Yamaha: c'è una nuova specifica di motore

Il team manager Massimo Meregalli ha spiegato qual è il programma di lavoro che svolgerà la Yamaha in questa giornata di test collettivi a Misano ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

"Non abbiamo molto da fare, perché con i test che abbiamo avuto modo di fare durante la stagione abbiamo già valutato buona parte del materiale. Venerdì abbiamo deciso di anticipare il nuovo telaio per sfruttarlo durante il weekend di gara ed i risultati sono stati buoni. Qui stiamo valutando una specifica leggermente diversa di motore, che potrebbe darci qualche buona indicazione per il prossimo anno", ha spiegato Meregalli.

"Poi lavoreremo anche sul setting perché la pioggia non ci ha mai concesso troppo tempo nei test privati che abbiamo fatto in questa stagione. Abbiamo sempre dovuto seguire un programma basato sulle priorità e non abbiamo mai avuto tempo per lavorare sul setting. In teoria oggi pomeriggio potrebbe essere la prima occasione per farlo", ha aggiunto.