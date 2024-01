Cross | Ciabatti: "Ducati farà MXGP e Supercross. Dakar no per ora"

Paolo Ciabatti si è presentato a Madonna di Campiglio, sede della presentazione di tutte le Ducati da corsa 2024, nel suo nuovo ruolo, ossia di responsabile Ducati Corse Off-Road, nuova costola del reparto corse di Borgo Panigale.

Una nuova avventura pensata e voluta fortemente da Ducati per attrarre giovani motociclisti realizzando moto 250 e 450 da produzione a partire dalla seconda metà del 2025, ma derivate strettamente dalla Desmo450 MX presentata nelle ultime ore.

Una nuova, grande avventura per la Casa bolognese, mai tentata prima. Ecco perché Ciabatti ha voluto raccontare la gestazione del progetto off-road sin dalle origini.

"Il progetto Off-Road di Ducati Corse è un'idea sviluppata nella seconda parte del 2023. Tutto è nato lo scorso anno quando siamo stati ad Anaheim a vedere una gara. Abbiamo pensato e realizzato il contratto che è stato firmato con il team e ovviamente con Tony Cairoli e Alessandro Lupino. E' venuta l'idea di realizzare il progetto sebbene sia una cosa estremamente differente da quello che abbiamo fatto sino a oggi in pista, anche se è necessario lo stesso tipo di professionalità e di approccio. Alla fine è nato tutto in modo materiale tra ottobre e novembre".

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Paolo Ciabatti, Ducati Corse Sporting Director

Ducati, dopo il 2024 che passerà nel campionato italiano per sviluppare la Desmo 450 MX, ha in programma di fare ulteriori passi avanti nelle corse off-road. Tra i suoi progetti per il futuro più prossimo spiccano la MXGP e il Supercross. Il mercato americano è uno dei più importanti per Ducati, dunque la presenza del marchio bolognese al di là dell'Atlantico appare come qualcosa di irrinunciabile.

"Il Supercross è qualcosa di diverso. Nel 2023 siamo andati a vedere qualche gara e siamo andati a vedere la prima di questa stagione. Stiamo ancora considerando e cercando nostri partner per la stagione 2026 ed entrare nel Supercross in quella stagione. Questi sono i nostri piani attuali. Prenderemo le cose sul serio. Sappiamo che non è facile, dunque metteremo tutto il nostro impegno in questa cosa".

"Sappiamo che il Cross e il Supercross sono cose differenti, per cui dovremo cercare di attrarre qualche pilota, qualcuno dei top rider, e questo sarà una delle priorità, una delle chiavi per arrivare e fare bene. Sappiamo anche che è un progetto costoso. Stiamo anche lavorando proprio per fare in modo di trovare le giuste risorse e fare le cose nel miglior modo possibile. E' ancora presto per fare bilanci, ma speriamo di poter arrivare più avanti nell'anno e avere già chiaro chi sarà il nostro partner ed, eventualmente, chi saranno i piloti".

Photo by: Ducati Corse Alessandro Lupino, Ducati Team

Con la presentazione del progetto Off-Road, impossibile non parlare dell'eventualità di vedere correre la Ducati alla Dakar. Ciabatti ha escluso che questo possa avvenire nei prossimi 2-3 anni. In cantiere ci sarà la possibilità di partecipare a MXGP e Supercross, ma se le cose dovessero andare bene, mai dire mai...

"Diverse persone hanno visto sui social media, sono piuttosto attivo, che sono stato recentemente alla Dakar. Ero tra gli invitati degli organizzatori. Ero di ritorno da Anaheim per il Supercross, ma ho deciso di andare comunque tre giorni perché c'era l'opportunità di parlare con diverse persone. E' stato davvero molto interessante, ho anche avuto modo di parlare con Castera e tutta l'organizzazione. Non ci sono piani, al momento, legati alla Dakar per Ducati. Ma mai dire mai. Però non è qualcosa che accadrà nel prossimo futuro. Sicuramente avremo una buona base per poter partecipare grazie alla nuova moto. Alla Dakar ci sono diverse Case e la gara è davvero bella, interessante. Ma come ho detto non ci sono piani al momento".

L'ex team manager di Ducati Corse MotoGP ha spiegato il progetto Off-Road anche dal punto di vista economico. Fondamentale la presenza degli sponsor per supportare lo sviluppo nei prossimi 18 mesi, quando Ducati non venderà alcuna moto derivata dalla Desmo 450.

"Ducati ha scelto di percorrere la strada off-road e lo farà molto seriamente. Come abbiamo detto, faremo di tutto per realizzare e produrre la miglior moto possibile per noi e per i nostri clienti. Faremo tutto il possibile dal punto di vista delle corse. Dal punto di vista degli sponsor abbiamo Monster che ci supporta e lo farà anche in Superbike, cosa che fino all'anno scorso non faceva. Abbiamo anche altri partner che ci permettono di avere un bel budget pur facendo solo il campionato italiano quest'anno, e questo è molto buono per noi".

"Ma c'è anche da considerare che almeno sino alla metà del 2025 non potremo vendere alcuna moto ai clienti. Questo sarà un progetto e un investimento Ducati al 100% per il prossimo anno e mezzo. Uno dei miei obiettivi è proprio quello di trovare il budget necessario per far competere Ducati al livello che pensiamo meriti. Siamo molto felici di lavorare con i Maddii, per noi è molto importante e siamo orgogliosi di questo. Pensiamo che abbiano la struttura adatta per fare i passi necessari per il nostro progetto e ci aiuteranno a raggiungere i nostri obiettivi. E' solo l'inizio. Il 2024 correre è solo parte del processo di sviluppo, ma faremo comunque di tutto per ben figurare. Poi dovremo fare la miglior scelta possibile per quanto riguarda la MXGP del 2025. Lo faremo tra pochi mesi".

Photo by: Ducati Corse Ducati Corse R&D – Factory MX Team

Dal punto di vista tecnico, Ciabatti ha svelato che la Desmo450 MX è destinata a cambiare parecchio nei prossimi mesi. Ecco perché durante la presentazione il team non è sceso troppo nei particolari tecnici. Una cosa, però, è stata messa in chiaro: il motore desmo che equipaggia il prototipo è stato realizzato da un foglio bianco e non deriva da alcun motore già realizzato da Ducati.

"Non vogliamo entrare troppo nei dettagli della moto semplicemente perché è un prototipo e da qui al giorno che incomincerà la produzione (a metà del 2025, più o meno) diverse cose potrebbero cambiare parecchio. Però, come hanno detto sia Cairoli che Lupino, la moto è nata bene, è oltre le nostre aspettative e siamo contenti. Però ci sarà ancora tanto lavoro da fare, qualcosa da migliorare e da sistemare. Per questo vogliamo non divulgare certe cose, perché sicuramente qualcosa cambierà".

"Il motore della Desmo450 MX è qualcosa di completamente nuovo. Non è come quello della Panigale, che deriva dal desmodromico della MotoGP. Sul prototipo c'è un motore completamente nuovo in cui viene usato il desmo. Non c'è alcuna componente in comune con altri motori esistenti che abbiamo fatto in precedenza", ha concluso Ciabatti.