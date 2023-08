Super Formula | Makino in ospedale dopo una maxicarambola a Motegi

Makino era nella top 10 nel primo giro della gara quando il pilota della Red Bull Liam Lawson è finito in testacoda mentre lottava per la testa della corsa con il compagno di squadra della Mugen, Tomoki Nojiri.

Il pilota della Dandelion non è riuscito ad evitare la vettura della Mugen che era fuori controllo in mezzo alla pista ed il contatto ha fatto decollare la sua auto.

Makino è riatterrato in pista in posizione quasi verticale, prima di schiantarsi contro le barriere adiacenti ad una postazione dei commissari sull'altro lato della pista, subendo un altro impatto piuttosto significativo.

A quanto risulta, Makino ha avuto bisogno di assistenza per uscire dall'abitacolo della sua monoposto incidentata ed è stato successivamente trasportato in elicottero in ospedale per ulteriori controlli.

Il ventiseienne avrebbe accusato dolori alla schiena e al petto dopo l'incidente e si prevede che non parteciperà alla gara SUPER GT di Suzuka del prossimo fine settimana, dove avrebbe dovuto guidare una Honda NSX-GT del Team Kunimitsu insieme a Naoki Yamamoto.

Oltre a Lawson e Makino, anche Nobuharu Matsushita, pilota della B-Max, e Yuhi Sekiguchi, pilota della Impul, sono stati coinvolti nella mischia che ha causato la bandiera rossa.

Matsushita, Sekiguchi e Lawson sono usciti indenni dall'incidente e Lawson è riuscito a ripartire dopo aver fatto riparare la sua auto in regime di bandiera rossa.

La gara è stata vinta da Nojiri, con un risultato che lo ha aiutato a tornare in lizza per il titolo in vista delle gare decisive di Suzuka.

Lawson ha concluso la gara al 13° posto, a oltre un minuto di distanza, dopo aver scontato una penalità di drive through per aver fatto riparare la sua auto in regime di bandiera rossa.