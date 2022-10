WEC | 8h del Bahrain: ecco l'elenco iscritti aggiornato

Carica lettore audio

Il FIA World Endurance Championship ha pubblicato l'ultimo elenco degli iscritti che prenderanno parte alla 8h del Bahrain, evento conclusivo della stagione 2022 che si svolgerà a Sakhir il fine settimana del 10-12 novembre con 37 macchine in pista.

A 3 settimane dal round decisivo che assegnerà i titoli iridati in tutte le categorie abbiamo quindi una lista aggiornata di quelli che saranno i protagonisti, a cominciare dalla già annunciata novità in casa Peugeot, dove Nico Müller farà il suo esordio in Classe Hypercar sulla 9X8 #94 assieme a Loic Duval e Gustavo Menezes.

Confermati gli altri equipaggi della categoria per quanto riguarda la seconda Peugeot #93, le due Toyota GR010 Hybrid e la Alpine A480-Gibson LMP1 schierata dal Team Signatech.

In LMP2, con la partenza di Müller in direzione Leone di Francia, alla Vector Sport hanno affidato il terzo sedile della Oreca 07-Gibson #10 a Renger Van Der Zande per completare l'equipaggio con Ryan Cullen e Sébastien Bourdais.

#88 Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR - 19 GTE-AM: Fred Poordad, Patrick Lindsey, Jan Heylen Photo by: Masahide Kamio

La ARC Bratislava darà invece l'assalto alla sottocategoria PRO/AM con il trio formato da Mathias Beche, Richard Bradley e il titolare Miroslav Konopka al volante della Oreca #44, mentre per il momento non ci sono ulteriori cambiamenti negli altri team.

Tutto invariato anche in Classe LMGTE PRO dove Ferrari e Porsche si contendono il successo Mondiale Piloti e Costruttori, con la Corvette pronta a fare la terza incomoda al traguardo.

Infine in LMGTE AM il Team Project 1 è l'unico ad avere volti nuovi, con gli statunitensi Phillip Hyett e Gunnar Jeannette che saliranno a bordo della Porsche 911 #56 assieme a Ben Barnicoat.

Le altre auto restano uguali ai precedenti eventi e i fari saranno sicuramente puntati non solo sulle Aston Martin che si giocano il titolo, ma anche sulle Iron Dames Frey/Gatting/Bovy, reduci da due podi e all'ultimo impegno con la Ferrari prima del probabile passaggio alla Porsche il prossimo anno, auto già provata dal trio rosa a Portimao dopo l'ultima gara ELMS.

FIA WEC - 8h del Bahrain: Entry List