GTWC | Ecco la seconda parte della storia BMW su Valentino Rossi

BMW M Motorsport ha pubblicato la seconda puntata della sua serie 'We Are M - Mbedded' dedicata a Valentino Rossi, in quella che è la sua prima stagione da pilota ufficiale della Casa bavarese.

Nel primo episodio erano state mostrate le immagini della firma del contratto triennale col marchio tedesco e tutti i retroscena del primo successo conseguito al volante della M4 GT3 alla Road To Le Mans di giugno, più la consegna al marchigiano delle BMW stradali allestite appositamente per lui.

Nell'ultima puntata vengono invece ripercorsi gli emozionanti momenti del primo trionfo centrato da Rossi in coppia con Maxime Martin nel GT World Challenge Europe in occasione di Gara 2 della Sprint Cup in quel di Misano, a luglio.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Maxime Martin Photo by: SRO

Tra abbracci, lacrime, urla e sorrisi, tutto il Team WRT si è stretto attorno al suo Campione, che come ringraziamento ha invitato la squadra presso il proprio Ranch di Tavullia per trascorrere una giornata sulle moto da cross.

Nel video si può apprezzare Valentino a fare da insegnante mentre spiega come guidare sul tracciato e la successiva sfida su due ruote in notturna tra i membri della squadra diretta da Vincent Vosse ed altri amici - fra i quali c'era anche il suo compagno di squadra del 2022, Frédéric Vervisch - con qualche imprevisto che ha richiesto pure l'intervento di una ambulanza e dei medici.