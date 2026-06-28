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Risultati
MotoGP Olanda

MotoGP | Mondiale: Martin nuovo leader a +7 su Bezzecchi, si avvicina Di Giannantonio

Il etrzo posto ottenuto ad Assen ha permesso a Jorge Martin di scavalcare di 7 lunghezze Marco Bezzecchi, vittima di una brutta caduta. Molto vicino anche Di Giannantonio, ora a -16, ma il successo rilancia anche Ogura, quarto a 25 punti. Marc Marquez conferma il -40 con cui aveva iniziato il weekend. Aprilia riallunga su Ducati nel Costruttori.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Mondiale Piloti

Pos Pilota Punti Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 193 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 - - - - - - - - - - - -
2 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 186 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - - - - - - - - - - - -
3 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 177 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 - - - - - - - - - - - -
4 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 168 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 - - - - - - - - - - - -
5 Spain M. Marquez Ducati Team 153 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 - - - - - - - - - - - -
6 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 138 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 - - - - - - - - - - - -
7 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 133 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 - - - - - - - - - - - -
8 Italy F. Bagnaia Ducati Team 130 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 - - - - - - - - - - - -
9 Spain A. Marquez Gresini Racing 78 - 13 15 25 2 12 - - - 11 - - - - - - - - - - - -
10 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 76 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - - - - - - - - - - -
11 Italy L. Marini Honda HRC 70 6 5 12 4 6 10 3 11 8 5 - - - - - - - - - - - -
12 Italy E. Bastianini Tech 3 69 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 - - - - - - - - - - - -
13 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 60 13 - 4 11 - 9 5 6 5 7 - - - - - - - - - - - -
14 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 45 2 4 - 5 15 11 - - - 8 - - - - - - - - - - - -
15 Italy F. Morbidelli Team VR46 43 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - - - - - - - - - - - - -
16 Brazil D. Moreira Team LCR 43 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 - - - - - - - - - - - -
17 France J. Zarco Team LCR 34 5 7 1 11 5 5 - - - - - - - - - - - - - - - -
18 Spain J. Mir Honda HRC 26 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - - - - - - - - - - - -
19 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 18 1 2 - - 4 2 - 3 - 6 - - - - - - - - - - - -
20 Australia J. Miller Pramac Racing 15 - - - - 1 1 1 8 - 4 - - - - - - - - - - - -
21 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 11 - - 1 - 3 - - 5 2 - - - - - - - - - - - - -
22 Spain M. Viñales Tech 3 10 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - - - - - - - -
23 Spain I. Lecuona Gresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - - - -
24 Spain A. Fernandez Yamaha Factory Racing 5 - - - - - 4 - - - 1 - - - - - - - - - - - -
25 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
26 Germany J. Folger Tech 3   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
27 Italy M. Pirro Gresini Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 Italy L. Savadori Aprilia Racing Team   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mondiale Costruttori

Pos Telaio Punti Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 Aprilia 304 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 - - - - - - - - - - - -
2 Ducati 282 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 - - - - - - - - - - - -
3 KTM 175 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 - - - - - - - - - - - -
4 Honda 100 9 7 12 11 10 15 6 14 11 5 - - - - - - - - - - - -
5 Yamaha 59 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 - - - - - - - - - - - -

Mondiale Team

Pos Team Punti Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 Italy Aprilia Racing Team 379 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 - - - - - - - - - - - -
2 United States Trackhouse Racing Team 306 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 - - - - - - - - - - - -
3 Italy Ducati Team 283 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 - - - - - - - - - - - -
4 Italy Team VR46 220 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 - - - - - - - - - - - -
5 Austria Red Bull KTM Factory Racing 193 45 10 22 17 17 18 16 35 5 8 - - - - - - - - - - - -
6 Italy Gresini Racing 163 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 - - - - - - - - - - - -
7 Japan Honda HRC 96 9 5 12 5 10 13 7 11 19 5 - - - - - - - - - - - -
8 France Tech 3 79 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 - - - - - - - - - - - -
9 Monaco Team LCR 77 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 - - - - - - - - - - - -
10 Japan Yamaha Factory Racing 63 3 6 - 5 19 13 - 3 - 14 - - - - - - - - - - - -
11 Italy Pramac Racing 26 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 - - - - - - - - - - - -
12 Japan Yamaha Factory Racing 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -

 

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