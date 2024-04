MotoGP | Martin: "Ho sbagliato, ma non sentivo la pressione di Pecco"

Da tutto, a niente. Jorge Martin aveva l'opportunità di firmare la vittoria nella gara domenicale dopo aver vinto già la Sprint, ieri, del Gran Premio di Spagna, invece a 15 giri dalla fine il leader del Mondiale ha commesso un errore arrivando lungo in una curva destrorsa.

Questa imperfezione è stata fatale, facendogli caricare troppo l'avantreno e portandolo a scivolare. Questo ha posto fine alla sua gara e ha aperto le porte a un recupero in termini di punti ai rivali più pericolosi, diventati ora Francesco Bagnaia, vincitore della gara e campione del mondo in carica, ma anche Enea Bastianini, Pedro Acosta e Marc Marquez.

"E' chiaro che ho commesso un errore, perché sono caduto, ma il problema è cosa ho fatto di diverso da un giro all'altro", ha dichiarato Martin al termine della gara conclusa al secondo posto.

"Dai dati non abbiamo visto nulla. E non è nemmeno chiaro cosa sia successo alla moto, è una cosa che non succede con la Ducati, ma dovremo studiarla. E' chiaro che dovremo analizzarla bene per evitare di commettere nuovamente lo stesso errore in futuro".

"E' stato un peccato, perché oggi mi sentivo meglio di ieri, quando ho vinto la Sprint. Ho fatto un'ottima partenza, i primi giri erano buoni, ma siamo caduti e dobbiamo imparare dai nostri errori".

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Sebbene sia caduto, Martin non sente frustrazione dentro sé perché ha comunque 17 punti di vantaggio sul primo dei rivali e la consapevolezza di essere sempre uno dei più veloci su ogni pista. E questo è sempre un aspetto da tenere bene a mente anche per chi lo insegue nel Mondiale Piloti.

"Non sono frustrato, penso che stiamo facendo un ottimo lavoro. Avevamo un ritmo costante tra il 37"9 e il 38"0 e la mia intenzione non era aumentarlo, ma mantenerlo, e dvanti a Pecco forse avrei potuto fare la differenza. Ma è chiaro che poi abbia fatto un errore, perché sono finito a terra".

"L'obiettivo era salire sul podio. Non mi sentivo messo sotto pressione da Pecco, ma spero che tutto questo non ci influenzi a Le Mans e spero di poter fare una bella gara tra due settimane. Non penserò alla caduta di oggi".

Ora Martin si concentrerà in particolar modo sui test di lunedì, dove potrà provare cose finalizzate a migliorare ulteriormente il suo feeling con la Ducati Desmosedici GP24.

"E' un fine settimana molto positivo. L'anno scorso non riuscito ad andare oltre il quarto posto su questo circuito. Non ne avevamo di più, era il mio limite, e questa volta siamo riusciti a vincere la Sprint e oggi eravamo primi. Avrei potuto vincere. Ho fatto un grosso passo avanti rispetto allo scorso anno e credo che mi stia consolidando come pilota. Sono in ottima forma e potrò fare bene nelle prossime gare".

"Ora voglio solo lasciarmi alle spalle questa giornata e concentrarmi sui test di domani, che saranno importanti. C'è ancora molto da fare e i nostri rivali sono forti".