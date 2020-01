Ufficiale: Rossi è fuori dalla Yamaha, nel 2021 c'è Quartararo

Ci si attendeva un mercato piloti frenetico in vista del biennio 2021-2022 della MotoGP e non si può negare che questo sia iniziato con il botto e con una Yamaha assoluta protagonista.

Nell'arco di 24 ore, la Casa di Iwata ha definito il suo futuro, puntando sulla linea verde. Ieri è stato ufficializzato, con un po' di stupore generale, il rinnovo di Maverick Vinales. Oggi, che al suo fianco a partire dal 2021 ci sarà l'astro nascente Fabio Quartararo, promosso dal Team Petronas al Factory Team.

"Sono lieto di ciò che il mio management ha realizzato insieme alla Yamaha negli ultimi mesi. Non è stato semplice, ma ora un piano chiaro per i prossimi tre anni e sono davvero felice" ha detto Quartararo.

"Lavorerò sodo come ho fatto l'anno scorso e sono estremamente motivato ad ottenere grandi prestazioni. L'inverno è stato anche troppo lungo e sono davvero entusiasta di andare a Sepang la settimana prossima per guidare la nuova M1".

"Voglio ringraziare anche la Yamaha Petronas per avermi dato l'opportunità di esordire in MotoGP nel 2019. Darò il massimo per renderli orgogliosi anche quest'anno" ha concluso.

Questa notizia implicitamente ne racchiude un'altra: l'avventura di Valentino Rossi nella squadra ufficiale della Casa dei tre diaposon è arrivata al capolinea. Il "Dottore", che tra qualche giorno festeggerà i suoi 41 anni, ha il contratto in scadenza e non ha ancora deciso se continuare o smettere.

Un primo paletto alle sue decisioni però lo ha messo la Yamaha, che non poteva permettersi di lasciarsi scappare un talento come "El Diablo", capace di firmare sei pole position e sette podi all'esordio in MotoGP. Numeri che lo hanno fatto emergere come la più concreta alternativa al dominio di Marc Marquez per gli anni a venire.

Ora resta da capire cosa deciderà di fare Valentino. L'opzione di continuare in MotoGP resta aperta, perché sicuramente il Team Petronas lo accoglierebbe volentieri. E lo stesso Rossi non aveva escluso a questa possibilità in un'intervista rilasciata recentemente, a patto però che da Iwata per lui arrivi una M1 uguale a quelle presenti nel box del team ufficiale. E anche qui immaginiamo che non sia una condizione troppo difficile da soddisfare per un pilota che comunque ha scritto pagine importanti della storia del costruttore nipponico.

Bisognerà vedere però se Rossi avrà ancora voglia di mettersi in gioco e soprattutto come andranno le prime gare della stagione, perché se i risultati non saranno all'altezza delle aspettative, allora potrebbe davvero decidere che la sua carriera nella classe regina è arrivata al capolinea. Ma, a maggior ragione a questo punto, è probabile che il 9 volte iridato ci voglia riflettere con calma prima di prendere una decisione così importante.