MotoGP | Buddh, Prove: Marini vola e precede Martin, Bagnaia 7°

C'è ancora una Ducati della Mooney VR46 davanti a tutti anche al termine del secondo turno del venerdì della MotoGP, quello che ha definito l'accesso diretto alla Q2 del Gran Premio dell'India e che è durata 70 minuti per aiutare ancora i piloti a prendere le misure ad una pista inedita.

Questa volta però si tratta di Luca Marini, che ha fatto segnare il nuovo primato del Buddh International Circuit con un crono di 1'44"782, nonostante in precedenza fosse stato anche protagonista di una scivolata alla curva 1, che anche in questa sessione ha continuato a trarre in inganno tanti piloti.

Oltre al marchigiano, sono solamente altri due i piloti che sono stati capaci di infrangere il muro dell'1'45" e si tratta di Jorge Martin, che quindi si è confermato subito in grande forma anche in India dopo la doppietta di Misano, ed Aleix Espargaro, con un'Aprilia che sembra particolarmente a suo agio. I loro distacchi sono stati veramente minimi, perché parliamo rispettivamente di 8 e di 51 millesimi.

Dal quarto in giù la forbice si apre decisamente, ma ha continuato a brillare Marc Marquez, visto che in quarta piazza c'è proprio lui, seppur staccato di 335 millesimi. Va detto però che l'otto volte campione del mondo ha dovuto sfruttare il "gancio" di Marco Bezzecchi per portare così in alto la sua Honda. E alla fine ha preceduto di 85 millesimi proprio il portacolori della Mooney VR46, che completa la top 5.

In sesta posizione c'è l'altra Aprilia ufficiale di Maverick Vinales, distanziata di poco meno di mezzo secondo, mentre è solo settimo il leader iridato Pecco Bagnaia, che non è sembrato particolarmente a posto con la sua Ducati. Fino ad un paio di minuti dal termine, infatti, si ritrovava addirittura costretto a passare dalla Q1, avendo abortito almeno un paio di tentativi. Solo in extremis poi ha firmato l'1'45"280 che l'ha qualificato, ma la sensazione è che ci sia del lavoro da fare nel suo box oggi.

Dopo i problemi tecnici di questa mattina, è riuscito a dare una bella risposta Fabio Quartararo, che ha portato la sua Yamaha in ottava posizione, riducendo a 509 millesimi il suo gap. Sappiamo quanto sia fondamentale per "El Diablo" piazzare la sua M1 il più avanti possibile sullo schieramento, quindi il primo tassello per provare a vivere un buon weekend lo ha sistemato.

Gli ultimi due che hanno accesso diretto alla Q2 sono Johann Zarco con la Ducati del Prima Pramac Racing e Joan Mir, che potremmo quasi dire che così ha reso trionfale la giornata della Honda HRC, per la quale portare entrambe le moto direttamente nel segmento decisivo della qualifica era diventato quasi un miraggio quest'anno.

Il maiorchino però è stato anche piuttosto fortunato, perché nel finale Brad Binder si è visto cancellare un tempo che lo avrebbe portato decisamente più in alto del 12° posto, a causa di una bandiera gialla provocata dalla caduta di Takaaki Nakagami. Questo vuol dire che le KTM saranno tutte costrette a passare dalla Q1, perché anche Jack Miller, che è pure caduto alla curva 12, è 18°. E le RC16 griffate GasGas Tech3 non sono andate tanto meglio.

Sfortunato Fabio Di Giannantonio, che aveva dato la sensazione di potercela fare a staccare il pass per la Q2, ma alla fine è rimasto fuori per appena 74 millesimi. Out anche Franco Morbidelli, 14° con la seconda Yamaha seppur distanziato di meno di otto decimi. Chiude il gruppo poi un Michele Pirro che sembra piuttosto in difficoltà, come certificato da un altro drittone nella ghiaia della curva 1 che gli è costato diversi minuti. Il collaudatore della Ducati, sostituto dell'infortunato Enea Bastianini, è ultimo con un ritardo di 1"7.