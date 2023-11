MotoGP | Bautista aveva un'ernia cervicale e una protrusione discale a Sepang!

"Questo infortunio ha condizionato al 90% il mio weekend, non ho potuto guidare bene per l'intero Gran Premio". Quando Alvaro Bautista aveva pronunciato queste parole dopo il Gran Premio della Malesia di MotoGP, gara disputata come wild card per la Ducati per la conquista del suo secondo titolo iridato consecutivo in Superbike, in molti hanno storto il naso, pensando che lo spagnolo volesse provare a giustificare gli oltre 50 secondi di ritardo incassati dal vincitore Enea Bastianini.

Tuttavia, oggi è stato messo nero su bianco che il pilota di Talavera del Reina non mentiva, tramite una breve dichiarazione sulle sue condizioni che è stata rilasciata dall'Aruba.it Racing Ducati, che ha rivelato che nella settimana successiva alla gara di Sepang, Bautista si è sottoposto a degli esami effettuati dal Dr. Angel Villamor a Madrid.

Dopo il consulto specialistico e l'analisi della risonanza magnetica cervicale sostenuti per perdita di forza e parestesie all'arto superiore sinistro comparse dopo la caduta ai test di Jerez e durante il weekend malese, al ducatista sono state diagnosticate un'ernia cervicale C6-C7 ed una protrusione discale C5-C6.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Sono programmati ulteriori accertamenti specialistici nei prossimi giorni allo scopo di stabilire eventuali danni dovuti alla compressione nervosa a livello cervicale. Al momento, comunque, non è previsto un intervento chirurgico.

"Nei test di Jerez ho avuto una caduta un po’ brutta e ho colpito forte il collo. Non ho avuto sintomi né dolori, ma da venerdì, quando sono salito di nuovo in moto, ho iniziato a notare un forte dolore al braccio. Non è andato migliorando, ho fatto trattamenti per tutto il weekend, ma non c’è stato alcun miglioramento. Mi lascia con l’amaro in bocca perché non mi sono potuto godere per niente il fine settimana", aveva raccontato il due volte campione del mondo della Superbike dopo il suo ritorno in MotoGP.

Riguardo ai problemi che questa situazione gli causava in sella alla Desmosedici GP, Bautista aveva aggiunto: "Se si guarda la telemetria, in confronto con gli altri piloti nelle curve a destra sono al loro livello, ma in quelle a sinistra mi danno sei o sette decimi in frenata, resto senza forza nel braccio. Non ho dolore fino a quando faccio forza con il braccio sul manubrio, come se il dolore venisse verso indietro".