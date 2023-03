24h di Le Mans | Jaminet e Tandy sulla terza Porsche-Penske

Carica lettore audio

Saranno Mathieu Jaminet e Nick Tandy i compagni di squadra di Felipe Nasr al volante della terza Porsche LMDh che verrà schierata al via della 24h di Le Mans.

L'elenco iscritti per il Centenario della gara francese, quarto evento stagionale del FIA World Endurance Championship, aveva infatti confermato la presenza della 963 #75 gestita dal Team Penske con il brasiliano come prima guida.

Oggi la Casa tedesca ha annunciato la presenza anche del francese e dell'inglese che vengono impiegati in IMSA SportsCar Championship e che il fine settimana del 10-11 giugno si uniranno alla coppia di Porsche che prendono parte all'intero Mondiale con Dane Cameron/Michael Christensen/Frédéric Makowiecki (#5) e André Lotterer/Kévin Estre/Laurens Vanthoor (#6), oltre alla privata di Jota.

Il ruolo di riserva verrà invece ricoperto da Matt Campbell, altro elemento del marchio di Weissach utilizzato nelle gare americane.

"La pubblicazione dell'elenco iscritti di Le Mans alla fine di febbraio ci ha consentito di massimizzare le nostre possibilità: ecco perché schieriamo una terza vettura", aveva affermato Thomas Laundenbach, Vice Presidente di Porsche Motorsport.

"La storia della gara ha dimostrato che le auto in più sono spesso il fattore che alla fine fa pendere l'ago della bilancia. Non dobbiamo guardare molto indietro nella storia di Porsche Motorsport per averne prova".