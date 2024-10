Ultimate Cup | CD Sport, Ford e Vortex si impongono a Magny Cours

European Endurance Prototype Cup: CD Sport vince una corsa pazza

Disastro per alcuni, gioia immensa per altri! L'esito della 4 Ore di Magny-Cours della Prototype Cup nel penultimo weekend della Ultimate Cup si è deciso nei minuti finali.

Partita dalla pole position, la CD Sport #5 aveva fatto tutto bene, ma ha finito il carburante e il suo sogno di vittoria si è infranto. Una doccia fredda ha consegnato la vittoria alla vettura gemella, la #4 di Maxence Maurice, Louis Maurice e Christophe Carrière.

La gara è cominciata dietro la safety car per consentire ai piloti di orientarsi in condizioni di visibilità precarie.

Una volta partiti, la NP02 #5 e la LMP3 Inter Europol #34 hanno preso subito il comando. Una volta cessata la pioggia, nella regione della Nièvre è scesa la notte. La strategia, basata su un maggior numero di soste nei primi due terzi di gara, ha permesso a CD Sport di piazzare due vetture in lotta per il podio.

Nell'ultima ora sono tornati in pista forti acquazzoni.

In una nuvola d'acqua, Iko Segret (ANS Motorsport) è uscito di pista e con la vettura #71 bloccata nella ghiaia, la direzione di gara ha fatto intervenire la safety car solo 25 minuti prima della bandiera a scacchi.

L'ultimo quarto d'ora ha promesso spettacolo: alla ripartenza, Jonathan Thomas è riuscito a scappare. CD Sport era in procinto di realizzare una doppietta quando Rémy Deguffroy (#8 Graff) si è fermato e Louis Maurice è passato al secondo posto.

Ma al penultimo giro della gara, la vettura #5 ha rallentato nel secondo settore. A corto di carburante, il sudafricano e il suo compagno di squadra, Thomas Imbourg, hanno capito che non avrebbero vinto di nuovo nel 2024 dopo il successo di Hockenheim.

Passato al comando, Louis Maurice ha affrontato una delle più grandi sfide della sua giovane carriera: non commettere errori negli ultimi istanti. Senza tremare, ha portato suo padre, Maxence, e Christophe Carrière sul gradino più alto del podio. Vittime di problemi di ogni tipo dall'inizio della stagione, il trio era visibilmente molto emozionato nel Parco Chiuso.

David Droux, Eric Trouillet e Luis Sanjuan (Graff) sono arrivati secondi dopo una gara ben condotta. Nonostante qualche piccolo errore, Nicolas Maulini e Jacques Wolff hanno aiutato Racing Spirit of Léman a salire sul podio. La MV2S Racing #27 (Christophe Cresp, Pierre-Alexandre Provost) e la COGEMO #555 (Arnold Robin, Denis Caillon, Philippe Thirion), vincitrice della NP02 Ultimate, hanno concluso la Top5.

La Graff #7, uscita di scena alla fine della prima ora, è riuscita comunque a raggiungere il traguardo 16a coi leader del campionato James Winslow e John Corbett.

Con tre piloti Silver schierati, l'Inter Europol era favorita in categoria. Nonostante una penalità di 2'11" a ogni sosta, Pedro Perino, Dane Arendsen e Romain Favre hanno mostrato il loro valore e portato la #34 alla vittoria in LMP3, la prima della stagione.

Per la seconda volta consecutiva, il Team Virage è stato battuto. Tuttavia, la squadra di Philippe Gautheron e Julien Gerbi ha ottenuto ancora una volta un bel risultato collettivo. La #88 di Jacek Zielonka, Raphaël Narac e Daniel Macia si è classificata seconda davanti alla #1 di Georgios Kolovos, Sacha Lehmann e Axel Gnos.

Il quarto posto è andato alla Ginetta CMR #12 (Nicolas Prost, Gwenaël Delomier), che ha ottenuto il suo miglior risultato dell'anno. La TS Corse #24 (Alim Geshev, George King, Nathan Kumar) ha completato la Top5 dopo una gara difficile.

Vortex 2.0 Foto di: Ultimate Cup

Ultimate GT Endurance Cup: prima vittoria per la Vortex 2.0

La gara del Mugello è un ricordo lontano per Vortex. Dopo essere arrivati a mezzo giro dalla prima vittoria con la 2.0 in Toscana, Arnaud e Olivier Gomez hanno raggiunto il loro obiettivo a Magny-Cours.

