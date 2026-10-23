Gara
Lamborghini Super Trofeo World Finals - Monza 2026
Lamborghini | Monza, North America, Gara 2: dominio di Bamber
L'alfiere di XO9 Racing stacca comodamente i rivali, con Perkins/Eriksson che hanno la meglio di De La Torre/Lind dopo una lunga battaglia. Formal/Doyle rimontano fino al quarto posto vincendo la PRO/AM, AM a Staab, in LC festeggia Touchette.
Francesco Corghi
Modificato: 23 ott 2026, 09:12
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Aggiungi come fonte preferita
Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo
Lamborghini World Finals - Monza 2026
Lamborghini Squadra Corse celebra il gran finale dei campionati Super Trofeo all'Autodromo Nazionale Monza il fine settimana del 22-25 ottobre 2026
Il Lamborghini Super Trofeo North America si conclude con il dominio di Earl Bamber in una Gara 2 di Monza che ha regalato grandi emozioni nella lotta per gli altri posti sul podio.
Sotto un cielo nuvoloso, che nel pomeriggio potrebbe scaricare acqua sul tracciato brianzolo, il portacolori di XO9 Racing è partito benissimo girando al comando alla prima variante e rimanendoci sia nel primo stint che dopo la girandola di soste, allungando fino ad 11" sugli inseguitori, che nel frattempo hanno dato vita ad una lotta davvero accesissima per la piazza d'onore.
Nello specifico, le Huracán ST EVO2 coinvolte sono state quelle di Persing/Eriksson (Wayne Taylor Racing), De La Torre/Lind (TR3 Racing) e Conwright/Morillo (SP Racing). Quest'ultima ha ceduto il terzo posto a De La Torre - laureatosi Campione PRO già nella giornata di giovedì - che poi ha raggiunto Perkins con cui ha iniziato a battagliare per il secondo posto.
La sfida è proseguita anche nella seconda parte di gara tra Eriksson e Lind: il danese ha superato il rivale svedese con una bella mossa in fondo al rettilineo, salvo poi commettere una lieve sbavatura alla 'Ascari', dovendo quindi cedere nuovamente il passo all'avversario.
Nel frattempo si è avvicinata ai due anche la Huracán di Danny Formal, nel frattempo risalito dalla sesta posizione dopo aver ereditato il volante da Graham Doyle, ma le posizioni sono rimaste tali fino alla bandiera a scacchi, che ha sancito il comodo successo di Bamber davanti a Persing/Eriksson e De La Torre/Lind.
#110 Danny Formal, Graham Doyle, Wayne Taylor Racing, PROAM
Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo
Formal/Doyle con il quarto posto festeggiano la vittoria in Classe PRO/AM mentre Conwright/Morillo scendono al quinto dopo le soste ai box, seguiti da Morey/Wallis (Wayne Taylor Racing) e Giano Taurino (Taurino Racing).
Completano la Top10 Brewer/Tandon al volante della Huracán di Forty7 Motorsports con cui salgono sul secondo gradino del podio PRO/AM, Queen/Gore (Ansa Motorsport) e David Staab (Precision Performance Motorsport), vincitore in Classe AM con un comodo vantaggio sul suo compagno di squadra Cooper Broll e Dean Neuls (TR3 Racing).
A completare il podio PRO/AM, invece, ci pensano Foster/Henry (Kaizen Autosport) concludendo al 12° posto assoluto. Fuori mentre lottava per il podio la Huracán di Chambers/Porter (Rafa Racing).
Per quanto riguarda la Classe Lamborghini Cup, vittoria per Philippe Touchette (TB Autosports) che è salito in vetta dopo la finestra dei pit-stop, tirandosi dietro Fred Roberts (Leipert Motorsport) e Ray Shahi (Taurino Racing). Peccato per Rocky Bolduc (Topp Racing), che aveva condotto la prima parte di gara, ma arresosi per problemi.
Lamborghini ST NA - Monza: Gara 2
Leggi anche:
Vogliamo la vostra opinione!
Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?
Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.
- Il team di Motorsport.com
Leggere e inviare commenti
Leggi anche :
Condividi o salva questo articolo
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Articolo precedente Lamborghini | Ecco il programma ufficiale delle World Finals di Monza 2026
Top Comments
Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?
Vedi di più e commenta
More from
Francesco Corghi
WEC | Il futuro di Alpine potrebbe essere con Dumarey Group
WEC
WEC 2 h
WEC | Il futuro di Alpine potrebbe essere con Dumarey Group
Macau | Mercedes-Tigani e Aston Martin-Comtoyou presentano le livree per la FIA GT World Cup
GT
GT
FIA GT World Cup: Macau
16 h
Macau | Mercedes-Tigani e Aston Martin-Comtoyou presentano le livree per la FIA GT World Cup
Lamborghini | Ecco il programma ufficiale delle World Finals di Monza 2026
Lamborghini Super Trofeo
Lamborghini Super Trofeo
World Finals - Monza 2026
1 g
Lamborghini | Ecco il programma ufficiale delle World Finals di Monza 2026
Ultime notizie
Lamborghini | Monza, North America, Gara 2: dominio di Bamber
Lamborghini Super Trofeo
LBST Lamborghini Super Trofeo
World Finals - Monza 2026
7 min
Lamborghini | Monza, North America, Gara 2: dominio di Bamber
F1 | Hadjar: “Verstappen a Singapore avrebbe vinto anche con la Ferrari". Leclerc: "Sciocchezze”
Formula 1
F1 Formula 1
Stati Uniti
22 min
F1 | Hadjar: “Verstappen a Singapore avrebbe vinto anche con la Ferrari". Leclerc: "Sciocchezze”
MotoGP | Bagnaia: "L'unità dei piloti è importante per tutelarci un po' di più ed avere voce su certe decisioni"
MotoGP
MtGP MotoGP
Australia
42 min
MotoGP | Bagnaia: "L'unità dei piloti è importante per tutelarci un po' di più ed avere voce su certe decisioni"
F1 | Mercedes, Antonelli: "La W17 ha più carico, ma è diventata più difficile da guidare"
Formula 1
F1 Formula 1
Stati Uniti
1 h
F1 | Mercedes, Antonelli: "La W17 ha più carico, ma è diventata più difficile da guidare"
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Hai due opzioni:
- Diventa un iscritto
- Disattiva il blocco delle pubblicità
Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui
Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?
Ricarica la pagina
Gestisci gli avvisi
Iscriviti