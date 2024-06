MotoGP | Ducati punta su Martin e spera che Marquez accetti Pramac

Giovedì la Gazzetta dello Sport ha riportato che il marchio di Borgo Panigale ha finalmente deciso di affidare a Jorge Martin il compito di affiancare Pecco Bagnaia nel garage ufficiale dell'azienda a partire dalla prossima stagione. I colloqui si sono intensificati negli ultimi giorni con Albert Valera, agente di Martin, che sarà presente al Mugello, dove nei prossimi giorni si svolgerà il Gran Premio d'Italia.

Tuttavia, Motorsport.com apprende che il contratto tra le due parti non è ancora stato firmato, cosa che probabilmente avverrà questo fine settimana, a patto che si allineino una serie di fattori che ancora non combaciano. Il primo è che Marc Marquez, con cui Martin si giocava la Desmosedici GP rossa, accetti di unirsi al Prima Pramac Racing, cosa che prolungherebbe il suo rapporto con la casa bolognese almeno fino al 2026.

Martin è il solido leader del campionato, con un vantaggio di oltre un Gran Premio (39 punti) su Bagnaia, che è il suo più vicino rivale in classifica. Terzo è Marquez, a due punti dal campione in carica.

Dall'inizio della stagione, l'obiettivo principale di Martin è stato quello di essere promosso nel team ufficiale del costruttore italiano, dopo aver perso la battaglia con Enea Bastianini due anni fa. Fin dall'inizio di quest'anno, lo spagnolo ha detto chiaramente ai dirigenti Ducati che gli avrebbe dato tempo fino a questo round del Mugello. Se non avesse ricevuto un'offerta soddisfacente, avrebbe aderito ad un altro progetto. In questo senso, GasGas ha bussato insistentemente alla sua porta negli ultimi tempi.

Jorge Martín, Pramac Racing, junto a Marc Márquez, Gresini, en el podio de Barcelona Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Se l'operazione dovesse andare in porto, provocherebbe una reazione a catena che probabilmente porterebbe a riempire rapidamente il resto dei posti vacanti in griglia. Il primo derivato di questo sarebbe sapere cosa farà Marquez, che la Ducati non vuole perdere, vista la velocità esibita nella sua prima stagione in sella alla Desmosedici GP e il suo potere mediatico.

Finora, Marquez ha sempre sostenuto che la sua priorità era ovviamente quella di tornare a correre per un team ufficiale, con l'ultima evoluzione di qualsiasi prototipo fosse. A questo punto, resta da vedere se il cambio di scenario lo porterà a concludere che è più vantaggioso per lui avere una Desmosedici GP25 con i colori Pramac piuttosto che affrontare un nuovo processo di adattamento ad una nuova moto, molto probabilmente una del gruppo Pierer Mobility (KTM o Gas Gas), che lo segue e che gli ha presentato un'offerta molto allettante.

Un'altra delle vittime dell'eventuale decisione della Ducati è Bastianini, che sarebbe ben accolto dall'Aprilia, che vorrebbe poter contare su un pilota italiano.