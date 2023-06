24h Le Mans | 6a Ora: le Ferrari 499P balzano al comando

Il primo quarto di gara della 24h di Le Mans se n'è andato e le emozioni continuano ad incorniciare questo quarto evento stagionale del FIA World Endurance Championship, pian piano avvolto dal buio mentre il sole tramonta sul Circuit de la Sarthe.

Purtroppo va anche detto che la ignobile nuova regola della Safety Car, che prevede il raggruppamento dietro un'unica vettura di sicurezza dopo aver fatto riordinare le tre categorie con il 'pass-around', si è mangiata ben 2 ore di corsa, che sono già troppe a questo punto dell'evento (ma anche proseguendo)!

Entrati da 15' nella quinta ora, la Safety Car si è finalmente levata di torno e alla ripartenza la Peugeot #94 condotta da Gustavo Menezes è stata subito superata da tutto il gruppo, avendo ancora le gomme da pioggia su una pista ormai asciutta, fermatasi poco dopo per cambiarle.

Fantastica battaglia tra le Porsche e le Ferrari, con un paio di scaramucce tra Antonio Giovinazzi e Dane Cameron, mentre le Toyota si sono fermate nuovamente ai box, scendendo nell'ordine.

Doccia freddissima invece per le Porsche del Team Penske: la #6 è stata costretta a rientrare ai box lentamente con la posteriore destra a terra nel turno di Kévin Estre, mentre poco dopo alla #5 è stato comminato un Drive Through per aver compiuto un sorpasso in regime di Safety Car. In più, Cameron ha avuto un problema alla sesta ora fermandosi brevemente per un reset.

Stava andando meglio a quella privata di Jota, la quale montando le gomme slick prima degli altri era riuscita a balzare al comando. Purtroppo per il team inglese, Yifei Ye è finito fuori alle 'Porsche Curves' impattando violentemente contro le barriere e rompendo la carrozzeria posteriore. Non curante del danno, il cinese ha continuato a spingere come un folle perdendo il cofano motore e altri detriti sul tracciato mentre tornava ai box, provocando un Full Course Yellow per consentire la pulizia della pista.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P of Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Photo by: JEP / Motorsport Images

In tutto ciò, chi è passato al comando della Classe Hypercar sono le Ferrari 499P #51 e #50, le quali si stanno fermando qualche giro prima rispetto agli altri nella girandola di soste.

Le Rosse gestite dalla AF Corse hanno accumulato una ventina di secondi di margine sulla ritrovata Peugeot #94, con la Cadillac #2 di Chip Ganassi Racing quarta un po' più staccata dalla 9X8.

Le Toyota sono invece al quinto (#8) e sesto posto (#7), protagoniste per qualche giro delle insidie portategli dalla Porsche #75 del Team Penske, che minacciando la GR010 Hybrid di Brendon Hartley ha anche rischiato arrivando 'lunga' ad una Slow Zone e inchiodando per non superare e colpire la giapponese.

Queste sono le vetture a pieni giri al momento, con la Top10 completata dalla Cadillac #3, ottava dopo 1' di Stop&Go per una infrazione commessa, seguita dalle altre due Porsche-Penske. Peccato per la Glickenhaus #709, ottava fino a quando un guasto all'anteriore sinsitra non l'ha rallentata. Due tornate di ritardo le ha invece la Peugeot #93. La Porsche-Jota è rientrata in pista riparata, ma si ritrova 14a, seguita solo dalla Vanwall di ByKolles Racing e dalla Cadillac #311 di Action Express Racing.

#28 Jota Oreca 07 - Gibson di David Heinemeier Hansson, Oliver Rasmussen, Pietro Fittipaldi Photo by: Alexander Trienitz

La Jota per ora si può consolare con la Oreca #28 che si è presa il primato in Classe LMP2 fra i mille avvicendamenti in testa ed ora ha una decina di secondi sulla #34 di Inter Europol, con Panis Racing #65 terza più distante.

Ottima fin qui la corsa della #80 di AF Corse, salita prima nella categoria PRO/AM, mentre United Autosports ha solo la #23 in Top5 dopo che la #22 ha preso 3' di Stop&Go, crollando in fondo al gruppo.

Sesta la #41 del Team WRT, in lotta con la #30 del Duqueine Team e la #48 di Idec Sport. La Prema #9 è nona, Top10 completata dalla Alpine #35 dopo che la sua sorella #36 è uscita di pista colpendo le barriere e scendendo al 15° posto.

Per completare il discorso PRO/AM, seconda piazza attualmente che è occupata dalla Cool Racing #37, in lizza con Algarve Pro Racing #45 e Racing Team Turkey #923, anche quest'ultima finita in ghiaia e poi rientrata con l'aiuto dei commissari.

#85 Iron Dames Porsche 911 RSR - 19 di Sarah Bovy, Michelle Gatting, Rahel Frey Photo by: Alexander Trienitz

In Classe LMGTE AM, dopo una breve conduzione della Ferrari (che si fermano in momenti differenti rispetto alle altre), le Porsche sono risalite nelle prime piazze. La #911 di Proton Competition comanda con una manciata di secondi sulla #85 delle fantastiche Iron Dames, più attardata la #56 di Project 1-AO.

Le 488 attualmente restano in Top5 grazie alla #66 di JMW Motorsport e alla #54 di AF Corse, seguite a distanza dalla Aston Martin #25 di ORT by TF Sport e dalla Ferrari #57 di Kessel Racing.

La Porsche #88 di Proton Competition è invece scesa ottava, le Aston Martin #98 di NorthWest AMR-Heart of Racing e #777 di D'Station Racing chiudono la Top10 di categoria.

E mentre le luci della sera cominciano ad accendersi attorno al paddock e in alcuni tratti della pista, il meteo ricomincia ad essere protagonista con nuove gocce di pioggia a scendere copiose...