"Oggi è il culmine di due anni di duro lavoro per costruire la vettura - ha dichiarato Arnaud Gomez - Tutto è andato come doveva, senza errori in pista o ai box. È una vittoria collettiva, un piacere assoluto".

Secondo alla partenza su pista bagnata, Olivier Gomez è entrato ai box dopo soli quindici minuti. Suo fratello è salito in macchina, consentendo all'equipaggio di effettuare una delle cinque soste obbligatorie. Il resto della gara si è trasformato in una battaglia a distanza tra la Vortex 2.0 #20, la Visiom Ferrari #1 e la CMR Ginetta GTX #12.

Alla fine delle quattro ore, la Vortex 2.0 si è imposta sotto tutti i punti di vista. Arnaud Gomez ha aperto la portiera della sua auto per alzare il pugno mentre il suo team festeggiava questo successo sul muretto dei box.

"Gli ultimi giri sono stati insopportabili dai box - ha ammesso Olivier - Un giro per me è durato tre minuti! Sono cose davvero belle da vivere".

Secondo a Magny-Cours, il Team Visiom ha conquistato il titolo 2024 per il secondo anno consecutivo. Jean-Paul Pagny e Jean-Bernard Bouvet hanno conservato la loro corona.

Terza generale, la Seb Lajoux Racing ha vinto la categoria Porsche Cup. Lanciata con Mathieu Martins, che ha condotto un primo stint di altissimo livello, la vettura #888 ha navigato in testa alla classifica. Alla fine del suo stint, Perrin ha detto al suo team di passare ai pneumatici slick.

Sébastien Lajoux, ultimo pilota della staffetta, non ha commesso errori in pista ma è uscito dai box troppo velocemente e per meno di 1" il suo tempo di sosta obbligatoria non è stato conteggiato. Costretto a fare uno stop & go di 1", ha comunque mantenuto la testa della corsa.

La 2B Autosport #7 si è assicurata il titolo chiudendo al secondo posto. Yann Penlou, Olivier Favre e Romain Favre, vincitori della Prototype Endurance Cup sabato, sono saliti sul podio ancora una volta. Il GP Racing Team (#89 Gabriel Péméant, Anthony Beltoise, Loïc Teire) ha completato la Top3.

Nella UCS3, Lawrence e Freddie Tomlinson sono stati a lungo in lizza per il primo posto, ma i due britannici si sono dovuti accontentare della vittoria di classe.

La Vortex #701 (Christophe Derouineau, Stéphane Gouverneur, Jimmy Luminier) ha conquistato il secondo posto. Benjamin Lessennes e Daniel Waszczinski (L'Espace Bienvenue) hanno vinto la categoria UCS4.

I campioni della categoria UCS Light con la Alpine #19 (Benoît Marion, Julien Bounie, Olivier Martinez) hanno nuovamente regalato al proprio team una buona prestazione.

Ford Foto di: Ultimate Cup

Ultimate GT Sprint Cup: trionfano Porsche, Ginetta e Ford

A Magny-Cours, la griglia di partenza della Ultimate GT Sprint Cup presentava un modello raramente visto in pista: una Ford GT GT3. Eric Debard e Hugo Chevalier hanno partecipato a tutte e quattro le gare. Il primo è arrivato secondo in due occasioni. Il secondo ha avuto sfortuna in Gara 1, prima di trovare la via del successo in Gara 3.

Tornando al campionato, Sébastien Lajoux è stato il primo ad aggiungere il suo nome alla lista dei vincitori del fine settimana. Il team manager e pilota del Seb Lajoux Racing ha iniziato perfettamente il dominio della sua squadra nella Porsche Cup.

Dopo una seconda vittoria personale, è toccato al suo compagno di squadra Stéphane Perrin imporsi. Solo César Vandewoestyne (2B Autosport) ha negato loro un poker. Anche i membri del GP Racing Team Gabriel Péméant e Loïc Teire sono saliti sul podio. Per la sua prima volta al volante di una 992 GT3 Cup, Carla Debard si è classificata terza in Gara 2.

Lawrence Tomlinson ha guidato due volte la Ginetta GTX di CMR verso la vittoria assoluta. Grégory Driot ha vinto la categoria UCS3 con la stessa vettura. Per la prima volta quest'anno, SR&R non è riuscita a vincere una sola gara. Costretto al ritiro dopo un contatto in Gara 1, Lyle Schofield ha ottenuto dei buoni punti con un podio in Gara 3. Lourenço Monteiro ha conquistato il secondo posto in Gara 2. Patrick Michellier (CMR) si è aggiudicato quattro trofei.

