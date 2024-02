WEC | BMW fiduciosa di aver risolto i problemi avuti a Daytona

La Casa bavarese sta intraprendendo il suo più grande programma di corse a ruote coperte dall'ultima volta che la V12 LMR ha corso alla 24 Ore di Le Mans nel 1999, quando vinse la gara con Yannick Dalmas, Pierluigi Martini e Joachim Winkelhock.

Ma il Costruttore tedesco si presenta alla 1812 Km del Qatar di questo fine settimana con un'esperienza travagliata nell'evento a stelle e strisce dell'IMSA SportsCar Championship in Florida, dove la migliore delle M Hybrid V8 ha concluso la gara con 13 giri di ritardo, al settimo posto.

Tuttavia, BMW non vede il risultato di Daytona come una preoccupazione per l'inizio del suo programma WEC, avendo svolto una notevole quantità di lavoro per risolvere i problemi della sua LMDh con telaio Dallara che ha debuttato nell'IMSA lo scorso anno.

Oltre agli sforzi compiuti presso la sua sede, BMW ha anche accumulato un certo numero di giri con la vettura in collaborazione con il Team WRT, partner del WEC, anche in un test di 24h in Spagna, al fine di essere nella migliore forma possibile per l'appuntamento di 10h al Losail International Circuit.

Parlando a Motorsport.com mercoledì, il capo di BMW Motorsport, Andreas Roos, ha espresso ottimismo sull'affidabilità della vettura per il suo primo anno di competizione nel WEC.

#15 BMW M Team Wrt BMW M Hybrid V8: Dries Vanthoor, Raffaele Marciello, Marco Wittmann Photo by: JEP / Motorsport Images

"La vettura aveva la velocità per salire sul podio, ma abbiamo avuto problemi di affidabilità - ha dichiarato - Questa è stata la nostra massima priorità negli ultimi giorni, da Daytona a oggi, per attaccarli e risolverli.

"Siamo fiduciosi che quello che è successo a Daytona non debba accadere qui, ma non si sa mai. Ma questo è sicuramente l'obiettivo più alto, perché alla fine facciamo gare di durata e, come si suol dire, per prima cosa bisogna finire, poi arrivare primi".

"Ecco perché l'affidabilità è sempre un tema importante ed è su questo che lavoriamo principalmente, per essere sicuri che le auto siano affidabili".

La BMW ha avuto un breve periodo in cui è stata in testa a Daytona, ma le sue speranze di ottenere un risultato importante sono svanite quando entrambe le auto gestite dal team RLL sono state colpite da problemi tecnici in rapida successione poco prima dell'alba.

La BMW M Hybrid #25, che ha condotto un certo numero di giri con il tre volte campione DTM René Rast al volante, ha perso parecchio tempo a causa di una perdita nel radiatore del cambio, mentre la gemella #24 si è fermata in pista per un problema elettrico ed è stata rimorchiata ai box.

Dries Vanthoor, che era alla guida della BMW #24 quando si è fermata sull'International Speedway, ha fatto eco alla risposta di Roos sugli sforzi compiuti da BMW per rendere la vettura più affidabile.

"Abbiamo avuto qualche intoppo, ma era la seconda gara di 24 ore per la vettura - ha detto il belga a Motorsport.com - Naturalmente abbiamo avuto qualche contrattempo, ma a Monaco di Baviera hanno preso la cosa al volo, hanno fatto i loro compiti e hanno già apportato alcuni miglioramenti per evitare che ciò si ripeta. Quindi dovrebbe andare bene".

Sheldon van der Linde, che quest'anno affiancherà il suo compagno di squadra nel DTM, Rast, e Robin Frijns sulla vettura #20 nel WEC, ha dichiarato che i passi avanti compiuti da BMW sul fronte dell'affidabilità consentono di concentrarsi sul miglioramento delle prestazioni della vettura.

"Abbiamo fatto molti test - ha detto il sudafricano a Motorsport.com - Siamo andati ad Aragon per un test endurance di 24h nell'ultimo mese, che è andato molto bene. Siamo riusciti a svolgerlo quasi senza problemi. Abbiamo fatto molti test tra IMSA e WEC, in particolare con WRT".

"Quindi, in termini di test, abbiamo percorso molti chilometri con la vettura, il che è importante. L'affidabilità è il primo passo, una volta risolta, come credo sia ora, possiamo lavorare sulle prestazioni".

Rast è stato più cauto nel trarre conclusioni sull'affidabilità della vettura, affermando che non sarà chiaro se il lavoro svolto dalla BMW darà i suoi frutti fino alla fine del weekend del Qatar.

"Ovviamente, per quanto riguarda l'affidabilità, abbiamo avuto alcuni problemi. Abbiamo cercato di risolverli. Abbiamo fatto un paio di giorni di test e speriamo di averli risolti, ma non lo sappiamo. Vedremo tra un paio di giorni se la macchina funzionerà effettivamente senza problemi", ha dichiarato a Motorsport.com.

Tuttavia, quando gli è stato chiesto se avesse qualche preoccupazione per la gara del Qatar, che ora è il secondo appuntamento più lungo del calendario dopo Le Mans, ha risposto: "Spero di no. Ovviamente è più lunga, ma la macchina è stata costruita per resistere alle 24 ore di Le Mans, quindi speriamo che resista per 10 ore".