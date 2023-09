IMSA | 2024: anticipata Watkins Glen per evitare la 24h di Spa

L'IMSA SportsCar Championship ha scelto di rivedere la data della 6h di Watkins Glen nel calendario del 2024.

Originariamente previsto per fine giugno dell'anno prossimo, l'evento sarebbe coinciso con la 24h di Spa di GT World Challenge Europe ed Intercontinental GT Challenge.

I vertici del campionato americano hanno quindi optato per anticipare di una settimana - il 20-22 giugno - la corsa valida per l'Endurance Cup che vedrà senz'altro parecchi piloti ufficiali e Costruttori coinvolti, che altrimenti avrebbero dovuto fare una scelta se recarsi in America o affrontare l'impegno belga del 26-29 giugno.

"L'IMSA ha deciso di apportare questa modifica al calendario 2024 a beneficio di molti dei nostri partner automobilistici e piloti mondiali che non solo partecipano alla nostra serie, ma anche a tante altre prestigiose gare di 24 Ore", spiega il Presidente IMSA, John Doonan.

"Siamo stati in grado di accettare questo cambiamento grazie a uno spirito di collaborazione con i nostri collaboratori di NBC Sports e Watkins Glen International, e siamo grati a tutte le parti coinvolte per la loro cooperazione".

"L'IMSA prevede di tornare al suo tradizionale appuntamento endurance dell'ultimo fine settimana di giugno nel 2025 e oltre".

Mettendo il round del Glen una settimana prima del previsto, non ci saranno concomitanze con altre serie di alto livello. Il problema delle coincidenze per i campionati endurance e GT comunque rimane inevitabilmente per altre corse, come avevamo già analizzato tempo fa.

Resta da capire ora quali saranno le scelte effettuate da team, piloti e Costruttori in base alle loro esigenze e priorità.