Intervista

WEC

WEC | Ford pronta al 95% dopo Aragón e 14.400km, tra alcuni problemi e motore con novità

La LMDh dell'Ovale Blu si appresta ad entrare nell'ultima fase di test e la prova endurance in Spagna ha dato ottimi spunti con due vetture in pista, mettendo alla frusta anche le componenti più ostiche simulando le velocità di Le Mans.

Francesco Corghi

Pubblicato: 23 nov 2026, 17:16

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Ford LMDh, Aragon test

Foto di: Ford

Mentre il mondo intero attende con ansia di vedere le forme definitive della Ford LMDh, la cui presentazione si terrà giovedì 26 novembre, il prototipo della Casa dell'Ovale Blu continua il proprio percorso di avvicinamento al FIA World Endurance Championship, dove esordirà nel 2027.

Dopo i test svolti al Paul Ricard, Silverstone, Monza ed Imola, c'era grandissima attesa per quello di durata organizzato ad Aragón, che ha visto due esemplari della vettura entrare in azione nelle mani dei sei piloti ufficiali - Logan Sargeant, Sebastian Priaulx, Mike Rockenfeller, Tom Blomqvist, Nick Yelloly e Matt Campbell, più la riserva Tom Dillmann.

È stata un'uscita molto positiva, con suddivisione dei compiti studiata proprio per affinare al meglio il mezzo e per scovare ogni minimo particolare da sistemare, come ha spiegato Dan Sayers in un incontro coi giornalisti, al quale era presente Motorsport.com.

"Era il nostro primo test endurance di 30 ore. Avevamo due vetture sul posto: una dedicata alla prova di resistenza e l’altra allo sviluppo delle prestazioni e dei sistemi di controllo. Per me l’attenzione principale era rivolta proprio a quella di resistenza", ha esordito il Responsabile del programma Ford LMDh.

Dan Sayers, Ford Racing

Foto di: Ford

"Prima di allora non avevamo mai effettuato più di circa uno stint e mezzo di guida continua, quindi è stato un vero e proprio salto nel buio, nonostante il telaio Oreca già abbastanza collaudato. Il sistema ibrido è ovviamente in una fase avanzata di sviluppo, ma si trattava di lavorare con motore, carrozzeria e tutte quelle piccole complessità come cablaggi e loro percorsi; tutte cose che, si sa, possono avere problemi".

"Abbiamo iniziato alle 9 del mattino del secondo giorno e l’idea era di correre fino alle 15 del giorno successivo, anche se io spingevo a continuare senza sosta fino alle 17. Avevamo previsto alcune soste programmate per smontare la carrozzeria e assicurarci che non ci fossero anomalie nascoste, solo per precauzione, e sono andate tutte bene".

"Le noie più grandi sono state con alcuni elementi di fissaggio che si sono staccati o allentati, fortunatamente notati durante le ispezioni programmate ogni sei ore, così abbiamo potuto risolverli e l’auto è tornata in pista. Ci concentreremo su questi piccoli dettagli importanti, aggiornando i manuali di montaggio come ogni volta che scendiamo in pista. Le cose cambiano: si impara di più, si capisce dove i cablaggi sfregano e dove invece non possono o non dovrebbero farlo, per cui prepareremo la vettura in modo leggermente diverso per il prossimo test, come facciamo ogni volta".

"Il bello era che utilizzavamo una configurazione in cui si raggiungono velocità leggermente superiori a quelle di Le Mans sul rettilineo opposto, in modo da sottoporre tutta la carrozzeria ai carichi aerodinamici che si vedranno in Francia, mettendo alla prova i sistemi frenanti, l’aerodinamica e tutto ciò che si ha su quel tracciato".

"Il problema più grande che abbiamo avuto è stato uno stop non programmato dovuto a un guasto al sistema di raffreddamento, che ha comportato la sostituzione del motore alle 2;30 del mattino. Non è una sorpresa incontrare qualche guaio, questa era una cosa semplice oltretutto, il che ci ha lasciato anche un po' di frustrazione. Ma abbiamo imparato moltissimo e, in realtà, abbiamo girato per oltre 24h sulle 30 previste, nonostante quella sostituzione. Quindi, tutto sommato, siamo molto soddisfatti. Non ci sono stati guasti che ci abbiano destato preoccupazione e con le due vetture abbiamo messo insieme oltre 7.300 km".

