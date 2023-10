IMSA | Iscrizioni 2024: 48 per tutto l'anno, 57 in Endurance Cup

Gli iscritti all'intera stagione 2024 dell'IMSA SportsCar Championship saranno 48, come annunciato nella conferenza stampa 'State of the Sport' che la serie ha organizzato nel giovedì che ha aperto il fine settimana della Petit Le Mans.

Dopo aver dato il via alle iscrizioni lo scorso agosto, la serie americana per prototipi e GT ha dovuto affrontare una lunga e complicata fase di analisi e selezione delle tantissime richieste pervenute per prendervi parte il prossimo anno.

Durante la riunione con addetti ai lavori e giornalisti andata in scena a Road Atlanta, il Presidente del campionato, John Doonan, ha mostrato la lista delle squadre ammesse a tutto il 2024, alle quali si aggiungono 9 team che saranno in griglia solo per l'Endurance Cup.

Con l'eliminazione della Classe LMP3 c'è stato modo di ampliare la presenza nelle rimanenti categorie, specialmente tra le GTP e le GTD, poi chiaramente ogni elenco iscritti verrà comunicato di volta in volta, cominciando da quello della 24h di Daytona che a gennaio aprirà le danze.

Lamborghini SC63 LMDh Photo by: Lamborghini Squadra Corse

Partendo dalla categoria principale, ovvero la Grand Touring Prototype, la novità più importante e attesa è chiaramente l'ingresso di Lamborghini Squadra Corse con la SC63 LMDh presa in mano dal team Iron Lynx, che però - come sappiamo da tempo - non sarà pronta prima di marzo e correrà solamente le gare Endurance.

10 sono invece gli iscritti all'intera annata, con la conferma delle Porsche ufficiali del Team Penske, più quelle private di JDC-Miller Motorsports e Proton Competition, che se la vedranno contro le Cadillac di Chip Ganassi Racing e Action Express Racing, le due BMW del Team RLL e le Acura di Wayne Taylor Racing with Andretti, dal '24 al raddoppio dato che Meyer Shank Racing virerà sulla IndyCar.

#52 PR1 Mathiasen Motorsports Oreca LMP2 07: Ben Keating, Paul-Loup Chatin, Alex Quinn Photo by: Richard Dole / Motorsport Images

In LMP2 abbiamo 12 iscritti confermati: due Oreca per United Autosports, unica a schierarne più di una, contro APR, Tower Motorsports, TDS Racing, Era Motorspor, High Class Racing, Sean Creech Motorsport (che sale di categoria dopo gli anni con le LMP3), PR1 Mathiasen Motorsports, Riley e la novità AO Racing, mentre AF Corse porterà la sua 07-Gibson #88 solamente ad alcuni dei sette eventi previsti.

10 vetture saranno impegnate in tutto il calendario della Classe GTD PRO e c'è sicuramente grande attesa per vedere in azione le nuovissime Corvette Z06 GT3.R della Pratt&Miller Motorsports e le due Mustang GT3 preparate da Ford Multimatic Motorsports.

Sale di grado la Paul Miller Racing con la BMW M4 GT3 dopo aver partecipato a lungo alla GTD, la Pfaff Motorsports è invece una conferma del lotto, ma con la novità del passaggio alla McLaren, mentre non mancheranno Vasser Sullivan Racing, la Aston Martin GT3 rinnovata della Heart of Racing, più le Porsche di AO Racing e Kellymoss with Riley.

Sulla griglia di partenza delle corse di Endurance Cup si aggiungeranno la Lamborghini #19 di Iron Lynx, la Ferrari #62 di Risi Competizione e la Mercedes #75 di Sun Energy 1, portando la lista completa a 13 presenze.

Ford Mustang GT3 Photo by: Ford Performance

Come sempre la più nutrita delle Classi rimane la GTD per le GT3 condotte da equipaggi PRO-AM. Anche qui i volti nuovi sono legati all'arrivo delle esordienti auto, come ad esempio i ragazzi di AWA che schierano le due Corvette, mentre tutte le altre compagini avranno un mezzo soltanto.

E' il caso di Vasser Sullivan, Heart of Racing con Aston Martin, Korthoff/Preston Motorsports con Mercedes, Conquest Racing che porta la sua Ferrari 296 dal GTWC America, Andretti Motorsports, Magnus Racing, Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport, Winward Racing, Gradient Racing, Inception Racing, Forte Racing, MDK Motorsports, Kellymoss with Riley, Turner Motorsport e Wright Motorsports.

Per i cinque appuntamenti di Endurance Cup si aggiungeanno le Ferrari di AF Corse, Triarsi Competizione e Cetilar Racing, e le Lamborghini di Iron Lynx e Iron Dames.

Corvette Z06 GT3.R Photo by: Chevrolet Racing

“Continuiamo a cavalcare un'incredibile ondata, come dimostra il numero di squadre e auto che si sono impegnate per la stagione 2024 completa e per l'Endurance Cup", ha dichiarato il Presidente Doonan.

"Avere così tanti team confermati per il prossimo anno è una testimonianza della stabilità della piattaforma che abbiamo costruito collettivamente. Essere in grado di fare questo annuncio in ottobre, prima ancora che la stagione 2023 sia stata completata, ci aiuterà durante l'inverno e consente a fan e addetti ai lavori IMSA di fare i loro piani per il 2024 molto prima".

A margine della presentazione sono stati confermati anche gli accordi di collaborazione con WeatherTech (per la titolazione del campionato) e coi fornitori Michelin e VP Racing Fuels.

"Il sostegno di Michelin all'IMSA è chiaramente evidente in ogni weekend di gara. I team IMSA e Michelin lavorano a stretto contatto sia dal punto di vista del marketing che della competizione in pista. Assieme abbiamo ottenuto notevoli guadagni in questi settori nel corso della nostra collaborazione fino ad oggi, e insieme ci aspettiamo una crescita continua per il futuro", ha aggiunto Doonan parlando del gommista francese.

"L'IMSA ha avuto la fortuna di avere un partner affidabile come VP Racing Fuels per molti anni e siamo entusiasti di vedere che continuerà anche in futuro. VP è cresciuta costantemente in visibilità come marchio nel corso della nostra partnership, raggiungendo ben oltre i nostri circuiti e il mercato dei consumatori. Siamo reciprocamente impegnati a continuare a far crescere entrambi i nostri marchi in futuro".

Michelin Tires Photo by: Art Fleischmann

Alexis Garcin, Presidente e AD di Michelin North America, gli fa eco: "Siamo entusiasti di continuare la nostra collaborazione con l'IMSA, leader nelle corse innovative e sostenibili di sportscar".

"La nostra collaborazione ha contribuito a introdurre il nuovo pneumatico Michelin GTP, che offre prestazioni prolungate per più stint, e questo stesso approccio contribuirà al lancio del nuovo pneumatico GTD Pilot Sport Pro nella prossima stagione".

"Con l'estensione della nostra partnership, Michelin e l'IMSA continueranno a trovare il modo di trasformare le corse di vetture a ruote coperte per un futuro più sostenibile".

Bruce Hendel, vicepresidente delle vendite di VP Racing, chiosa: "VP Racing è entusiasta di continuare la sua collaborazione quasi decennale con l'IMSA, portando gare di livello mondiale ai piloti e ai fan di tutto il mondo".

"Siamo orgogliosi del nostro rapporto come Official Fuel, Official Performance Coolant, Official Fuel Additives e partner per i carburanti rinnovabili, e ci auguriamo di continuare per molti anni a ottenere successi insieme".