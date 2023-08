GTWC | BMW racconta in un video l'ingaggio di Valentino Rossi

BMW M Motorsport ha pubblicato un nuovo video della serie 'We Are M - Mbedded' questa volta dedicato a Valentino Rossi.

Le immagini raccontano solitamente varie storie e i dietro le quinte delle attività sportive della Casa bavarese, impegnata tra GT ed Endurance.

L'episodio di questa settimana è solo la prima parte dedicata al 'Dottore', che nell'aprile scorso, in occasione della 3h di Monza del GT World Challenge Europe Endurance, è salito negli uffici di BMW per firmare il contratto che lo lega al marchio tedesco come pilota ufficiale.

Inizia così questa puntata, con un sorridente Rossi accompagnato dal team principal del Team WRT, Vincent Vosse, che emozionato appone il suo autografo sui fogli di carta davanti al contento Andreas Roos, responsabile di BMW M Motorsport.

"E' sempre bello firmare un contratto, specialmente se è il tipo di contratto che vuoi firmare!", scherza Valentino.

#46 Team WRT BMW M4 GT3: Augusto Farfus, Maxime Martin, Valentino Rossi Photo by: Eric Le Galliot

Successivamente si passa al weekend della Road To Le Mans, dove il pilota marchigiano ha ottenuto la sua prima vittoria con la M4 GT3 in coppia con Jerome Policand nel giugno scorso, con la grande festa nel box e la bottiglia di champagne mostrata dal grande amico e collaboratore Alberto Tebaldi una volta scesi dal podio.

La puntata prosegue trasferendosi nel ranch di Tavullia per la consegna delle BMW stradali a Rossi, con spiegazione delle caratteristiche tecniche dai rappresentanti del Costruttore giunti fino alla pista da cross di proprietà del pesarese.

Nella prossima puntata l'anteprima mostra le immagini della spettacolare ed emozionante vittoria conseguita da Valentino sul terreno di casa in quel di Misano in occasione della gara Sprint del GTWC andata in scena a luglio.