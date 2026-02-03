Il passo avanti della Honda sembra concreto

Al netto del fatto che la migliore è solamente in settima posizione, ha dato la sensazione di essere stato molto concreto il passo avanti fatto dalla Honda, perché le RC213V sono state costantemente nelle posizioni di vertice, soprattutto con Luca Marini. L'1'57"569 del marchigiano è un tempo di tutto rispetto dopo appena una giornata, perché è a soli quattro decimi dal riferimento fatto segnare dal tester Aleix Espargaro dopo tre giorni di shakedown. Subito dietro di lui c'è anche Joan Mir, mentre Johann Zarco si è piazzato 11°.