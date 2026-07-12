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MotoGP | Marc Marquez come Giacomo Agostini: 10 e lode al Sachsenring

Il pilota della Ducati eguaglia i 10 successi di Agostini ad Imatra e rilancia la sua candidatura al titolo con la doppietta tedesca: ora è solo a 18 punti dal leader Martin, quinto oggi. Altro doppio podio per Trackhouse, con Ogura che precede Fernandez ed è 2° nel Mondiale. A terra sia Alex Marquez che Di Giannantonio, Bagnaia invece è 6°.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Modificato:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Ronny Hartmann / AFP via Getty Images

Missione compiuta per Marc Marquez. Il pilota della Ducati era arrivato al Sachsenring per dimostrare di essere ancora il "Sachsenking" e portarsi a casa 37 punti fondamentali in ottica Mondiale. E la doppietta conquistata nel Gran Premio di Germania di MotoGP gli ha consentito di scrivere anche una pagina di storia, visto che per lui si tratta della decima vittoria nella classe regina sul saliscendi tedesco, che lo porta ad eguagliare le 10 di Giacomo Agostini ad Imatra.

Il campione del mondo in carica ha avuto vita fin troppo facile nella gara odierna, perché gli hanno dato una bella mano gli altri ducatisti Fabio Di Giannantonio ed Alex Marquez, che lui stesso vedeva come gli unici due rivali concreti. Il pilota della Pertamina Enduro VR46 è partito male dalla prima fila, facendosi sfilare dalle due Aprilia del Trackhouse Racing. Nel tentativo di rimontare poi ha perso l'anteriore della sua GP26 alla curva 10 dopo appena 5 giri, provocando uno zero pesante in un momento in cui la classifica iridata si sta facendo sempre più corta.

Lo spagnolo del Gresini Racing, che oggi sfoggiava una livrea celebrativa del successo di Sete Gibernau al Sachsenring nel 2003, ha provato a stare al gancio del fratello e c'è riuscito per quasi metà gara. Poi però anche lui ha sbagliato ed è finito ruote all'aria alla curva 13.

A questo punto è diventato tutto fin troppo facile per Marc Marquez, che si è ritrovato in fuga solitaria, con un vantaggio di poco inferiore ai due secondi sulle due Aprilia del Trackhouse Racing, con Raul Fernandez che precedeva la RS-GP gemella di Ai Ogura. Il #93 quindi ha potuto amministrare senza grossi patemi fino alla bandiera a scacchi, centrando la terza vittoria nelle ultime quattro gare, che lo riporta a soli 18 punti dalla vetta, come miglior ducatista nel Mondiale.

Alle sue spalle invece Ogura ha fatto valere ancora una volta la sua capacità di venire fuori alla distanza e al 25° dei 30 giri in programma ha trovato lo slancio per superare Fernandez con una bella staccata alla curva 1. Una volta secondo poi il giapponese non ha avuto grossi problemi a staccare il vicino di box, andando a regalarsi il terzo podio consecutivo, che gli vale anche il secondo posto nel Mondiale, a soli 14 punti dal leader Jorge Martin.

In casa Trackhouse è grande festa anche oggi, perché poi Fernandez non ha avuto grosse difficoltà a portarsi a casa il gradino più basso del podio. Dunque, la squadra diretta da Davide Brivio si è regalato un altro doppio podio dopo la clamorosa doppietta di Assen. E anche Raul va ancora considerato in corsa con i suoi 49 punti di ritardo.

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Ai piedi del podio c'è un sorprendente Pedro Acosta, che nella gara lunga ha trovato una velocità che non aveva mai avuto nel resto del weekend con la sua KTM. Lo spagnolo, reduce da un'operazione volta a risolvere un problema di sindrome del tunnel carpale, è stato uno dei pochi a riuscire a fare dei sorpassi nella prima parte di una gara che è stata abbastanza in processione anche oggi e poi ha gestito molto bene la sua quarta posizione fino al traguardo.

Dietro di lui abbiamo assistito ad un bel duello che aveva il sapore del biennio 2023-2024, perché ha avuto per protagonisti Martin e Pecco Bagnaia. Il leader iridato ha dato la sensazione di essere parecchio in difficoltà nella fase finale della corsa, come certifica anche il suo distacco di oltre 10" da Ogura, ma è stato bravo a chiudere ogni varco al ducatista, che ci ha provato più volte, ma senza successo.

Come detto, la classifica iridata ora è cortissima, perché i primi cinque sono tutti racchiusi in 25 punti. Dietro ai tre già citati, in quarta posizione c'è Marco Bezzecchi, che nonostante il doppio zero tedesco dovuto alla frattura della clavicola sinistra rimane a -22, davanti ad un Di Giannantonio sceso di nuovo a -25. Oltre a Fernandez però si possono considerare ancora della partita anche Acosta e Bagnaia, rispettivamente a 60 e a 65 punti da Martin.

Continuando a scorrere la classifica, probabilmente è andata meglio delle previsioni anche la gara di Fabio Quarararo, che con la sua Yamaha è riuscito a portarsi a casa un settimo posto in solitaria, precedendo la migliore delle Honda, che è stata quella di Luca Marini. Nella top 10 c'è spazio poi anche per Enea Bastianini, nono con la KTM Tech3, mentre Franco Morbidelli non è riuscito a fare meglio del 12° posto finale con la Ducati della Pertamina Enduro VR46.

La classifica finale del GP di Germania

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Ritirato Punti
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 30

40'53.148

   161.6   25
2 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 30

+1.996

40'55.144

 1.996 161.4   20
3 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 30

+5.104

40'58.252

 3.108 161.2   16
4 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 30

+7.684

41'00.832

 2.580 161.1   13
5 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 30

+11.372

41'04.520

 3.688 160.8   11
6 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 30

+11.495

41'04.643

 0.123 160.8   10
7 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 30

+17.560

41'10.708

 6.065 160.4   9
8 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 30

+18.683

41'11.831

 1.123 160.3   8
9 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 30

+19.140

41'12.288

 0.457 160.3   7
10 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 30

+22.137

41'15.285

 2.997 160.1   6
11 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 30

+22.280

41'15.428

 0.143 160.1   5
12 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 30

+26.154

41'19.302

 3.874 159.9   4
13 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 30

+30.910

41'24.058

 4.756 159.6   3
14 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 30

+31.511

41'24.659

 0.601 159.5   2
15 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 30

+38.122

41'31.270

 6.611 159.1   1
dnf Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 26

+4 Giri

36'11.126

 4 Giri 158.2 Ritirato  
dnf United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 21

+9 Giri

28'59.577

 5 Giri 159.5 Incidente  
dnf Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 8

+22 Giri

10'52.044

 13 Giri 162.1 Incidente  
dnf Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 6

+24 Giri

8'14.136

 2 Giri 160.4 Incidente  
dnf Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 3

+27 Giri

4'05.897

 3 Giri 161.2 Incidente  
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