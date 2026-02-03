Test MotoGP Sepang, la diretta del Day 1
Seguite in diretta con Motorsport.com la prima giornata dei test collettivi di Sepang, che aprono la stagione 2026 della MotoGP.
Classifiche in tempo reale
Riassunto
Diretta testuale
A domani amici di Motorsport.com!
Chiudiamo qui la nostra diretta, ma rimanete con noi perché tra breve arriverà il report completo, insieme ai commenti a caldo dei protagonisti e agli approfondimenti tecnici.
L'appuntamento con la diretta di Motorsport.com è fissato per domani mattina alle ore 7:00, quando vivremo insieme la sessione pomeridiana della seconda giornata dei test collettivi di Sepang.
Moreira cade ma vince la sfida dei rookie
Infine, per quanto riguarda la battaglia dei rookie, oggi a spuntarla è stato Diogo Moreira. In mattinata il campione del mondo della Moto2 si è anche reso protagonista di una scivolata senza conseguenze alla curva 5, ma non si è perso d'animo e alla fine ha chiuso con un tempo di 1'58"682, che pone la sua Honda LCR in 19° posizione, giusto davanti alla Yamaha dell'altro esordiente Toprak Razgatlioglu.
Diogo Moreira, Team LCR Honda
Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
La giornata travagliata di Quartararo e Yamaha
E' stata una giornata un po' più travagliata per la Yamaha ed in particolare per il suo uomo di punta Fabio Quartararo, che in mattinata è stato vittima di una caduta ad alta velocità alla curva 5, con relativa brutta botta che lo ha costretto a fermarsi a soli 3 giri d'attività nonostante l'assenza di fratture. "El Diablo" poi è tornato in sella nel pomeriggio e, nonostante un problema tecnico, è stato il più veloce tra i piloti in sella alle M1 V4, chiudendo con il nono tempo in 1'57"869. Da segnalare che il tester Andrea Dovizioso ha portato al debutto anche un nuovo pacchetto aerodinamico piuttosto interessante.
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Il passo avanti della Honda sembra concreto
Al netto del fatto che la migliore è solamente in settima posizione, ha dato la sensazione di essere stato molto concreto il passo avanti fatto dalla Honda, perché le RC213V sono state costantemente nelle posizioni di vertice, soprattutto con Luca Marini. L'1'57"569 del marchigiano è un tempo di tutto rispetto dopo appena una giornata, perché è a soli quattro decimi dal riferimento fatto segnare dal tester Aleix Espargaro dopo tre giorni di shakedown. Subito dietro di lui c'è anche Joan Mir, mentre Johann Zarco si è piazzato 11°.
Luca Marini, Honda HRC
Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Bezzecchi chiude 5° con l'Aprilia
A completare la top 5 c'è l'Aprilia di Marco Bezzecchi, che anche quest'anno si ritrova un po' "solo" a sviluppare la RS-GP26, visto che Jorge Martin è solo spettatore a bordo pista dopo essere stato operato due volte nel corso dell'inverno. Il riminese ha fatto un lavoro comparativo, ma è parso piacevolmente impressionato dalle novità che ha provato oggi e alla fine ha limitato a 506 millesimi il gap dalla vetta. Le altre moto della Casa di Noale invece sono tutte più indietro con Ai Ogura 17° davanti a Raul Fernandez ed il collaudatore Lorenzo Savadori 21°.
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Stupisce la KTM terza con Vinales
A sorpresa, dopo una giornata lontana dalle prime posizioni, è stata una KTM a rompere l'egemonia delle Ducati. Proprio ad un paio di minuti dal termine, Maverick Vinales ha portato la sua moto del team Tech3 in terza posizione, staccata di 277 millesimi. Va detto però che la sua è l'unica RC16 nella top 10, con tutte le altre che sono più distanziate. Sul fronte tecnico, bisogna segnalare che Pedro Acosta, che ha chiuso solo 15° a 1"2, ha portato al debutto un nuovo pacchetto aerodinamico per il codone.
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3
Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Le Ducati fanno la voce grossa
La prima giornata dei test di Sepang si completa quindi con il miglior tempo di Marc Marquez, che sembra quindi aver messo alle spalle l'infortunio alla spalla che lo ha costretto a saltare le ultime gare del 2025. Con il suo 1'57"018 ha preceduto alla fine di 256 millesimi l'altra Ducati GP26 di Fabio Di Giannantonio. Anche quella di Alex Marquez però è in quarta posizione, a 469 millesimi, dopo che il pilota del Gresini Racing era stato il più veloce in mattinata. Solo ottavo invece Pecco Bagnaia, che però ha passato la parte conclusiva della giornata a provare il nuovo pacchetto aerodinamico della Desmosedici GP.
Marc Marquez, Ducati Team
Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Ecco la classifica finale della prima giornata
Bandiera a scacchi
Giunge al termine la prima giornata dei test collettivi di MotoGP a Sepang, che si conclude con "il ritorno del Re" Marc Marquez, che fa segnare il miglior tempo in 1'57"018 con la sua Ducati.
Vinales si prende addirittura la top 3
Ulteriore zampata di Maverick Vinales, che è andato a rompere la tripletta Ducati al vertice della classifica. Il pilota della KTM Tech3 si è infatti issato fino alla terza posizione, stampando un interessante 1'57"295 che lo porta a soli 277 millesimi dal miglior tempo della Ducati di Marc Marquez. Ancora una volta, il ragazzo di Roses, da quest'anno seguito come coach dal cinque volte iridato Jorge Lorenzo, dimostra di essere uno specialista dei test.
