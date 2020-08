KTM già a metà strada dal perdere le Concessioni

A seguito dell'esperimento delle CRT e per attirare nuovi costruttori nella classe regina, oltre ad avvicinare i valori, la MotoGP ha introdotto un sistema di "Punti Concessioni" per i team che non hanno vinto una gara sull'asciutto tra il 2013 ed il 2015.

Questo requisito è stato modificato nell'ultimo anno del ciclo, lasciando sei punti da perdere in base ai risultati: tre per una vittoria, due per un secondo posto ed uno per un terzo posto, ma solo nelle gare sull'asciutto.

La prima squadra a perdere le concessioni è stata la Ducati nel 2016, dopo aver ottenuto otto podi nella stagione precedente (quattro secondi e altrettanti terzi posti). Da allora, la squadra italiana è rimasta al fianco di Honda e Yamaha.

Nel 2017 è stata poi la volta della Suzuki, dopo che Maverick Vinales aveva ottenuto una vittoria e tre terzi posti l'anno precedente. Tuttavia, un errore nella scelta del motore all'inizio dello stesso anno ha inguaiato la Casa di Hamamatsu, che le riacquisì così nel 2018.

I podi conquistati poi da Alex Rins ed Andrea Iannone nel 2018 hanno nuovamente tolto le concessioni alla Suzuki, che da allora non più uscita dal gruppo di elite di cui facevano già parte Honda, Yamaha e Ducati.

Al momento, KTM ed Aprilia sono rimasti quindi gli unici due costruttori della MotoGP che godono ancora delle Concessioni.

Tuttavia, la Casa austriaca ha perso metà dei suoi punti in un colpo solo con la vittoria di Brad Binder a Brno. Per qualsiasi costruttore perdere quel "privilegio" è quasi una vittoria, perché vuol dire essere entrati a far parte dei più competitivi del lotto.

Dopo l'esibizione di Binder, che forse avrebbe essere potuta anche una doppietta se Pol Espargaro non si fosse ritirato a causa di un contatto con Johann Zarco, la KTM sembra una seria indiziata a perdere le concessioni nel 2021.

Il calendario ora prevede due gare in Austria, proprio a casa della KTM, che dopo il lockdown ha portato avanti lo sviluppo della RC16 proprio al Red Bull Ring. In molti quindi sono pronti a scommettere che la Casa di Mattighofen possa arrivare a totalizzare i tre punti mancanti già nelle prossime due settimane.

"La KTM fa paura, avrebbero potuto fare primo e secondo" aveva detto per esempio Valentino Rossi dopo la gara di domenica. "Per me sono i favoriti anche in Austria, perché la moto va molto forte e i piloti stanno dando del gas".

Lo scorso marzo, i costruttori hanno raggiunto un accordo a seguito della pandemia del Coronavirus, volto a ridurre i costi, secondo cui non avrebbero testato o sviluppato le moto nel periodo 2020-2021, una patto che si applica in parte anche i team con le concessioni, che possono continuare a fare test privati.

E la KTM ne sta continuando ad approfittare a piene mani finché potrà: ieri era impegnata in un test sul circuito di Brno, con i pista i titolari Binder, Espargaro e Miguel Oliveira, oltre al collaudatore Dani Pedrosa. Rimasto a riposo invece Iker Lecuona, che non era al meglio dopo la caduta di domenica.

