MotoGP | Buddh, Libere 1: svetta Bezzecchi davanti a Marquez

I piloti della MotoGP hanno avuto a disposizione 70 minuti nella prima sessione di prove libere del Gran Premio dell'India per iniziare a prendere le misure al Buddh International Circuit, ma non si può negare che la classifica che è venuta fuori alla fine del turno è particolare rispetto a quelle che siamo abituati a vedere in questa stagione.

Non tanto per il nome che vediamo in cima alla lista dei tempi, però, perché il più veloce è stato Marco Bezzecchi. Il portacolori della Mooney VR46, che non dovrebbe più avere grossi problemi alla mano infortunata a Barcellona, che comunque non gli ha impedito di centrare due secondi posti a Misano, ed è stato anche l'unico capace di infrangere il muro dell'1'46" con il suo 1'45"990.

La sorpresa semmai è alle sue spalle, perché in seconda posizione troviamo la Honda con Marc Marquez, anche se non dobbiamo dimenticarci della grande capacità che ha sempre avuto l'otto volte campione del mondo ad adattarsi ai tracciati nuovi. Il #93, che dopo i test di Misano è tornato sulla RC213V 2023, ha chiuso con un ritardo di 139 millesimi. Tra le altre cose, è andato meglio del solito anche il suo compagno Joan Mir, che completa la top 10.

Nonostante una caduta nelle prime fasi alla curva 1, un punto che ha indotto tanti piloti all'errore mandandoli lunghi, Brad Binder ha chiuso la sessione al terzo posto con la sua KTM, con un gap di 320 millesimi, mentre a completare la top 5 ci sono due Aprilia. La cosa che stupisce però è che la migliore è quella di Raul Fernandez, che ha staccato il quarto tempo davanti alla RS-GP di Maverick Vinales. Bisogna scendere fino alla 13° piazza invece per trovare quella di Aleix Espargaro.

Fino a pochi minuti dal termine erano state le Ducati a fare la voce grossa, ed effettivamente a seguire nelle posizioni comprese tra la sesta e la nona c'è un gruppetto di Desmosedici GP capitanato da Johann Zarco. Il francese del Prima Pramac Racing precede poi Luca Marini, il compagno di squadra Jorge Martin ed un Fabio Di Giannantonio che ha iniziato il weekend con il piede giusto.

Manca all'appello nelle primissime posizioni invece il leader iridato Pecco Bagnaia, che però anche in un turno allungato come questo ha portato avanti il suo lavoro tradizionale, mettendo ben 24 giri su una gomma posteriore media. E la notizia positiva per lui è che il suo 1'47"050 è arrivato dopo ben 22 giri, quindi il gap di un secondo che lo tiene in 15° posizione è in realtà molto interessante se rapportato alle gomme nuove montate dai migliori. Anche il piemontese non è ancora al 100% fisicamente dopo l'incidente di Barcellona, ma è sicuramente in condizioni migliori rispetto a Misano.

E' andata decisamente peggio a Fabio Quartararo, perché il pilota della Yamaha ha avuto modo di completare appena 10 giri, accusando dei problemi tecnici su entrambe le sue M1. In entrambi i casi è sembrato trattarsi di un qualcosa legato alla trasmissione o alla frizione, perché si sentiva chiaramente il motore che accelerava, ma la moto non andava più avanti.

In ogni caso, per la Casa di Iwata è stata una mattinata complicata, perché anche l'altra M1 di Franco Morbidelli si ritrova in 21° posizione, addirittura alle spalle di "El Diablo", che invece è 19°. Tra di loro troviamo la seconda Ducati ufficiale, affidata in questo caso al collaudatore Michele Pirro, che sostituisce l'infortunato Enea Bastianini. Il pugliese è stato il primo a finire ruote all'aria, scivolando nell'out lap dopo un lungo alla curva 5.

A terra poi ci sono finiti anche Takaaki Nakagami (12° con la Honda LCR), che ha letteralmente demolito la sua RC213V alla curva 1, e Pol Espargaro, che ha steso per ben due volte la sua GasGas Tech3, prima alla curva 12 e poi alla curva 4.