WEC | Glickenhaus incerta per le gare al Fuji e in Bahrain

Il team statunitense ha rivelato che non è ancora stata presa una decisione sulla sua partecipazione alle gare del Fuji e del Bahrein, rispettivamente a settembre e novembre, con la sua Glickenhaus 007 iscritta all'intero campionato.

Secondo il fondatore del team, Jim Glickenhaus, la decisione dipende dal fatto che il team Glickenhaus Racing trovi una sponsorizzazione per portare avanti il suo programma.

"Non abbiamo preso alcuna decisione; non possiamo dire che saremo presenti al Fuji e in Bahrain perché ci stiamo ancora lavorando", ha dichiarato a Motorsport.com.

"Quello che deve succedere è che troviamo uno sponsor serio che ci permetta di fare il resto di quest'anno e di andare verso il 2024, oltre a sviluppare una versione evo della vettura, in modo da poter rimanere competitivi".

"Siamo vicini a farlo, ma o otterremo il sostegno necessario o non lo otterremo. Penso che abbiamo un enorme potenziale che uno sponsor sarebbe in grado di sfruttare".

La Glickenhaus ha abbandonato il WEC 2022 lo scorso anno, dopo la sua prestazione più competitiva dall'ingresso nella serie nel 2021, quando ha perso una chiara possibilità di vittoria a Monza a causa di un guasto al turbo.

In seguito si è impegnata a tornare per quest'anno solo a dicembre.

#708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007: Romain Dumas, Olivier Pla, Nathanael Berthon Photo by: Eric Le Galliot

Glickenhaus ha insistito sul fatto che la mancata disputa delle ultime due gare non pregiudicherebbe le possibilità del team di entrare nel WEC nella prossima stagione.

"Siamo ancora in buoni rapporti con il WEC e li abbiamo tenuti informati", ha dichiarato. "Sono stati molto favorevoli ai nostri sforzi".

Una decisione sulla partecipazione di Glickenhaus alle ultime due gare potrebbe essere imminente. Del resto, il carico del materiale per la 6 Ore del Fuji, prevista per il 10 settembre, partirà via mare mercoledì prossimo.

Glickenhaus ha ribadito che la partecipazione al WEC offre meno valore al suo neonato marchio di auto stradali, la Scuderia Cameron Glickenhaus, rispetto alla partecipazione alla 24 Ore del Nurburgring e alla Baja 1000 con le versioni stradali della sua auto GT SCG004C e del fuoristrada Boot.

"È ancora troppo presto per parlare di piloti per il Fuji e il Bahrain, se la squadra dovesse recarsi in Asia per l'ultima tappa del WEC", ha spiegato Glickenhaus.

Ha sottolineato poi che Ryan Briscoe rimane parte della squadra anche se è stato sostituito da Nathanael Berthon per la 6 Ore di Monza dello scorso fine settimana.

Briscoe sarà al servizio di Glickenhaus al Goodwood Festival of Speed di questo fine settimana, dove guiderà la 007 di HK Motorcars, che ha corso come #709 alla 24 Ore di Le Mans.

Berthon ha fatto parte dell'equipaggio della vettura #708 insieme a Romain Dumas ed Olivier Pla a Monza, dopo aver debuttato con la squadra sulla seconda vettura a Le Mans il mese scorso.