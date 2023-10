IMSA | Ecco il poker Ford per il debutto della Mustang GT3

La Ford Performance ha annunciato la formazioni di piloti ufficiali con i quali si presenterà al via dell'IMSA SportsCar Championship nella stagione 2024.

Presentata la nuovissima Mustang GT3, sviluppata dalla Casa dell'Ovale Blu, Multimatic Motorsports e M-Sport basata sul motore Coyote V8 da 5,4 litri, è ora pronta ad esordire in una competizione vera e propria, in attesa di vederla anche nel FIA World Endurance Championship e ovviamente alla 24h di Le Mans con Proton Competition.

I nomi che comporranno i due equipaggi protagonisti della Classe GTD PRO annoverano due vecchie conoscenze di Ford, ovvero Joey Hand e Dirk Müller, visti in coppia sulla GT fino a qualche anno fa e riproposti quindi per il prossimo anno sulla #64, ai quali si aggiungono Harry Tincknell, che con Multimatic collabora fin dai tempi della Mazda DPi e ha corso nel FIA WEC con la GT, più il neoarrivato Mike Rockenfeller a bordo della #65.

Dirk Müller, Joey Hand, Mike Rockenfeller, Harry Tincknell, Ford Performance Photo by: Ford

"Sono entusiasta di poter finalmente annunciare e cominciare questo programma - ha dichiarato Hand - È da molto tempo che ci stiamo lavorando, da oltre un anno. Sono molto grato e orgoglioso di essere stato coinvolto nelle prime fasi di test della vettura".

"L'abbiamo messa spesso in pista e la prima volta che l'ho guidata, mi è piaciuta molto. È una di quelle auto che, per me, si adatta al mio stile. L'ho capito subito e penso che ci aspetteranno tanti anni fantastici in cui correremo con questa vettura".

Müller ha aggiunto: "Sono felice, onorato e grato di far parte di questo fantastico programma Mustang GT3 con Ford Performance e Multimatic. È da un po' che lavoriamo sulla nuova vettura e non vedo l'ora di scendere in pista e iniziare a correre".

"Sono davvero felice di tornare con il mio amico Joey; oltre a conoscerci benissimo, abbiamo centrato molti successi insieme. Non ringrazierò mai abbastanza Ford e Multimatic per questa opportunità. Daytona è già dietro l'angolo, quindi partiamo".

Ford Mustang GT3 Photo by: Ford Performance

Dall'altra parte del box, grande soddisfazione anche per Tincknell: "Sono entusiasta di tornare in Ford, dove il senso di famiglia si respira in tutta l'azienda. Lavorerò con l'ingegnere di gara che avevo ai tempi della Ford GT e molti dei membri del team sono vecchi amici di quel periodo e dei successivi programmi sportivi della Multimatic".

"Non vedo l'ora di correre con 'Rocky'. Quando ero in Formula 3 Europea nel 2013, il DTM era l'evento principale e quello fu l'anno in cui lui vinse il titolo. Ora, gareggiare al suo stesso livello è piuttosto surreale se ripenso a quei giorni".

Dal canto suo, Rockenfeller ha una grande occasione di rilancio: "Avere l'opportunità di entrare in Ford a questo punto della mia carriera è fantastico e sono entusiasta di far parte di un nuovo programma con una nuova auto.

"Ho guidato la Mustang GT3 a Sebring un paio di mesi fa e corso molte volte contro la Ford GT, quindi so di entrare a far parte di un'organizzazione molto forte".

Mark Rushbrook, direttore globale di Ford Performance Motorsports, chiosa: "Siamo entusiasti di intraprendere questa entusiasmante sfida e di mettere alla prova i nostri 58 anni di eredità e prestazioni mondiali della Mustang contro alcuni dei più grandi Costruttori del mondo".

"Vogliamo dare il bentornato a Joey e Dirk nella famiglia Ford dopo alcuni anni fantastici con il programma GT. Insieme alle quattro vittorie di Harry con la Ford GT e all'impressionante curriculum di Mike, questo ci mette in una posizione di partenza forte nella stagione di debutto della Mustang GT3".