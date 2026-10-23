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Lamborghini Super Trofeo World Finals - Monza 2026

Lamborghini | Monza, North America, Gara 2: dominio di Bamber

L'alfiere di XO9 Racing stacca comodamente i rivali, con Perkins/Eriksson che hanno la meglio di De La Torre/Lind dopo una lunga battaglia. Formal/Doyle rimontano fino al quarto posto vincendo la PRO/AM, AM a Staab, in LC festeggia Touchette.

Francesco Corghi

Modificato: 23 ott 2026, 09:12

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Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo





Lamborghini World Finals - Monza 2026



Lamborghini Squadra Corse celebra il gran finale dei campionati Super Trofeo all'Autodromo Nazionale Monza il fine settimana del 22-25 ottobre 2026

Il Lamborghini Super Trofeo North America si conclude con il dominio di Earl Bamber in una Gara 2 di Monza che ha regalato grandi emozioni nella lotta per gli altri posti sul podio.

Sotto un cielo nuvoloso, che nel pomeriggio potrebbe scaricare acqua sul tracciato brianzolo, il portacolori di XO9 Racing è partito benissimo girando al comando alla prima variante e rimanendoci sia nel primo stint che dopo la girandola di soste, allungando fino ad 11" sugli inseguitori, che nel frattempo hanno dato vita ad una lotta davvero accesissima per la piazza d'onore.

Nello specifico, le Huracán ST EVO2 coinvolte sono state quelle di Persing/Eriksson (Wayne Taylor Racing), De La Torre/Lind (TR3 Racing) e Conwright/Morillo (SP Racing). Quest'ultima ha ceduto il terzo posto a De La Torre - laureatosi Campione PRO già nella giornata di giovedì - che poi ha raggiunto Perkins con cui ha iniziato a battagliare per il secondo posto.

La sfida è proseguita anche nella seconda parte di gara tra Eriksson e Lind: il danese ha superato il rivale svedese con una bella mossa in fondo al rettilineo, salvo poi commettere una lieve sbavatura alla 'Ascari', dovendo quindi cedere nuovamente il passo all'avversario.

Nel frattempo si è avvicinata ai due anche la Huracán di Danny Formal, nel frattempo risalito dalla sesta posizione dopo aver ereditato il volante da Graham Doyle, ma le posizioni sono rimaste tali fino alla bandiera a scacchi, che ha sancito il comodo successo di Bamber davanti a Persing/Eriksson e De La Torre/Lind.

#110 Danny Formal, Graham Doyle, Wayne Taylor Racing, PROAM

Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Formal/Doyle con il quarto posto festeggiano la vittoria in Classe PRO/AM mentre Conwright/Morillo scendono al quinto dopo le soste ai box, seguiti da Morey/Wallis (Wayne Taylor Racing) e Giano Taurino (Taurino Racing).

Completano la Top10 Brewer/Tandon al volante della Huracán di Forty7 Motorsports con cui salgono sul secondo gradino del podio PRO/AM, Queen/Gore (Ansa Motorsport) e David Staab (Precision Performance Motorsport), vincitore in Classe AM con un comodo vantaggio sul suo compagno di squadra Cooper Broll e Dean Neuls (TR3 Racing).

A completare il podio PRO/AM, invece, ci pensano Foster/Henry (Kaizen Autosport) concludendo al 12° posto assoluto. Fuori mentre lottava per il podio la Huracán di Chambers/Porter (Rafa Racing).

Per quanto riguarda la Classe Lamborghini Cup, vittoria per Philippe Touchette (TB Autosports) che è salito in vetta dopo la finestra dei pit-stop, tirandosi dietro Fred Roberts (Leipert Motorsport) e Ray Shahi (Taurino Racing). Peccato per Rocky Bolduc (Topp Racing), che aveva condotto la prima parte di gara, ma arresosi per problemi.

Lamborghini ST NA - Monza: Gara 2

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