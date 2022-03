MotoGP | Pol Espargaro: "Il messaggio è forte: Honda è tornata"

Carica lettore audio

La prima vittoria della sua carriera forse non è mai stata vicina quanto oggi, ma Pol Espargaro non sembra vedere solo il bicchiere mezzo pieno dopo il terzo posto del Gran Premio del Qatar. Lo vede proprio pienissimo. Scattando benissimo dalla seconda fila, il pilota della Honda ha preso il comando della corsa e lo ha mantenuto per ben 18 giri, provando anche una fuga.

La scelta della gomma soft al posteriore però ha fatto pagare il conto nei giri conclusivi della corsa, quando si è dovuto arrendere al sorpasso di Enea Bastianini, finendo poi largo alla curva 1 e perdendo anche la piazza d'onore in favore di Brad Binder. "Polyccio" però è salito sul podio con un sorriso enorme stampato sul volto, perché crede che lui e la sua Honda oggi abbiano mandato un messaggio importante a tutta la MotoGP.

"E' stata una gara difficile, perché sapevo che con le gomme saremmo arrivati alla fine abbastanza al limite. La strategia era molto diversa prima di iniziare la gara: l'idea era di stare tranquillo e di provare a gestire, ma poi mi sono trovato in testa, ero veloce e quindi ho provato a fare il mio passo. Mi sono sentito pronto per vincere, ma poi a 5 o 6 giri dalla fine ho finito le gomme: il posteriore è calato sul lato destro e l'anteriore ha iniziato a chiudersi", ha detto Espargaro ai microfoni di Sky Sport MotoGP HD.

"Quando Enea mi ha sorpassato, avrei voluto provare a rimanergli vicino, ma la sua scia mi ha risucchiato in staccata, quindi non sono riuscito a fermare la moto. Lì sono andato un po' lungo e mi ha sorpassato anche Binder. Alla fine la posizione è bella, ma il messaggio è ancora più forte: siamo tornati e la Honda ha due piloti che possono lottare per il Mondiale", ha aggiunto con aria di sfida.

Oggi probabilmente ha pagato anche la sua voglia di stare davanti e di dimostrare a tutti di meritarsi la HRC, ma l'occasione era troppo ghiotta per impostare una gara d'attesa e alla fine è comunque venuto fuori un ottimo risultato per iniziare la stagione.

"Non me l'aspettavo di essere così veloce all'inizio della gara e quindi ho finito le gomme. Ma il problema è che non essendo mai stato davanti l'anno scorso, quando mi sono visto lì ho voluto dimostrare di poter fare quello che ho fatto oggi. Forse ho esagerato troppo presto, ma iniziare la stagione in terza posizione è bellissimo, quindi dobbiamo essere contenti. Ora andiamo a Mandalika, dove sono andato forte nei test, e vediamo se posso ripetermi".

Effettivamente, in questo fine settimana Pol è parso molto fluido in sella alla rinnovata RC213V e l'unica sbavatura è stata quel lungo nel finale della gara, quindi crede che questa possa essere realmente la moto della svolta.

"E' fatta precisa come piace a me. Questa è una pista dove di solito non vado forte, perché non c'è il tipo di grip che piace a me, quindi non posso usare molto il freno posteriore. Nonostante questo, sono riuscito ad essere veloce e in gara non stavo guidando al limite, avevo un po' di margine. Quando riesci a guidare con questo stile e ad essere così veloce, è davvero incredibile", ha concluso.

