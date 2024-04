MotoGP | Quartararo lento: M1 e sindrome compartimentale le cause

Fabio Quartararo ha rinnovato il suo contratto con la Yamaha di recente, con la prospettiva di tornare ad avere una moto buona abbastanza per lottare per vincere gare e titoli. Ma, come recita una celebre frase de "Il signore degli Anelli - Il ritorno del Re": non è questo il giorno.

La M1 continua ad avere problemi insormontabili, nella versione che la Casa di Iwata affida al talento francese. Fabio ha concluso il Gran Premio di Spagna, svolto oggi all'Angel Nieto di Jerez de la Frontera, al 15esimo posto, ovvero nell'ultima posizione utile per prendere punti, staccato di 32 secondi dal vincitore della gara. Un'eternità.

Ma i problemi di Quartararo non sono stati legati solo alle incapacità della moto. A dargli qualche pensiero è stato anche un suo avambraccio. La sindrome compartimentale è tornata a farsi sentire in maniera imponente nel corso della gara, nonostante sia già stato operato pochi mesi fa per lo stesso motivo.

"Ho iniziato bene la gara, ho fatto una buona partenza, ma poi non sono riuscito a superare tanti rivali. Tuttavia, da metà gara ho avuto problemi all'avambraccio e sono stato costretto a rinunciare".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Non è un problema nuovo, l'ho già avuto prima. Ma non l'ho mai avuto così presto durante la gara e in modo così intenso. Questo si manifesta quando sei teso sulla moto, quando sei più aggressivo. Non puoi rilassarti e questo ha un impatto diretto sul tuo fisico".

Domani la MotoGP affronterà test importanti sempre a Jerez e Yamaha proverà una moto molto differente da quella che ha corso oggi. Il problema di sindrome compartimentale che ha accompagnato Quartararo nella gara di oggi, non dovrebbe però rappresentare un problema.

"L'idea è migliorare la Yamaha, addolcire un po' le sollecitazioni. Questo circuito è diventato uno dei peggiori per la nostra moto. In ogni caso non credo che il mio avambraccio possa essere un problema durante i test".

"Mi succede anche quando faccio motocross, il mio avambraccio diventa pesante", ha concluso Quartararo.