"La sfida più grande con la seconda vettura è stata proprio la gestione dell'hardware. L'avevamo già utilizzata a Monza in una delle sessioni di test più fluide che abbiamo mai avuto; penso che ciò sia stato il risultato della divisione dei gruppi di ingegneri, assegnando a ciascuno una vettura con maggiore chiarezza per tutti su cosa fare".

"Abbiamo organizzato il lavoro degli ingegneri, strutturandolo come faremo in gara con due auto; è andato tutto piuttosto liscio e sappiamo benissimo che le gare si vincono con una pianificazione iniziale, e lo stesso vale per i test. Avevamo un programma molto chiaro, con responsabilità ben definite per entrambe le auto, quindi arrivare lì e fare tutto come descritto è stato semplice".

Ford LMDh, Aragon test

Foto di: Ford

Da Monza, la Ford ha portato due LMDh in pista e questo è stato il primo passo avanti per velocizzare il programma di crescita, come spiegato in precedenza descrivendo quanto fatto in Spagna.

"Abbiamo sicuramente apportato miglioramenti significativi e anche ad Imola è andato tutto piuttosto bene. Diciamo che da Silverstone in poi abbiamo fatto davvero dei progressi piuttosto buoni, grazie anche al lavoro al simulatore di Concorde. Siamo consapevoli che quando si partecipa ad un evento del WEC, bisogna avere la vettura a punto e tutte le squadre in genere sono piuttosto brave in questo. Riescono a portarla nel range di prestazioni ottimale fin da subito".

"Non c’è tempo per ricominciare da capo con l’assetto e bisogna essere già abbastanza vicini. La vettura dedicata alle prestazioni serve proprio a lavorare sui dati e la loro correlazione, al fine di perfezionare il modello della vettura nel simulatore insieme a Michelin, per le gomme, e ai nostri ingegneri. Non avevamo molti dati sul Motorland, quindi i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro al simulatore. Ci siamo dedicati per un po’ all’assetto meccanico, e successivamente ai sistemi di controllo, rapporti del cambio e frenata, un aspetto su cui continueremo a lavorare a lungo".

"I piloti erano decisamente più soddisfatti in termini di fiducia e sensazioni. Direi che su quella vettura abbiamo fatto passi da gigante. E la cosa bella è che, quando abbiamo avuto un po’ di tempo libero con la vettura endurance, vi abbiamo trasferito alcune delle impostazioni che avevamo messo a punto nei primi due giorni con l'altra, facendola girare per le ultime otto ore circa con quelle impostazioni aggiornate. Anche così si riesce a guadagnare più tempo e a raccogliere più dati".

Ford LMDh, Aragon test

Foto di: Ford

E a proposito di motore, ad Aragón è stato messo alla frusta anche il V8 'Coyote' con alcune nuove caratteristiche su cui i tecnici di Dearborn hanno lavorato alacremente per migliorare, dopo le prime uscite.

"Il programma di sviluppo del motore ha fatto passi da gigante e in quest’ultimo test avevamo una nuova specifica, con massa ridotta che ci ha garantito più potenza e, ovviamente, prestazioni complessive della vettura. Questa specifica aveva già totalizzato 30 ore sul banco prova del gruppo motopropulsore prima che la montassimo su una vettura; una scelta per ridurre al minimo i rischi".

"Gli sviluppi sono continui, non solo per le prestazioni, ma anche per l’affidabilità; e siamo molto soddisfatti delle ultime specifiche del motore e dell’affidabilità, nonostante un paio di problemi coi cuscinetti durante le 30 ore di prova al banco; in generale è andato davvero molto bene. L’affidabilità è buona, aspetto di fondamentale importanza, non solo ovviamente per le gare endurance, ma anche per il programma di test, perché sappiamo che quando arriverà il momento di correre avremo un motore affidabile".

