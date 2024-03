MotoGP | Dall'Igna: "Rammarico per Pecco e Marc, ma ogni commento è superfluo"

"Possiamo dire di essere sempre protagonisti… in tutti i sensi, in positivo ma questo weekend anche in negativo, in una corsa che ha concentrato tutte le emozioni negli ultimi due giri".

Gigi Dall'Igna non avrebbe potuto descrivere meglio com'è stata la domenica di Portimao per il mondo Ducati. La Casa di Borgo Panigale ha colto la sua 12° affermazione domenicale consecutiva grazie ad un grande Jorge Martin, ma ha dovuto fare i conti anche con un bel patatrac: l'incidente tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez che ha estromesso entrambi a tre giri dal termine, quando erano in lotta per la quinta posizione.

Nella consueta analisi che viene pubblicata sul sito ufficiale della Casa di Borgo Panigale, il direttore generale del reparto corso è ovviamente voluto partire dal trionfo dell'alfiere del Prima Pramac Racing, ma anche dal secondo posto di un redivivo Enea Bastianini.

"Un tenace e combattente Jorge ha fatto sua una sfida dura e difficile, dalle molte incognite, gestita e portata in fondo con resistenza, concentrazione e caparbietà senza mollare mai. Un meritato premio alla sua costanza dimostrata nel GP e in tutto il fine settimana", ha detto Dall'Igna.

"Ducati occupa anche il secondo gradino del podio con Enea: carattere e determinazione per un risultato che vale tanto. Oggi per lui era molto importante essere lì davanti, ne aveva bisogno, ancor più su una pista che sentiva sua. Siamo ad inizio stagione e senza dubbio questo secondo posto vale come una vittoria", ha aggiunto.

Marc Marquez, Gresini Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Inevitabilmente, poi ha dovuto toccare anche il tema più scottante della domenica di Portimao, anche se l'ingegnere veneto ha preferito non sbilanciarsi: "Un grande rammarico per l’incidente tra Pecco e Marc che ha negato ad entrambi la possibilità di conquistare punti importanti nell’ottica campionato in una gara complessa in cui non potevano giocarsi la vittoria. Sinceramente altri commenti sono del tutto superflui".

Dall'Igna ha commentato anche le difficoltà incontrate da Bagnaia nel weekend dell'Algarve, su una pista su cui 12 mesi fa aveva dominato con una doppietta: "Un weekend difficile quello di Pecco in cui non siamo riusciti a trovare la quadra come invece abbiamo fatto altre volte, anche se nella Sprint tutto sembrava andare per il meglio fino all’errore che gli è costato la vittoria. Un feeling incerto, una fatica costante, tutto questo confermato alla fine nel modo peggiore. Dovremo capire perché e porvi subito rimedio, senza allarmismi, questo alla fine è ciò che conta".

Infine, ha chiuso con un bilancio più ad ampio raggio: "In ogni caso… mai abbassare la guardia! Sembra proprio questo il leitmotiv d’inizio stagione: abbiamo visto e anche già detto, ma fa bene ribadirlo, come tutti si siano migliorati, quanto siano numerosi e temibili i nostri avversari, anche i più giovani, con il loro entusiasmo, talento e velocità, intraprendenti e senza alcun timore reverenziale. Sarà un Campionato lungo, appassionante e tutto da vivere assieme ai nostri tifosi, gara per gara. Forza Ducati!".