WEC | Corvette già Campione da applausi: "Trionfo di squadra"

La Corvette chiude in anticipo i giochi e si laurea matematicamente Campione del FIA World Endurance Championship per quanto riguarda la Classe LMGTE AM.

E' bastato un quarto posto alla 6h di Monza a Nicky Catsburg, Ben Keating e Nico Varrone per regalarsi il titolo piloti al volante della C8.R #33 e quello riservato al team.

Nonostante in Brianza il trio non sia per la prima volta salito sul podio, dopo le vittorie ottenute a Sebring, Portimão e Le Mans, e il secondo posto di Spa-Francorchamps, mancavano pochi punti ad un equipaggio che fin dai primi km percorsi ha dato chiaramente segno di essere il migliore sotto ogni punto di vista.

La Corvette, pur giocando da sola contro Ferrari, Porsche ed Aston Martin, è apparsa velocissima e i suoi conduttori dei fulmini. Keating è un Bronze di extra-lusso e non lo dimostra solamente oggi, avendo vinto già la categoria ed essendo protagonista spesso in LMP2 in IMSA.

Catsburg non necessita di presentazioni, essendo uno dei piloti GT di maggiore esperienza, qualità e quantità del panorama, mentre Varrone è stata la scommessa di questa stagione e il giovanissimo argentino ha un futuro molto promettente davanti a sè.

#33 Corvette Racing Chevrolet Corvette C8.R: Ben Keating, Nicolas Varrone, Nicky Catsburg Photo by: Paolo Belletti

"L'ho detto e ridetto, ma in questo campionato e in ognuna delle cinque gare disputate è stata una vera e propria prestazione di squadra. Si vince e si perde come squadra, ma siamo stati anche fortunati in molti momenti; una stagione magica", sottolinea Keating sorridente quando si siede in conferenza stampa.

"Tutti continuavano a dire che dovevamo arrivare primi o secondi per vincere il campionato. Io continuavo a dire che era più importante capire dove finivano le Iron Dames e la Aston Martin #25, ed ottenere un buon piazzamento; stavamo gareggiando per arrivare il più in alto possibile".

"A Monza abbiamo fatto un'ottima gara, continuo a scherzare sul fatto che, essendo arrivati quarti, abbiamo perso 10Kg di zavorra per il prossimo round! Ora possiamo davvero iniziare a spingere forte perché non dobbiamo essere conservativi! Sono davvero orgoglioso di tutti i membri del team Corvette Racing".

Catsburg aggiunge: "Onestamente, questa stagione è stata una delle più belle per me nel motorsport. È stato tutto molto bello fin dall'inizio, molto tranquillo e senza troppa pressione. In qualche modo i risultati hanno continuato ad arrivare. Non posso negare che abbiamo una grande macchina, una grande squadra e una formazione fantastica".

"Ma dovevamo ancora dimostrarlo e credo che l'abbiamo fatto molto bene. Oggi sento che avremmo dovuto salire sul podio. Siamo stati un po' sfortunati con alcune situazioni di Safety Car, ma siamo stati bravi. È molto bello potermi definire Campione del Mondo. Credo di averlo già vinto in passato con una squadra, ma non come pilota. Quindi sono davvero molto felice!".

Emozionatissimo anche Varrone, al quale brillavano gli occhi incredulo: "Questo significa molto. È una sensazione strana al momento, ma significa molto. Dire che siamo Campioni del Mondo è incredibile. Ho lavorato per questo da quando avevo 8 anni e ho iniziato a guidare i kart. Non immaginavo che sarebbe arrivato così presto".

"Come ha detto Ben, è stato fatto un lavoro di squadra per tutta la stagione. Abbiamo fatto tutti un ottimo lavoro: noi tre come compagni di squadra, gli ingegneri e il team ai box sono stati fantastici. Abbiamo fatto un lavoro fantastico. A Monza non eravamo in corsa per la vittoria e non ce l'abbiamo fatta. Ma arrivare quarti e prenderci il titolo già a due gare dalla fine è semplicemente fantastico".

#33 Corvette Racing Chevrolet Corvette C8.R: Ben Keating, Nicolas Varrone, Nicky Catsburg Photo by: Paolo Belletti

Mark Stielow, Direttore di Chevrolet Motorsports Competition Engineering, esulta: "Congratulazioni a Ben Keating, Nicky Catsburg e Nico Varrone per il loro titolo al primo anno per Corvette Racing nella classe GTE AM del WEC. Non è stato facile, nonostante i risultati di questa stagione".

"La strategia e le operazioni da parte di tutto il team Corvette Racing, assieme a piloti ed ingegneri, sono state eccellenti per tutta la stagione. Si trattava di una Classe profonda e competitiva e siamo grati a Corvette Racing per averla conquistata. Questo ci dà un grande spinta in vista della fine della stagione e del 2024, quando il programma clienti Corvette Z06 GT3.R arriverà nel WEC".

Felice anche Laura Wontrop Klauser, Responsabile di GM per le Sportscar: "Che bello! L'anno scorso il team Corvette Racing è entrato a tempo pieno nel WEC per imparare e ha ottenuto grandi successi. Ci siamo divertiti molto e quest'anno abbiamo avuto l'opportunità, con Ben, Nicky e Nico, di avere una Corvette nella classe GTE AM. Questo gruppo non poteva dire di no! Poter diventare Campioni e vincere la 24 Ore di Le Mans nell'ultimo anno di GTE e con la C8.R è un sogno che si avvera".