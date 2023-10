MotoGP | Marquez: "Non ho detto che avrei corso gratis con Gresini"

Il direttore sportivo della Ducati ha dichiarato all'inizio di questa settimana che Marc Marquez correrà "a costo zero" con il team Gresini nella prossima stagione, un'affermazione che il pilota della Honda non ha voluto smentire, ma che ha corretto assicurando "non ho detto che avrei corso gratis", lasciando aperta la questione se l'otto volte campione del mondo avrà o meno uno stipendio il prossimo anno.

Marquez sta affrontando il suo ultimo mese alla Honda dopo oltre un decennio come pilota di punta della Casa di Tokyo, con la quale ha vinto sei titoli della classe regina e ha firmato un contratto quadriennale che lo ha reso il pilota più pagato della griglia. Una situazione alla quale ora ha rinunciato per salire su una Ducati del Gresini Racing nel 2024.

Giovedì, in vista del Gran Premio di Thailandia, sono emerse le parole del dirigente Ducati. "Come persona ambiziosa che vuole raggiungere i suoi obiettivi, metto sempre l'aspetto sportivo al primo posto, ma non ho detto che correrò gratis", ha detto il pilota di Cervera. "Forse mi pagherà anche la squadra, questo non lo sa nessuno", ha aggiunto, riferendosi a Ciabatti.

"Come ho sempre detto, si tratta di dare priorità ad altre cose: sono fortunato a poterlo fare e ho sempre dato priorità alle questioni sportive nella mia carriera. Ogni volta che ho deciso di farlo, l'ho sempre fatto e continuerò a farlo fino al ritiro. Se poi, quando mi ritirerò, cercherò un altro stile di vita, vedremo. Ma per il momento è in pista che voglio divertirmi, ed è lì che si vede chi è bravo e chi no", ha detto più seriamente.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team

Guardando al Gran Premio di Thailandia di questo fine settimana, Marc si è attenuto al copione delle ultime gare.

"Inizieremo come nelle ultime gare, un po' alla volta per capire dove siamo nella FP1 e da lì vedere cosa possiamo fare questo weekend", anche se non si aspetta grandi cose. "Un buon risultato sarebbe rientrare nella top ten ed entrare nella Q2. E in gara lo stesso, una top 10".

Nella sua nuova situazione, ora che è ufficiale che lascerà la Honda alla fine dell'anno, Marc non ha visto alcun cambiamento nell'atteggiamento della squadra.

"No, per niente, logicamente a Mandalika ero un po' malinconico. Mi sentivo strano dopo la decisione, era difficile, non per l'atmosfera, che era perfetta, ma perché la decisione era stata annunciata. L'implicazione era la stessa per tutti, quando si prende una decisione importante, bisogna anche essere abbastanza uomini ed avere il carattere di andare a ringraziare uno per uno tutti i partecipanti per il lavoro svolto in tutti questi anni", ha concluso il catalano.