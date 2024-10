Ultimate Cup | Michellier vola in Cavallino Tridente a Magny Cours

Per la prima volta in stagione, Patrick Michellier ha svettato nella Classe CAVALLINO TRIDENTE della Ultimate Cup, di scena a Magny Cours per il penultimo round della stagione 2024.

Nelle quattro gare di GT Sprint è infatti stata la Ferrari preparata dal team CMR a dettare legge in lungo e in largo, con il francese che nella prima uscita ha piazzato la sua 488 Challenge #73 in Top5 generale e seconda tra le UCS3, mentre Lyle Schofield si è dovuto ritirare dopo 10 tornate percorse con la 488 di SR&R.

In Gara 2 il team tricolore si è rifatto grazie a Lourenço Monteiro, saltato a bordo della vettura di Maranello #353 portandola quinta al traguardo e seconda tra le UCS3, precedendo ampiamente proprio Michellier.

#73 CMR, Ferrari 488 Challenge: Patrick Michellier Foto di: Ultimate Cup

Il transalpino è tornato a dire la sua in Gara 3 concludendo settimo assoluto e sempre in piazza d'onore UCS3, tenendo il rientrante Schofield a debita distanza dato che l'irlandese si è fermato solamente 11° assoluto.

Michellier ha completato l'opera in Gara 4, dove ha ottenuto un'altra piazza d'onore in UCS3 vedendo la bandiera a scacchi da sesto generale, mentre Monteiro non ha preso il via con la 488 #353 in quello che di fatto è stato il fine settimana più difficile per la SR&R.

Per la cronaca, nella GT Endurance Cup c'era solamente la Ferrari #1 del team Visiom iscritta con il trio Pagny/Bouvet/Halliday, che hanno tagliato il traguardo secondi assoluti.