MotoGP | KTM: i tempi non rispecchiano il valore della RC16

La KTM non ha ottenuto prestazioni spettacolari come la Ducati nei tre giorni di test di Sepang, ma il marchio austriaco è decisamente più ottimista rispetto alla stessa fase di un anno fa. Nel 2023, ha avuto un test difficile prima di mettere le cose a posto per diventare il principale rivale delle moto italiane a Portimão, nel GP che ha aperto la stagione.

Questa settimana, la KTM ha potuto effettuare i suoi test e misurare i suoi progressi. Per Jack Miller, il test è iniziato con "un grande sollievo" nel vedere che il polso non gli dava problemi, anche se era preoccupato per la sua mobilità quando ha ripreso in mano il manubrio, poco più di un mese dopo la rottura dello scafoide della mano destra. Anche se giovedì si è dovuto accontentare del 14° posto, a 1"169 da Pecco Bagnaia, l'australiano ritiene che la KTM abbia i mezzi per recuperare il suo deficit.

"Sono molto contento dei progressi che ho fatto durante l'inverno, il giro più veloce l'ho fatto in 1'57"8, ma sono ancora ad un secondo dagli altri", ha commentato Miller. "Dobbiamo fare ancora un po' di strada, ma ho la sensazione che troveremo il resto. Sono molto più fiducioso dell'anno scorso prima delle gare. Penso che siamo riusciti a correggere alcune cose che dovevano essere corrette per capire il pacchetto. Dovremo capire come trovare un secondo però".

"Sono contento della direzione che stiamo prendendo con la moto, a tutti i livelli: motore, elettronica, aerodinamica", ha dichiarato entusiasta. "I ragazzi si sono impegnati molto quest'inverno e hanno fatto un lavoro fantastico, ci hanno portato un sacco di cose da provare".

Brad Binder

Brad Binder ha descritto il test come "abbastanza buono", ma anche con una "tonnellata" di parti da valutare, comprese diverse soluzioni aerodinamiche. Come il suo compagno di squadra, non era preoccupato dei tempi sul giro. "Giovedì mattina abbiamo provato molte cose", ha detto il sudafricano. "Nel corso della giornata, abbiamo iniziato a scremare ciò che funzionava e ciò che non funzionava, ciò che ci piaceva e ciò che non ci piaceva. Nel pomeriggio abbiamo iniziato a trovare una direzione per il futuro. Fin qui tutto bene. Credo che le cose vadano molto meglio di quanto si possa pensare dai tempi. Penso che avremo del potenziale quando metteremo tutto insieme".

"L'anno scorso, credo di essere stato 14° o 15° nei test e di aver girato in 1'58"9", ha ricordato. "Abbiamo fatto dei buoni progressi in un anno. Penso che potremo fare bene se continueremo a fare questi passi avanti".

Un puzzle da comporre

KTM ha portato in prova una lunga serie di nuovi elementi aerodinamici, tra cui un nuovo spoiler sul parafango, già visto allo Shakedown della scorsa settimana. I piloti titolari hanno potuto scoprire a turno le parti più efficaci, cercando di evitare di trarre conclusioni affrettate.

"Ci sono anche delle prove comparative perché a volte la prima impressione è diversa dall'effetto reale di ciò che stiamo valutando", ha confermato al sito del campionato Francesco Guidotti, team manager della squadra ufficiale. "Abbiamo anche qualcosa da testare che non si vede. Stiamo facendo dei test, dei controlli... Dopo lo Shakedown, abbiamo 'filtrato' alcune parti e in questi tre giorni entriamo nel dettaglio e cerchiamo di mettere a punto la moto con diversi pacchetti aerodinamici, l'elettronica e un motore che sia anche promettente, diciamo".

KTM a testé des solutions aérodynamiques spectaculaires à Sepang

Il pacchetto è pronto per l'inizio della stagione? "Non lo so esattamente, a dire il vero", ha ammesso Binder. "Abbiamo provato molte cose diverse e abbiamo dovuto metterle insieme. Alcune cose erano buone, altre no, e le abbiamo testate tutte in momenti diversi. Avremmo potuto fare altri due giorni di test, solo per provarle e restringere la selezione. Nel pomeriggio di giovedì non eravamo lontani dal pacchetto finale. Naturalmente le cose cambieranno, ma nel complesso credo che possiamo ritenerci soddisfatti perché abbiamo un'idea molto più precisa di ciò che funziona".

Da parte sua, Jack Miller ritiene che le specifiche per l'inizio della stagione siano "più o meno" definite: "Abbiamo testato tonnellate di versioni questa settimana. Penso che tutti noi abbiamo un'idea abbastanza chiara, quindi sappiamo dove stiamo andando. In termini di elettronica, ciò che abbiamo introdotto ci ha permesso di fare grandi progressi. Ci sono ancora piccole cose da correggere, come è ovvio che sia per una moto nuova, ma sta funzionando molto bene".

KTM ha lavorato anche sul motore questa settimana, con due specifiche da valutare, che non hanno rivoluzionato il funzionamento del V4 secondo Miller: "Sento che il motore è abbastanza simile, è solo che non abbiamo avuto bisogno di reinventare la ruota per quanto riguarda il motore. Era già abbastanza buono, aveva solo bisogno di una messa a punto e questo è ciò che sono riusciti a fare".

Con Léna Buffa