"Qualsiasi problema emerso durante questo programma di test avrebbe causato parecchia confusione, dato che effettuiamo le prove ogni due settimane e non c’è tempo per individuare un problema. Sono molto soddisfatto di tutto l’hardware da quel punto di vista. Per quanto riguarda i sistemi di controllo e la calibrazione, devo ammettere che già nel primo test eravamo molto più avanti di quanto pensassi. L’auto ha girato, senza grossi problemi. È andato tutto molto bene, poi ovviamente ci vorrà del tempo per arrivare al punto in cui saremo competitivi con gli altri Costruttori".

"La maturità di tutti i nostri reparti è ottima, vista anche l'esperienza con Red Bull powertrain, ora sappiamo come gestire i sistemi di energia, effettuare tutte le verifiche tecniche, di conformità e via dicendo. Non si tratta solo delle prestazioni, ma di seguire le norme e sta andando molto bene. C’è ancora molto da fare per tirare fuori ogni minima cosa utile alle prestazioni, ma siamo felici dei progressi fatti su freni e cambio".

"Ad oggi abbiamo percorso circa 14.400 km di test e la sfida maggiore è probabilmente rappresentata dalla massa del nostro motore, viste le dimensioni. Altri li hanno davvero piccoli. Il peso minimo delle vetture è tale da non costituire un problema e tutti sono in grado di rispettarlo. La guidabilità si sta rivelando ottima e i piloti sono molto soddisfatti, non ci sono calibrazioni complicate per anti-lag, intercooler, turbo, configurazioni a V e via dicendo".

"È tutto piuttosto semplice ed è il suo punto di forza, poi per le novità posso dire che gran parte della struttura principale del motore è stata sottoposta a una drastica riduzione di peso: il blocco, le testate, i coperchi delle camme: tutto è stato alleggerito. E poi è stata aumentata la potenza principalmente attraverso il rapporto di compressione. Si tratta di un cambiamento piuttosto significativo nelle specifiche del motore".

Ford LMDh, Aragon test

Foto di: Ford

Un altro aspetto che sta contando molto in questa fase di test è avere una vettura costruita su un telaio già ben noto per la sua forza come quello Oreca, più parti e componenti che soddisfano per la robustezza mostrata.

"Le sospensioni sono quelle di un telaio collaudato come l'Oreca, dunque siamo relativamente fiduciosi. Abbiamo tratto vantaggio dall’essere entrati in una fase avanzata di tutto lo sviluppo di quel telaio negli anni precedenti. Il problema riguarda piuttosto la carrozzeria e ne siamo consapevoli. Parliamo molto con Oreca e c'è sempre la tendenza ad eliminare alette e appendici che, nei contatti, danneggiano le gomme e anche le tue prestazioni, se le perdi. Vedremo come completare il tutto nei prossimi test".

Le prossime uscite saranno prima di fine anno ad Austin e Sebring, per farsi un'idea di cosa poi si affronterà a gennaio su quella stessa durissima pista nel test endurance di 30 ore. Infine la vettura volerà in Qatar per l'ultimissima prova prima del via del campionato, al netto di quello che potrà succedere nella situazione geopolitica attualmente in essere in Medio Oriente.

Quello che invece è già ben chiaro e definito sono le sensazioni che il programma sta maturando, con forme che ormai sono arrivate ad essere quelle definitive.

"Siamo fortunati ad avere un'auto dedicata all'omologazione in galleria del vento con sede in America e l'aggiorniamo ogni volta che ci entriamo con ciò che abbiamo imparato in pista, e viceversa: quando ci avviciniamo a dove pensiamo di arrivare in termini di finestre prestazionali, aggiorniamo le auto da pista per assicurarci di utilizzare qualcosa più rappresentativo possibile".

"I due aspetti sono abbastanza ben allineati. Uno è sempre un po’ in ritardo rispetto all’altro, ovviamente. Direi che siamo al 95% del percorso per quanto riguarda le specifiche della vettura e già al 70% del programma di test; ammetto che fa un po’ paura pensando alle gare, ma direi che siamo praticamente in linea con le previsioni e nessuno pensava che ad Aragon avremmo girato quasi 30 ore senza problemi gravi".

