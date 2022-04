WEC | BoP 6h di Spa: calano potenza di Alpine e serbatoi Porsche

Carica lettore audio

Il FIA World Endurance Championship ha pubblicato le tabelle del Balance of Performance per la 6h di Spa-Francorchamps, che la prossima settimana segnerà il secondo appuntamento della stagione 2022.

Per quanto riguarda la Classe Hypercar, le Toyota e la Glickenhaus mantengono gli stessi parametri avuti per la 1000 Miglia di Sebring, ossia 1070kg e 898MJ di energia per stint per le GR010 Hybrid e 1030kg e 910MJ per la 007 LMH, senza revisioni sui parametri del motore.

Le vetture giapponesi mantengono anche l'attivazione della trazione integrale a 190km/h che tanto aveva fatto discutere a Sebring, ma che sulla carta a Spa dovebbe influire meno.

Anche la Alpine rimane sui 952kg di peso e i 797MJ di energia avuti negli Stati Uniti, ma quello che cambierà sostanzialmente sulla A480-Gibson del Team Signatech è la potenza del propulsore, che nel complesso cala a seconda dei giri fino ad arrivare a -20kW al suo massimo, che ora è 410kW anziché 430kW avuti in Florida.

#708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH: Olivier Pla, Romain Dumas, Ryan Briscoe Photo by: Paul Foster

In Classe LMGTE PRO le Ferrari 488 della AF Corse hanno i valori della prima gara dell'anno, così come la Corvette C8.R della Pratt&Miller.

Alle Porsche 911 RSR-19 della Manthey sono stati invece tolti 2 litri di capacità al serbatoio, ora portato a 100 litri in totale.

Lo stesso discorso vale anche per le 911 RSR-19 iscritte alla Classe LMGTE AM, il cui serbatoio scende da 99 a 97 litri.

Tutto invariato per Ferrari ed Aston Martin Vantage, mentre entrano in gioco in Belgio i Success Ballast per chi è salito sul podio a Sebring.

Questo comporta 15kg in più per la Aston Martin #98 della NorthWest AMR, 10kg per quella #33 della TF Sport e 5kg per la Porsche #56 del Team Project 1.