DRIV'N ha spazzato via tutti quelli che lo precedevano nella UCS Light. Il debuttante Hugo Lacasse ha brillato nel suo primo weekend di gara al volante della Ligier JS2R. Il suo compagno di squadra, anch'egli debuttante, Maxime Courtemanche, ha vinto entrambe le gare a cui ha partecipato. Marine Pidoux (Speedcar) ha conquistato il secondo posto.

In tre occasioni, la vittoria è andata a François Denis su UCS Light. Solo Pierre Arraou (Audi R8 - Herrero Racing) ha negato alla Ginetta GT4 G55 di Speedcar una quadrupletta. Adrien Stern (CMR) non ha mai lasciato il podio.

Ultimate Formula Cup: Richer a un passo dal titolo, Lopez vola in FR2.0

Il penultimo appuntamento della stagione 2024 della Ultimate Formula Cup ha mantenuto tutte le sue promesse. A Magny-Cours, i piloti hanno sperimentato tutti i tipi di condizioni: asciutto in Gara 1, misto in Gara 2 e completamente bagnato in Gara 3.

Juan Francisco Soldavini, imperioso al Mugello, sembrava pronto per un'altra dimostrazione. Nelle qualifiche, il pilota di Art-Line Virage ha conquistato la pole position. Alla partenza della prima gara, l'argentino è rimasto bloccato sulla griglia.

A Enzo Richer (Formula Motorsport) non è servito molto per prendere il comando. Un giro dopo, il poleman ha avuto la meglio sul leader del campionato. Dietro i due, Dylan Estre è passato all'attacco sul suo compagno di squadra, ma il giovane di Formula Motorsport ha bloccato le ruote e si è scontrato con lo sfortunato Soldavini.

Costretto al ritiro, il pilota #6 ha visto la vittoria di Enzo Richer. Per la prima volta da Gara 3 a Hockenheim, il lussemburghese è salito sul gradino più alto del podio. Nonostante un drive-through, Estre è risalito al secondo posto. Aubin Robert-Prince è arrivato terzo.

Sotto la pressione di Estre, Richer non ha commesso errori in Gara 2, conquistando la sua seconda vittoria consecutiva. Appena dopo la metà della gara, la pioggia ha iniziato a cadere e sui pneumatici slick, Walter Rykart (Formula Motorsport) è rimasto bloccato nella via di fuga.

La safety car è uscita per permettere ai commissari di tirare fuori l'auto dalla ghiaia in tutta sicurezza. L'acquazzone è continuato e alcuni piloti, come Soldavini al terzo posto, sono passati dalla corsia dei box. È uscito al settimo posto con le gomme da bagnato. Purtroppo per lui, la safety car ha portato il gruppo alla bandiera a scacchi. Richer ha concluso davanti a Estre e Evan Meunier.

Nella battaglia finale dell'incontro, sotto la pioggia battente, Nano Lopez e la sua Formula Renault 2.0 hanno fatto scalpore dominando tutte le F3R. Veloce sul bagnato, l'argentino ha superato i leader del campionato prima di aprire un divario significativo sugli inseguitori.

Vincitore delle altre due gare, il pilota di TS Corse ha ora ottenuto sei vittorie consecutive nella categoria. Sul podio sono saliti anche Alain Bucher, Thierry Malhomme - entrambi vincitori della classe Gentleman - e Robert Siska.

In Gara 3, dietro al razzo argentino, Estre ha aperto il conto delle vittorie nel campionato F3R. Richer ha conquistato punti importanti chiudendo al secondo posto. Soldavini ha completato la top-3. Alla vigilia della finale, il lussemburghese aveva 44,5 punti di vantaggio sul secondo.

Nella F3R 13'' Gentleman, Aubin Robert-Prince (Formula Motorsport) ha realizzato una tripletta. Il pilota svizzero ha battuto due volte Frédéric Boillot. Grazie al suo eccellente weekend, il portacolori di Race Motorsport si aggiudica il titolo Gentleman. Hanno brillato anche Walter Rykart (Formula Motorsport) e Alexandre Lima (Graff Racing). Didier Pierrard (Krafft Racing) ha vinto la classe F3R 17".