Vinales infila la KTM al sesto posto
Passo avanti molto deciso per Maverick Vinales, che diventa il più rapido del contingente KTM e anche l'unico ad aver infranto il muro dell'1'58". Il portacolori del team Tech3 è salito fino alla sesta posizione con un tempo di 1'57"675, a poco più di sei decimi dalla vetta. Più indietro ha migliorato anche il suo compagno di squadra Enea Bastianini, 12° in 1'58"161.
Riparte Quartararo e sale 8°
Dopo il problema tecnico, è tornato in pista Fabio Quartararo ed è riuscito a firmare il suo best di giornata in 1'57"869, ultimo tra i piloti scesi sotto all'1'58". In questo modo è diventato il migliore tra i piloti Yamaha, anche se occupa solamente l'ottava posizione.
Binder diventa il miglior pilota KTM
Cambia anche il nome del più veloce del contingente KTM. Dopo aver tenuto questa palma praticamente per tutta la giornata, Pedro Acosta l'ha ceduta a Brad Binder, che si è portato in decima posizione con un 1'58"194. E' chiaro però che sembra un inizio un po' in salita per la Casa di Mattighofen, visto che la migliore delle RC16 al momento accusa un gap di ben 1"1 dal miglior tempo della Ducati di Marc Marquez.
Morbidelli si arrampica all'ottavo posto
Quello di Marc Marquez non è stato l'unico miglioramento degli ultimi minuti. Bisogna registrare infatti anche quello di Franco Morbidelli, che ha portato la sua Ducati della Pertamina Enduro VR46 in ottava posizione in 1'58"068. Complice l'assenza per infortunio di Fermin Aldeguer, sono cinque le Desmosedici GP in pista e al momento sono tutte racchiuse nelle prime otto posizioni.
Marc Marquez è tornato!
Ora possiamo dire a tutti gli effetti che Marc Marquez è tornato: il campione del mondo, reduce da oltre tre mesi di stop, ha aspettato gli ultimi venti minuti per piazzare la sua zampata e portare la sua Ducati in cima alla lista dei tempi. Il #93 è arrivato molto vicino ad infrangere la barriera dell'1'57" con un 1'57"018 con cui ha distanziato di ben 256 millesimi il diretto inseguitore Fabio Di Giannantonio. Al momento, dunque, le Ducati GP26 occupano le prime tre posizioni della classifica, visto che a seguire c'è Alex Marquez.
Problema tecnico sulla Yamaha di Quartararo
Prosegue intanto la giornata storta di Fabio Quartararo: dopo la caduta alla curva 5 di stamattina, che ne aveva limitato l'attività a soli 3 giri prima della pausa pranzo, il pilota della Yamaha è nuovamente fermo a bordo pista alla curva 1, ma questa volta a causa di un problema tecnico sulla sua M1 V4.
Diggia è il nuovo leader!
Cambia il nome in cima alla lista dei tempi, anche se a comandare è sempre una Ducati. Il miglioramento del giro precedente era solo un antipasto per Fabio Di Giannantonio, che ha sfoderato un 1'57"274 che gli ha permesso di portare la sua GP26 della Pertamina Enduro al comando, con un vantaggio di ben 213 millesimi nei confronti di Alex Marquez.
Di Giannantonio sale al 6° posto
Scala la classifica anche Fabio Di Giannantonio, che era rimasto l'unico attardato tra i piloti che dispongono della Ducati GP26. Il portacolori della Pertamina Enduro VR46 si è portato in sesta posizione in 1'57"817, subito alle spalle di Pecco Bagnaia, che lo precede di poco meno di un decimo.
Ecco il codone bombato della Honda
Restando in casa Honda, uno degli elementi della nuova RC213V che hanno destato più curiosità è senza ombra di dubbio il codone, che è diventato un elemento molto bombato nella parte superiore, sul quale sono presenti ancora anche le pinne laterali.
Honda HRC bike detail
Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Mir subito dietro a Marini: è quarto
Si va a rinfoltire la pattuglia Honda nelle prime posizioni della classifica. Alle spalle di Luca Marini, infatti, si è issata l'altra RC213V affidata a Joan Mir, con il maiorchino che ha firmato un 1'57"693 che lo ha portato a soli 206 millesimi dal miglior tempo della Ducati di Alex Marquez.
Razgatlioglu ancora senza ali o pinne sul codone
E' curioso notare come, nonostante sia ormai al suo quarto giorno di prove in Malesia, Toprak Razgatlioglu stia continuando a lavorare senza utilizzare appendici aerodinamiche sul codone della sua Yamaha. Al momento, il pilota del Prima Pramac Racing occupa la 19° posizione, staccato di 1"4 dal miglior tempo di Alex Marquez.
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing
Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Primi giri per Augusto Fernandez
Nel frattempo è sceso in pista anche Augusto Fernandez, che fin qui era rimasto fermo ai box, lasciando spazio ad Andrea Dovizioso. Fin qui però i tempi dell'altro collaudatore della Yamaha, che aveva già girato però nello Shakedown della scorsa settimana, sono decisamente alti, perché parliamo di un 2'02"742 che lo tiene in coda al gruppo.
Marini riporta la Honda al 3° posto
E' un momento particolarmente favorevole alle Honda: migliora anche Luca Marini, che va a riprendersi la terza posizione in 1'57"569, tempo con cui ha ridotto a soli 82 millesimi il gap che lo separa dal miglior riferimento di giornata messo a referto da Alex Marquez con la Ducati GP26 del Gresini Racing.