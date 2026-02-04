WEC | Alpine completa un buon test a Portimão con gomme e aerodinamica 2026

La stagione 2026 dell'Alpine Endurance Team è già cominciata con un test svolto la settimana scorsa a Portimão.

In attesa dell'inizio del FIA World Endurance Championship in quel di Lusail, dove a fine marzo si terrà la 1812km del Qatar, la squadra francese si è recata sul tracciato dell'Algarve per mettere a punto la A424 in versione aggiornata.

Come è ormai noto da diverso tempo, la LMDh telaiata Oreca del marchio transalpino è stata dotata di alcuni aggiornamenti aerodinamici che hanno fatto spendere un altro Joker Evo di sviluppo, cambiandone la filosofia tecnica per migliorare le prestazioni in tutte le condizioni.

In Portogallo erano presenti Ferdinand Habsburg, Frédéric Makowiecki e il nuovo arrivato in squadra, Victor Martins, che oltre a capire bene il comportamento della vettura sui saliscendi dell'Algarve tra giorno e notte, hanno lavorato anche sulle nuovissime gomme Michelin Pilot Sport Endurance 2026, sfruttando il meteo clemente e pista asciutta.

L'aspetto positivo è che sono stati messi insieme 1.250km senza accusare problemi, raccogliendo tutte le informazioni necessarie per poter poi lavorare a casa e presentarsi pronti al prossimo test, previsto per fine febbraio ad Aragón, prima di volare in Qatar per Prologo e gara.

“È stato fantastico tornare al volante e iniziare a lavorare con il nostro pacchetto 2026. Dopo aver ottenuto la nostra prima vittoria lo scorso anno, la motivazione del team è più alta che mai. Questi test sono stati importanti per costruire basi solide e acquisire una migliore comprensione della vettura e dei nuovi pneumatici. Lo spirito di squadra è eccellente e non vedo l'ora di dare il via alla stagione in Qatar!", ha commentato Habsburg.

Makowiecki aggiunge: “È stato fantastico tornare in pista con l'intera squadra. Abbiamo potuto provare per la prima volta il pacchetto 2026 e comprenderlo un po' meglio. Questi test sono stati molto produttivi e abbiamo lavorato duramente per raccogliere informazioni utili, compresi i dati sugli pneumatici. Ora inizia l'analisi per identificare nuove idee per ottimizzare il nostro pacchetto. Sono orgoglioso dell'impegno dimostrato da ogni singolo membro del team, dobbiamo continuare a lavorare così!”

Sorride anche Martins in questa sua prima uscita da pilota titolare: "È stato un momento davvero speciale tornare al volante della A424 e scoprire Portimão. Sono rimasto particolarmente colpito dalla deportanza aerodinamica e dalla potenza della vettura. Mi è piaciuto molto vedere la precisione che richiede, soprattutto in frenata e in ingresso di curva. Ovviamente ho bisogno di un po' di tempo per adattarmi, con molto da imparare sui diversi sistemi, ma il lavoro che abbiamo fatto è stato molto positivo".

"Ferdinand e Frédéric hanno condiviso con me la loro esperienza per aiutarmi ad ambientarmi rapidamente, migliorare e raggiungere la velocità giusta. Il team è estremamente professionale, con una vera passione e grandi ambizioni per il progetto. Questo mi dà una motivazione in più e non vedo l'ora di continuare a lavorare con loro, sia al simulatore che in pista, per essere pienamente preparato per la prima gara in Qatar".

Il Team Principal, Philippe Sinault, dice: "Questi test sono stati un passo importante perché era la nostra prima sessione completa con il nuovo pacchetto, con i nostri aggiornamenti sulla A424 e gli pneumatici Michelin 2026. Il meteo è stato favorevole e abbiamo avuto un'intera giornata d'asciutto per completare tutto il nostro programma".

"Frédéric, Ferdinand e Victor erano presenti per questa prima vera sessione di lavoro, incentrata sull'aerodinamica, la meccanica e, soprattutto, sulla scoperta e l'ottimizzazione delle prestazioni degli pneumatici. Particolare attenzione è stata dedicata anche all'integrazione di Victor, che ha potuto familiarizzare con la vettura in diverse condizioni, anche notturne".

"In totale, abbiamo percorso 1.250 chilometri, raccogliendo una grande quantità di informazioni che stiamo ora analizzando in dettaglio, con un'attenzione particolare ai nuovi pneumatici. Cercheremo di confermare i nostri primi risultati durante la nostra prossima sessione ad Aragón alla fine di febbraio. Questi test sono stati produttivi e il riscontro iniziale è piuttosto positivo per la stagione 2026".

Bruno Famin, Vice Presidente di Alpine Motorsport, conclude: "Questa prima sessione ha concretizzato il lavoro svolto dal team per migliorare la A424. Abbiamo una buona base su cui affinare il nostro pacchetto e ottimizzare l'uso delle diverse mescole di pneumatici".

"I primi riscontri sono incoraggianti in vista della nostra terza stagione nella Classe Regina. Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo continuare a migliorare il nostro livello di prestazioni per lottare costantemente ai vertici di una griglia più competitiva che mai".

Nel frattempo è stata fissata anche la data della presentazione ufficiale di Alpine per la stagione 2026: il 18 febbraio, presso l'Atelier Alpine di Parigi, verrà svelata la nuova livrea della vettura e la composizione degli equipaggi formati dai sopracitati Habsburg, Martins e Makowiecki, più Jules Gounon, Charles Milesi e Antonio Félix Da Costa.