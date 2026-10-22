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Lamborghini Super Trofeo World Finals - Monza 2026

Lamborghini | Ecco il programma ufficiale delle World Finals di Monza 2026

Motorsport.com è Media Partner delle Finali Mondiali della Casa di Sant'Agata Bolognese e vi fornirà contenuti esclusivi dal paddock brianzolo: ecco tutte le attività in pista e come seguirle in diretta.

Francesco Corghi

Pubblicato: 22 ott 2026, 07:11

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Lamborghini World Finals - Monza 2026

Foto di: Lamborghini Squadra Corse





Lamborghini World Finals - Monza 2026



Lamborghini Squadra Corse celebra il gran finale dei campionati Super Trofeo all'Autodromo Nazionale Monza il fine settimana del 22-25 ottobre 2026

Lamborghini Squadra Corse affronta la settimana delle World Finals per la prima volta sull'Autodromo di Monza, con le ultime gare dei Super Trofeo 2026 che poi lasceranno spazio alla battaglia per i titoli Mondiali.

I protagonisti dei monomarca Europa, North America ed Asia affrontano tra giovedì e venerdì le manche conclusive che andranno ad incoronare i Campioni delle categoria, PRO, PRO/AM, AM e Lamborghini Cup di tutte le serie al volante delle Huracán Super Trofeo EVO 2 che per l'ultima volta scenderanno in pista, prima di lasciare spazio nel 2027 alla nuovissima Temerario Super Trofeo.

Nel paddock della pista brianzola ci sarà tanto altro da vedere, tra vetture stradali attuali e storiche del marchio di Sant'Agata Bolognese, così come quelle da corsa, inclusa la Temerario GT3 che ha esordito quest'anno ottenendo i primi podi e successi tra GT World Challenge, DTM ed IMSA.

Per l'occasione, Motorsport.com sarà presente come Media Partner e vi fornirà contenuti esclusivi riguardo attività in pista e di contorno, interviste e retroscena in compagnia degli uomini della Casa emiliana.

Nel frattempo, ecco di seguito il programma di quanto si potrà vedere sul tracciato lombardo, con dirette sul canale ufficiale YouTube di Lamborghini Squadra Corse e sul sito PerugiaTiming per vedere il LiveTiming.

Foto di gruppo a Monza

IL PROGRAMMA

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE

Super Trofeo ASIA - Qualifica 1: 9;00

Super Trofeo ASIA - Qualifica 2: 9;30

Super Trofeo NORTH AMERICA - Qualifica 1: 10;00

Super Trofeo NORTH AMERICA - Qualifica 2: 10;30

Super Trofeo EUROPA - Qualifica 1: 11;00

Super Trofeo EUROPA - Qualifica 2: 11;30

Super Trofeo ASIA - Gara 1: 13;25

Super Trofeo NORTH AMERICA - Gara 1: 14;45

Essenza SCV12 - Shakedown: 15;30

Super Trofeo EUROPA - Gara 1: 16;45

VENERDÌ 23 OTTOBRE

Super Trofeo NORTH AMERICA - Gara 2: 9;30

Essenza SCV12 - Sessione 1: 10;25

Super Trofeo EUROPA - Gara 2: 12;30

Essenza SCV12 - Sessione 2: 13;25

Super Trofeo ASIA - Gara 2: 15;30

SABATO 24 OTTOBRE

World Finals AM-LC - Warm-Up: 9;00

World Finals PRO-PRO/AM - Warm-Up: 9;25

Essenza SCV12 - Sessione 3: 9;50

World Finals AM-LC - Qualifica 1: 11;00

World Finals AM-LC - Qualifica 2: 11;30

World Finals PRO-PRO/AM - Qualifica 1: 12;05

World Finals PRO-PRO/AM - Qualifica 2: 12;35

World Finals AM-LC - Gara 1: 14;20

Essenza SCV12 - Sessione 4: 15;15

World Finals PRO-PRO/AM - Gara 1: 16;50

DOMENICA 25 OTTOBRE

Essenza SCV12 - Sessione 5: 9;00

World Finals AM-LC - Gara 2: 11;05

World Finals PRO-PRO/AM - Gara 2: 13;20

Essenza SCV12 - Sessione 6: 14;15

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