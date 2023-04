WEC | Cadillac punta al podio: "Crescita costante e continua"

Carica lettore audio

La seconda tappa stagionale del FIA World Endurance Championship 2023 rappresenta una bella incognita per la Cadillac Racing, che alla 6h di Portimão del prossimo fine settimana si ritroverà a dover scoprire parecchie cose.

Il podio sfiorato alla 1000 Miglia di Sebring è sicuramente stato un grande inizio d'avventura per la V-Series.R #2 guidata da Earl Bamber, Alex Lynn e Richard Westbrook, ma è anche vero che la LMDh gestita dalla Chip Ganassi Racing e costruita su telaio Dallara partiva da una buona conoscenza del tracciato della Florida.

Quello dell'Algarve è invece una novità per la squadra americana, all'esordio in Europa e pronta a cercare di compiere altri passi avanti in vista del doppio impegno di Spa-Francorchamps a fine mese e della tanto attesa 24h di Le Mans di giugno.

"Abbiamo una vettura solida e non vediamo l'ora di mostrarlo a tutti - ha dichiarato la responsabile del programma di General Motors, Laura Wontrop Klauser - Ogni volta che accendiamo la macchina impariamo qualcosa, sia che si muova e sia che resti ferma ai box. Correre è il miglior modo possibile per crescere e vogliamo farlo sempre di più, e al meglio".

Il team manager Stephen Mitas aggiunge: "Metteremo il solito impegno per cercare di ottenere un altro buon risultato".

Anche i piloti si mostrano molto motivati, come afferma Bamber: "Sarà la prima volta che correremo con la macchina in Europa e affrontermo un weekend impegnativo, ma sono entusiasta. Abbiamo avuto una grande giornata a Sebring, lottando per il podio, e credo che tutti noi vogliamo fare un passo avanti e arrivare a questo traguardo stavolta. La squadra si è preparata molto bene e so che faremo passi avanti in ogni gara. Nel WEC è un processo di apprendimento, ma abbiamo tutti gli occhi puntati addosso per salire sul podio".

Lynn è d'accordo: "A Sebring l'intero equipaggio ha fatto una bella figura e siamo tutti entusiasti di iniziare la nostra avventura europea. Sarà la prima volta che gareggiamo con questa lì e abbiamo dedicato molto tempo a capire quali sono le esigenze della macchina, a fare sforzi al simulatore e ora si tratta di fare una gara pulita. C'è una grande preparazione per Le Mans e possiamo prendere alcuni punti importanti in anticipo. Non vediamo l'ora di continuare a imparare e di proseguire nel medesimo modo con vettura e squadra".

Westbrook chiosa: "La nostra prima gara del WEC è stata molto positiva: affidabilità, buoni punti e un sacco di dati. Per come stava andando la nostra vettura, è deludente non essere riusciti a salire sul podio a Sebring. Ma siamo un team nuovo di zecca e stiamo ancora imparando a conoscere auto e regole del WEC. A Portimao sarà un po' un'incognita, perché è una pista diversa da quelle su cui abbiamo corso o provato negli Stati Uniti. Tuttavia, non vedo l'ora di affrontare la sfida e sono fiducioso che continueremo a ottenere punti importanti nel campionato".