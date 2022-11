Anche la Cadillac completa un test di 24h con la V-LMDh a Sebring

Carica lettore audio

Il Sebring International Raceway è stato teatro di un altro test da 24 ore per una LMDh, stavolta ospitando i membri di Cadillac Racing.

Dopo la prova effettuata qualche settimana fa dalla Porsche con la sua 963, è toccato al marchio di GM recarsi in Florida per provare nelle massime condizioni di sforzo la sua V-LMDh, al momento giunta a 19.000km messi assieme dai primi metri percorsi a luglio.

In questo modo, i tecnici di Chip Ganassi Racing e Action Express Racing hanno potuto controllare come si comporta il mezzo su un tracciato decisamente ostico conoscendo la natura del suo asfalto, per preparare al meglio l'esordio del 2023 nel FIA World Endurance Championship e in IMSA SportsCar Championship.

Sei sono stati i piloti che si sono alternati al volante nella 24h, ossia Sébastien Bourdais, Renger Van Der Zande, Alex Lynn, Earl Bamber, Richard Westbrook e Scott Dixon.

Mentre la Cadillac di CGR ha portato avanti la corsa endurance virtuale, quella di AXR era impegnata in un altro tipo di programma di test con Pipo Derani ed Alexander Sims, che hanno girato per un paio di giorni.

Cadillac V-LMDh Photo by: Cadillac Communications

"È stato un bene venire a Sebring per mettere alla prova la nuova vettura e vedere come si comporterà nell'ambiente più difficile in termini di superficie", ha detto Kalvin Parker, uno dei responsabili del programma.

"È stato anche utile per il team vedere come funzionano le cose per 24 ore con una nuova auto e nuovi sistemi. Per ogni pilota e per ogni membro dell'equipaggio, non c'è altro modo di conoscere davvero la propria macchina se non quello di trascorrere del tempo su un tracciato, come abbiamo fatto".

"È stato altresì utile avere una vettura che ha corso per tutte le 24 ore e l'altra che ha eseguito un piano di test molto ben riuscito che comprendeva anche alcune uscite in notturna per far abituare i piloti ai nuovi fari in condizioni di pista variabili".

Lynn ha aggiunto: "Il team ti manda in pista e ti dice che hai due ore per girare, di fatto ti tocca andare alla scoperta di varie cose".

"Una volta iniziata la stagione, c'è da imparare qualcosa in ogni gara, quindi cominciare a farlo da soli è una bella sensazione, soprattutto quando si inizia a cercare di ottenere maggiori prestazioni".

Sims ha chiosato: "È davvero positivo provare la vettura a Sebring con le sfide che la pista presenta, per via di tutti i dossi; era importante scoprire e capire come si comporta la vettura in queste situazioni".

"Abbiamo apportato diverse modifiche e stiamo ottenendo buoni miglioramenti. Si tratta di un ulteriore passo avanti rispetto al test del mese scorso a Road Atlanta, dove mi trovo più in sintonia con la vettura in velocità, sentendomi a mio agio con quello che fa. Si comporta bene".

Cadillac V-LMDh Photo by: Cadillac Communications