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Lamborghini Super Trofeo World Finals - Monza 2026

Lamborghini | World Finals PRO-PRO/AM: Gara 1 a Lind/De La Torre e Formanek/Pretorius

Dominio della coppia di TR3 davanti a Leitch/Stati e Bamber, il duo della Micanek in controllo in PRO/AM seguiti a distanza da Foster/Henry e Knopp/Perolini, scintille tra Taurino e un Iaquinta penalizzato, fuori Biglieri e Boucher.

Francesco Corghi

Pubblicato: 24 ott 2026, 16:14

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Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo





Lamborghini World Finals - Monza 2026



Lamborghini Squadra Corse celebra il gran finale dei campionati Super Trofeo all'Autodromo Nazionale Monza il fine settimana del 22-25 ottobre 2026

Dennis Lind ed Elias De La Torre si aggiudicano senza problemi Gara 1 delle World Finals PRO-PRO/AM del Super Trofeo 2026 nel pomeriggio assolato di Monza, dove un folto pubblico è venuto a godersi il paddock della Casa di Sant'Agata Bolognese.

La coppia della TR3 Racing si è imposta a livello assoluto e in Classe PRO, mentre in PRO/AM arriva il successo per Bronek Formanek ed Anthony Pretorius della Micanek Motorsport.

La gara non ha vissuto particolari patemi, anche se una delle azioni piuttosto decisive è avvenuta al secondo giro: dopo una bella partenza del poleman Lind, inseguito da Brendon Leitch e Will Bamber, nella battaglia per entrare in Top5 Giano Taurino è stato toccato sul posteriore in curva 2 da Simone Iaquinta. Il ragazzo della Taurino Racing è sprofondato in classifica e a quello della DL Racing sono arrivati 10" di penalità che hanno tagliato fuori lui e Kevin Gilardoni dal duello per le posizioni che contano.

Contempoeaneamente, un'uscita in ghiaia alla 'Parabolica' di Paolo Biglieri (Team ASR) ha costretto la Direzione Gara a mandare in pista la Safety Car, che poi è uscita di scena al terzo giro con 37'50" da affrontare sul cronometro.

Lind ha tenuto un bel vantaggio fino alla girandola dei pit-stop, dove il suo collega De La Torre è uscito con 6" di margine nei confronti di Nicolas Stati, il quale ha ereditato il volante della Huracan di Leipert Motorsport da Leitch, riuscendo inizialmente a ricucire lo strappo fino a 2"2, ma arrendendosi nei giri conclusivi non avendo abbastanza passo per andare oltre la piazza d'onore.

Nel frattempo, Bamber è riuscito a difendere una preziosissima terza posizione, dato che il pilota di XO9 Racing domani partirà davanti e potrà provare a conquistare punti pesanti in ottica titolo.

Dietro al neozelandese troviamo Sceats/Wisniewsi (VSR), avvicinatisi al podio assoluto, ma senza trovare lo spunto per salirci.

#11 Bronislav Formanek, Anthony Pretorius, Micanek Motorsport

Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Bella risalita nella seconda parte di gara per Eriksson/Perkins (Wayne Taylor Racing), in Top5 superando i compagni di squadra Formal/Doyle, mentre Formanek/Pretorius si portano a casa la vittoria PRO/AM con il settimo posto assoluto.

In Top10 abbiamo altri PRO, ovvero Gore/Queen (Ansa Motorsport), Putera/Tregurtha (Batmobile Racing) e Conwright/Morillo (SP Racing), protagonisti di una aspra guerra che ha coinvolto pure Finlay Green (VSR), finito in ghiaia alla 'Lesmo 1' scendendo indietro nell'ordine, mentre con l'11° posto un punto lo prende anche Taurino tra i PRO.

La PRO/AM aveva visto leader Mathieu Boucher (TB Autosports) nella prima metà, poi il canadese è sceso secondo della Classe e infine ha alzato bandiera bianca per un problema al penultimo giro.

Questo ha consentito a Foster/Henry (Kaizen Autosport) di prendersi la seconda posizione del lotto, con Knopp/Perolini (VSR) in rimonta fino al terzo davanti ai compagni Kingsford/Van Der Drift e Brewer Tandon (Forty7 Motorsports) nella Top5.

A seguire, ecco le graduatorie delle due categorie dopo Qualifiche e Gara 1

CLASSIFICA PRO

1 - De La Torre/Lind 16 punti

2 - Leitch/Stati 12

3 - Bamber 11

4 - Sceats/Wisniewski 8

5 - Eriksson/Perkins 6

6 - Doyle/Formal 5

7 - Gore/Queen 4

8 - PutraTregurtha 3

9 - Conwright/Morillo 2

10 - Taurino 1

CLASSIFICA PRO/AM

1 - Formanek/Pretorius 15 punti

2 - Foster/Henry 12

3 - Knopp/Perolini 10

4 - Kingsford/Van Der Drift 9

5 - Brewer/Tandon 6

6 - Miller/Nemschoff 5

7 - Cristovao/Levet 4

8 - Dinkov/Miller 4

9 - Fuentes/Siderman 2

10 - Boucher/Marcelli 1

11 - Chrone/Hegelund 1

Gara 2 è in programma domenica alle ore 13;20.

LAMBORGHINI WORLD FINALS - Monza: Classifica Gara 1 PRO-PRO/AM

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