ed esperienza in un campionato molto competitivo come è il FIA WEC".

"Per Isotta Fraschini i tre piloti in squadra sono molto importanti perché diventano ambasciatori della marca in Europa, Nord America e Asia, tre aree strategiche dal punto di vista commerciale".