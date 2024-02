WEC | Ferrari: 564 giri di Prologo preparando una lotta serrata

In casa Ferrari AF Corse c'è un relativo ottimismo, ma anche piedi ben piantati per terra al termine del Prologo che ha aperto la stagione 2024 del FIA World Endurance Championship.

Tra lunedì e martedì, a Lusail le 499P ufficiali condotte da Antonio Fuoco/Miguel Molina/Nicklas Nielsen (#50) e Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi (#51) hanno messo assieme 564 giri, raccogliendo una marea di informazioni e provando soluzioni diverse sotto ogni aspetto.

Se sommiamo i 278 che hanno completato anche Robert Kubica/Robert Shwartzman/Yifei Ye al volante della privata di AF Corse #83, ecco che in vista della 1812 Km del Qatar di sabato 2 marzo c'è parecchio materiale su cui contare.

Intanto gli uomini di Maranello hanno potuto lavorare sulla messa a punto della Hypercar del Cavallino Rampante sia dal punto di vista del giro secco, facendo una piccola simulazione di Qualifica, che anche sul passo gara, in larga parte ciò che interessava di più.

Questo perché l'usura delle gomme su un tracciato come quello di Lusail sarà ancora una volta uno dei fattori chiave in vista della gara d'apertura del campionato, che girerà attorno anche a cambi di temperatura e aderenza.

Ecco quindi che il miglior tempo siglato da Fuoco in 1'40"673 tra le Ferrari è buono, ma indicativo fino ad un certo punto perché poi il resto del lavoro si è concentrato su messa a punto con carichi di carburante diversi e mescole di pneumatici differenti in tutte e tre le sessioni, dove per altro ognuno ha svolto il proprio compito e quindi non offrendo verità attendibili.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Photo by: Shameem Fahath

“Lusail è una pista nuova per tutti: il Prologo è stato fondamentale per iniziare a raccogliere informazioni importanti, ma il lavoro da svolgere durante le Prove Libere è ancora molto", ha sottolineato Fuoco.

"L’impressione dopo le prime sessioni di test è che i diversi concorrenti nella Classe Hypercar siano molto vicini nelle prestazioni dunque la gara potrebbe essere molto combattuta”.

Molina è d'accordo: “Non vedevo l’ora di tornare in pista per dare inizio alla nuova stagione. Concludiamo il Prologo consapevoli di aver svolto un lavoro ampio e diversificato in termini di messa a punto della 499P".

"Il cammino, però, è ancora lungo e durante le Libere dovremo ottimizzare tutte le informazioni raccolte per farci trovare pronti alla gara di sabato nelle migliori condizioni possibili”.

Nielsen aggiunge: “Il feeling con la 499P è stato buono nelle tre sessioni di test anche in termini di prestazioni. Il Prologo, come sempre, è utile per i km che si possono fare e per iniziare il lavoro di messa a punto, per quanto i tempi sul giro credo non siano ancora completamente indicativi per valutare la concorrenza".

"La gara? Credo che la gestione delle gomme possa essere un fattore-chiave, in particolare nei primi giri della corsa, quindi lavoreremo per ottimizzare questo aspetto”.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Photo by: Shameem Fahath

Dall'altro lato del box il cauto ottimismo prosegue virando anche sull'aspetto dell'importanza delle Qualifiche, che stavolta saranno di maggior peso secondo Pier Guidi.

“Nei due giorni di test abbiamo collezionato molti giri e ci siamo concentrati su alcuni aspetti, in particolare su come potremo gestire le gomme durante la gara, un fattore che potrà essere determinante su questo tracciato", spiega il piemontese.

"In gara, considerate le caratteristiche della pista, non sarà facile effettuare i sorpassi e dovremo essere molto attenti nelle situazioni di traffico: sarà importante ottenere una buona posizione in griglia di partenza durante le Qualifiche”.

Gli fa eco Calado: “Lusail è una nuova pista per il FIA WEC: dopo i test che avevamo svolto qui nel corso dell’inverno, il Prologo è stato fondamentale per continuare il lavoro di set-up della nostra 499P".

"Siamo fiduciosi, pur essendo consapevoli che la gara non sarà semplice considerato l’elevato numero di avversari che quest’anno partecipano nella categoria regina del Mondiale”.

Giovinazzi conclude: “Abbiamo completato tanti giri e ottenuto informazioni preziose da analizzare in vista della gara. L’inizio di questa nuova stagione dopo il Prologo è positivo, per quanto come accade sempre in occasione dei test d’inizio anno i vari team svolgono lavori differenti quindi è complesso poter fare delle valutazioni in termini comparativi rispetto alla concorrenza”.

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Robert Shwartzman, Yifei Ye Photo by: JEP / Motorsport Images

Come detto in apertura, anche in AF Corse sono stati messi insieme parecchi km dalla 499P gialla di Kubica/Shwartzman/Ye, che seguiti dal loro nuovo ingegnere di pista è Jorge Segers hanno potuto conoscere meglio il comportamento del prototipo emiliano.

“Nelle due giornate di test abbiamo sperimentato condizioni molto differenti, girando in fasi del giorno e con temperature molto diverse", dichiara Kubica.

"Le tre sessioni disputate sono state piuttosto produttive, abbiamo accumulati molti dati che andremo ad analizzare attentamente nella giornata di riposo prima dell’inizio del primo appuntamento stagionale vero e proprio”.

Ed ecco Shwartzman: “Abbiamo concluso due giornate positive di test, sono stati fatti passi in avanti. Più guido questa vettura e più mi sento a mio agio e raccolgo informazioni utili. C’è tanto da imparare. In generale sono state due giornate produttive, anche i miei compagni di squadra concordano".

"Dobbiamo solo continuare a dare il massimo e cercare di migliorare ogni volta che entriamo in pista. Se mi guardo indietro alla prima giornata di prove non posso che essere soddisfatto anche se ci sono ancora alcune lacune da colmare".

"Ma questo è l’aspetto che più mi piace: lavorare e sperimentare fino a trovare il giusto compromesso. Ora tutta la concentrazione è rivolta al primo fine settimana di gara, in cui daremo il massimo. Sono molto curioso di vedere la posizione finale di gara”.

Ye si mostra pronto: “Nelle due giornate di Prologo abbiamo fatto un buon miglioramento, prendendo confidenza con la vettura e con tutta la squadra. Abbiamo ancora alcuni aspetti da sistemare ma il punto di partenza è già ottimo".

"Ora analizzeremo con attenzione tutti i dati raccolti: dobbiamo arrivare il più preparati possibile al primo appuntamento di campionato”.