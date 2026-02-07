Alpine abbandona il WEC? Probabile, ma per ora arrivano smentite

Il FIA WEC sembra destinato a perdere un altro Costruttore alla fine della stagione 2026: secondo quanto riportato da diversi media, il marchio di auto sportive Alpine, appartenente al gruppo Renault, lascerà il campionato alla fine di quest'anno.

Un portavoce di Alpine non smentisce un possibile ritiro dal WEC, ma conferma che le ragioni attualmente citate dai media non sono corrette. Queste parlano di una completa chiusura delle attività del ramo: "No, il marchio non verrà cancellato", ha dichiarato a Motorsport.com.

Nell'estate del 2025, l'allora AD di Renault, Luca De Meo, aveva confermato che Alpine avrebbe avuto bisogno di circa 20 anni per diventare un vero rivale di Porsche, indicando un piano a lungo termine per il marchio.

Prima di passare al gruppo Renault nel 2020, De Meo aveva creato Cupra in Volkswagen/Seat, e questo è servito da modello per affermare Alpine come parte sportiva di Renault.

De Meo, appassionato di sport motoristici, è stato nel frattempo sostituito come Presidente del CDA da François Provost. Quest'ultimo, che all'inizio del suo mandato era considerato il braccio destro di De Meo, sembra ora voler imprimere il proprio stile strategico, il che porta al motivo per cui un ritiro dal WEC sembra sempre più probabile.

Sempre la stessa fonte interna, ha definito le notizie come "voci", un'espressione comunemente usata nel settore delle pubbliche relazioni quando una questione non è ancora pronta per essere confermata, ma nemmeno smentita.

L'addio di Mick Schumacher all'Alpine potrebbe avere a che fare con le voci che sono ora venute alla luce. Foto: Alexander Trienitz

Con Bruno Famin prossimo al pensionamento, ci sono notevoli interrogativi sul futuro della sede Renault Motorsport a Viry Chatillon.

Dopo la perdita del contratto per i motori di F1, la sede è stata ribattezzata "Hypertech", ma secondo alcune fonti sarebbe destinata alla chiusura definitiva. Ciò getterebbe una nuova luce sull'addio di Mick Schumacher.

Sebbene il gruppo Renault continui a essere redditizio con il suo marchio principale, ha riportato una perdita operativa significativa per la prima metà del 2025 a causa di una svalutazione di 9,5 miliardi di euro dei cugini di Nissan, a quanto pare in seria difficoltà.

Alpine è presente da tempo nelle competizioni endurance insieme al team Signatech dal 2013. Il marchio ha gareggiato per otto anni nella Classe LMP2 prima di passare alla Hypercar nella stagione 2021.

Dopo due anni con un vecchio telaio LMP1, il marchio ha fatto una pausa nel 2023 per tornare nel 2024 con un'auto a bassa resistenza aerodinamica. Una possibile vittoria a sorpresa a Le Mans è stata impedita nel 2024 da problemi tecnici al motore e dall'introduzione del BoP a due stadi.

Da allora, l'Alpine A424 ha perso il vantaggio per cui era stata progettata ed è stata dotata di una nuova aerodinamica per una maggiore deportanza per la stagione 2026. La vettura rivista è stata recentemente testata a Portimao, percorrendo 1.250 km.

L'Acura ARX-06 è attualmente attiva esclusivamente nel campionato IMSA SportsCar. Foto: Lumen via Getty Images

Honda colmerà il vuoto?

Diverse notizie indicano che Honda potrebbe finalmente entrare nel WEC, dopo aver esitato per anni a portare l'Acura ARX-06 in Europa.

Le notizie continuano a essere contraddittorie: mentre Motorsport parla attualmente di un impegno finanziato da un team privato, DSC suggerisce un progetto completo in collaborazione con Inter Europol Competition.

Il team polacco, che prende il nome dal più grande panificio industriale della Polonia ed è stato fondato nel 2010, è entrato a far parte della European Le Mans Series nel 2016. Da allora è diventato una presenza fissa sia in LMP2 che LMP3.

Il programma IMSA, attualmente gestito da Meyer Shank Racing, non sarebbe interessato da questi sviluppi.