"I tempi sono molto stretti e non ne abbiamo per affrontare problemi che richiedano più di una settimana per essere risolti. Quindi disporre di un sistema ibrido solido è stato fondamentale, un vantaggio indiscutibile. Sappiamo che dobbiamo concentrarci su noi stessi e su come effettuare il lavoro. Il BoP sarà una sfida e dunque dobbiamo concentrarci sul fare ogni cosa al meglio delle nostre possibilità e che possiamo controllare".

Ford LMDh, Aragon test

Foto di: Ford

Ford ha inoltre scelto una propria squadra messa insieme 'in casa', più che affidarsi ad un team esterno come fanno altre realtà del mondo dei prototipi. E anche qui, ad ogni test, la compagine migliora e modella pian piano una sua identità, come sottolinea Sayers con grande orgoglio.

"Ogni volta che si va in pista è un’esperienza gratificante. Vedere la macchina prendere forma è una cosa, ma vedere la squadra unirsi, soprattutto negli ultimi due o tre mesi, sia stato davvero gratificante. A volte si è rivelata una vera sfida cercare di mettere insieme un team proveniente da tre località diverse, riunito da Oreca per lavorare assieme. Ci abbiamo messo molto impegno e ora vediamo i frutti con i progressi".

"Tutti i piloti vanno d’accordo e sono aperti, piuttosto simili tra loro. Ad Aragón c’erano tutti, compreso Tom Dillman, che è il nostro nuovo pilota di riserva. Purtroppo Sargeant si è ammalato e non ha girato, mentre Rockenfeller ha fatto solo un paio di tornate, ma per il resto è andato bene. Era la prima volta che li avevamo tutti, coi loro percorsi diversi".

"Ognuno riesce sempre ad apportare qualcosa di diverso. Matt viene dalla Porsche e ha la conoscenza sulle prestazioni di quella vettura e di quel team, e può fare un confronto diretto con la nostra situazione attuale. Allo stesso modo, Tom e Nick provengono direttamente da Acura che aveva telaio Oreca, per cui conoscono bene alcune sue caratteristiche, indicando eventuali punti di forza e dove migliorare. Mike ha tantissima esperienza e mentore per il team".

"Logan e Sebastian non hanno molta esperienza in gare con i prototipi e con le ruote coperte, ma sono giovani e freschi, ti dicono semplicemente come si comporta la vettura, il che è anche molto positivo perché non ci pensano troppo e vanno al limite. Questo è un aspetto di cui abbiamo parlato con loro e su cui li abbiamo istruiti a lungo in vista di Aragón, perché non ha senso fare il giro evitando tutti i cordoli, guidando con delicatezza e senza rompere nulla. Bisogna guidare come se si fosse in gara. Non per romperla, ma mettendola alla frusta. Tutti apportano effettivamente qualcosa di unico, ma sembra funzionare molto bene per far progredire la vettura sia al simulatore che in pista, e trarre insegnamenti da tutti loro".

"Dillman si è unito a noi di recente durante uno Shaedown per una delle auto. Ha fatto un giro molto breve su una pista molto piccola, dunque era la prima volta al volante, ma mi ha davvero impressionato. È una persona con cui è molto facile lavorare, uno tranquillo, ma molto competente al volante di un prototipo: ha raggiunto subito la velocità giusta e ci ha fornito ottime indicazioni pur facendo solo un test. Non vediamo l’ora di farlo provare anche al simulatore per mettere in relazione i dati raccolti in precedenza, poi dovremo vedere come integrare tutto questo nel programma del prossimo anno".

Dan Sayers, Ford Racing

Foto di: Ford

Infine Sayers ha scherzato e sorriso quando gli è stato domandato, come chiosa, quale sia la gara più attesa del 2027.

"Sicuramente non Le Mans! Il Qatar sarà fantastico, ma sarà come vivere dentro una pentola a pressione. E il mio compito è proprio quello di cercare di alleggerire quella pressione sulla squadra, dunque faremo apposta i test a Lusail per avere già un'idea di cosa ci attende".

"Metteremo a punto l’assetto, i sistemi di controllo e alleggeriremo la tensione in vista della prima gara, perché sappiamo che ci sarà. Dobbiamo solo concentrarci sul nostro lavoro. Quindi penso che il Qatar sia la gara che aspetto con più entusiasmo, mentre Le Mans quella che temo di più".

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