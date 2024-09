MotoGP | Honda: c'è una nuova carena per esasperare l'effetto suolo

La Honda deve voltare pagina. Misano può essere l’occasione per cominciare a dare una svolta. La Repsol nel GP di San Marino e della Riviera di Rimini ha ufficializzato la chiusura del rapporto trentennale di sponsorizzazione, rompendo una partnership storica. Luca Marini e Joann Mir hanno saltato la gara di domenica per un forte virus intestinale, ma il pilota italiano, seppur un po’ debilitato, ha voluto oggi essere in pista per portare al debutto una nuova RC213V che dovrebbe essere la prefigurazione della moto del prossimo anno.

La Casa giapponese è quinta e ultima nel mondiale Costruttori con 37 punti contro i 463 della Ducati che domina la graduatoria, mentre il fratello di Valentino è 25esimo nell’iride piloti con un solo misero punticino: la fotografia è semplicemente desolante e il progetto va completamente rivisto.

E il fatto che nei test di Misano la Honda abbia deciso di far debuttare una moto con una veste aerodinamica decisamente nuova, la dice lunga sull’esigenza di rompere con un presente che più deludente non potrebbe essere. Marini era nel box di prima mattina per scoprire questa RCV213V che incarna una nuova filosofia aerodinamica. Niente di rivoluzionario, sia chiaro, ma la volontà ben precisa di andare nella direzione dell’effetto suolo che Aprilia e Ducati hanno compreso prima e meglio degli altri.

Ecco la Honda provata da Marini con un nuovo cupolino più avvolgente e una carena stile Ducati Foto di: Lorenza Dadderio

Osservando la Honda nera di Marini viene il dubbio che sia una sorta di carta… carbonio della Ducati, con ispirazioni anche della RS-GP di Noale.

Il cupolino è più avvolgente e tondeggiante di quello solito: l’intenzione è di curare meglio i flussi che investono il casco del pilota, ma le novità riguardano la carena che è completamente nuova. Di nuovo disegno sono le ali con due configurazioni diverse: la prima più tradizionale che soffia verso il gradino e la seconda (provata da Zarco) che si protende verso la coda della carena dando l’idea che l’elemento aerodinamico diventi enormemente più lungo.

Marini, invece, si è dedicato alla versione più simile al concetto aerodinamico Ducati con il diffusore che riprende le forme note della Desmosedici e con il convogliatore d’aria che soffia verso il basso ai lati del radiatore. Il gradino ha un grande marciapiede e nel bordo d’uscita laterale si osserva un visto convogliatore di flusso che si aggrappa alla parte superiore della carena con un flap orizzontale.

Luca Marini, Repsol Honda Team Foto di: Lorenza Dadderio

È interessante notare come la realizzazione Honda sia davvero un puzzle di elementi scomponibili di facile sostituzione e tali da permette modifiche utili a comprendere quale sia la strada migliore da prendere, come se si fosse trovato un filone di sviluppo in galleria da portare avanti, ma con ancora dei dubbi da sciogliere.