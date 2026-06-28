MotoGP | Ogura si laurea all'"università" di Assen nella tripletta Aprilia, brutto botto per Bezzecchi

Una Assen da sogno. Il Trackhouse Racing non avrebbe potuto chiedere di più al Gran Premio d'Olanda di MotoGP. La squadra diretta da Davide Brivio ha piazzato una clamorosa doppietta nella Sprint, ma poi è riuscita a concedere il bis nella gara lunga. E lo ha fatto scrivendo una pagina di storia, con il primo successo in carriera di Ai Ogura.

Un risultato che ormai sembrava nell'aria, visto che il campione del mondo 2024 della Moto2 era reduce da tre secondi posti consecutivi tra Sprint e gare lunghe, ma che un pilota giapponese non riusciva a centrare da ben 22 anni, da quando Makoto Tamada si era imposto nel Gran Premio del Giappone del 2004. E per questo è giusto parlare di una pietra miliare per la classe regina.

La MotoGP quindi ha scoperto una nuova stella, che ha vinto a modo suo, venendo fuori alla distanza. Anche oggi, infatti, la sua partenza non è stata particolarmente brillante e nelle prime fasi della corsa si è ritrovato anche quinto. Poi, una volta che si riportato in terza posizione, era a quasi due secondi dal tandem di testa composto dalle altre due RS-GP di Jorge Martin e di Raul Fernandez.

La specialità della casa però è sempre stata il ritmo nella seconda parte di gara e l'ha fatta valere anche oggi, arrivando a ricongiungersi alle altre due Aprilia al 17° giro, proprio quando il suo compagno Fernandez ha rotto gli indugi ed ha attaccato Martin alla chicane, soffiandogli la leadership. In questa fase, Ogura è stato a sua volta lesto per approfittarne e prendersi la seconda piazza.

Il suo capolavoro però lo ha concretizzato al 20° dei 26 giri previsti della "Cattedrale", quando è riuscito ad infilarsi all'interno della moto gemella. Una volta in testa poi ha fatto subito capire ai suoi inseguitori che non ci sarebbe stato modo di contrastarlo, perché il suo passo era troppo superiore. Infatti, si è presentato sotto alla bandiera a scacchi con oltre due secondi di margine su Fernandez, che comunque consolida la sua posizione in Trackhouse pensando al futuro con il risultato odierno, che segue il successo della Sprint di ieri.

Anche se è solo un terzo posto, è preziosissimo quello ottenuto da "Martinator". Intanto perché ritrova un podio che gli mancava ormai dal Mugello, ma soprattutto perché gli vale la leadership iridata. Nonostante una clamorosa tripletta, la domenica dell'Aprilia è stata infatti rovinata dal brutto incidente di cui è stato vittima Marco Bezzecchi nel corso del secondo giro.

Il riminese ha perso l'anteriore alla velocissima curva 15 e il modo con cui ha rotolato nella ghiaia della via di fuga è stato veramente impressionante. I primi controlli a cui è stato sottoposto al centro medico hanno escluso fratture o problemi neurologici, ma visto che Marco accusa dolore nella zona cervicale, sarà portato in ospedale a Groningen per accertamenti. Quel che è già certo però è che ora nel Mondiale non guarda più tutti dall'alto e insegue il vicino di box di 7 lunghezze.

Ai piedi del podio c'è un Fabio Di Giannantonio che tiene alto il vessillo tricolore in una giornata che non è stata particolarmente fortunata per i nostri colori. Il pilota della Pertamina Enduro VR46 però ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per portarsi a casa questo quarto posto, visto che ha dovuto scontare anche una long lap penalty per aver tagliato la chicane conclusiva e non aver perso almeno un secondo, come imposto dalla Race Direction, in seguito ad un leggero contatto con Marc Marquez.

Ritornato in pista sesto, il romano però non si è perso d'animo e negli ultimi due giri è riuscito ad impallinare entrambi i fratelli Marquez, prendendosi un piazzamento che gli permette di accorciare ancora di più la classifica, visto che ora è solo a -16 dalla vetta. E dopo 10 Gran Premi, sognare in grande non è più un'utopia.

Un grande applauso se lo merita anche Alex Marquez, che al secondo tentativo di rientro dopo il terribile incidente di Barcellona, avendone fatto anche un altro abbastanza brutto venerdì, nel quale aveva rimediato contusioni ed abrasioni, è riuscito a regalarsi addirittura una top 5, tenendo a bada il fratello Marc, che ha tentato l'azzardo della gomma soft al posteriore, che però non lo ha ripagato come avrebbe sperato, impedendogli di fare meglio del sesto posto, divenuto poi settimo dopo la bandiera a scacchi a causa di un track limit all'ultimo giro.

Anche lui comunque può sorridere: su una pista che ha sofferto parecchio dal punto di vista fisico (ma anche la Ducati non era al livello dell'Aprilia), a meno di un mese dal rientro dall'ennesima operazione alla spalla destra, è riuscito a mantenere invariato il gap di 40 punti nel Mondiale. E all'orizzonte ora c'è il Sachsenring, che per lui è come il giardino di casa.

La prima gara disputata da papà purtroppo non ha portato fortuna a Pecco Bagnaia. La moglie Domizia ha dato alla luce il suo primogenito nel corso della notte, ma il piemontese ha interrotto la sua striscia di quattro podi consecutivi, essendo stato costretto al ritiro da un problema tecnico, probabilmente legato ai freni. Un peccato per il ducatista, che comunque era in quarta posizione quando ha alzato bandiera bianca.

Un problema fisico invece ha fermato Pedro Acosta, che poco prima della metà gara ha accusato un intorpidimento della mano e del braccio destro, che lo ha costretto alla resa. E anche per lui è una vera disdetta, perché la gara stava andando decisamente meglio delle aspettative, visto che era nel trenino delle Ducati che lottavano per il quarto posto.

Alla fine, la migliore delle KTM è stata quindi quella di Enea Bastianini, che ha tagliato il traguardo in settima posizione, ereditando poi la sesta da Marc Marquez, ma ben 8"5 davanti alla prima delle Yamaha, che è stata quella di Fabio Quartararo. Solo 11° invece la migliore delle Honda con Luca Marini, che è stato l'ultimo italiano a vedere la bandiera a scacchi. Anche Franco Morbidelli infatti si è ritirato a causa di una scivolata avvenuta alla curva 4.