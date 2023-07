GTWC | Spa, 18a Ora: due Audi e due Porsche davanti

Paddock e tribune cominciano a ripopolarsi alla 24h di Spa-Francorchamps, coi piloti e team di GT World Challenge Europe ed Intercontinental GT Challenge che entrano nell'ultimo quarto di gara sotto il solito cielo nuvoloso delle Ardenne.

Negli ultimi 180' non ci sono stati particolari colpi di scena, a parte l'ennesimo problema accusato dalla sfortunatissima Ferrari #51 che è dovuta rientrare ai box, colpita stavolta dal malfunzionamento del sistema di alimentazione, dopo aver sofferto per noie elettriche e aver anche Alessio Rovera ammalato a lasciare Nicklas Nielsen e Robert Shwartzman a combattere nelle retrovie.

Alla 17a ora è uscita di scena la Mercedes #89 di Akkodis-ASP fermandosi all'inizio della salita dell'Eau Rouge, ma il breve Full Course Yellow ha consentito di rimuovere la AMG senza particolari problemi.

Nel frattempo si sono delineate un paio di situazioni: l'Audi di Scherer Sport PHX #17 ha passato la #40 di Tresor Orange 1 ed ora è davanti all'altra R8 con una decina di secondi di vantaggio nella rincorsa al primato.

Questo è passato qualche minuto fa alla BMW #98 di Rowe Racing, che però ha una strategia diversa e si fermerà a breve, mentre si sta infiammando il duello quello che sulla carta è il terzo posto tra le Porsche #56 di Rutronik Racing e #92 di Manthey EMA, che stanno proseguendo a braccetto superandosi in continuazione.

Più staccate dalle 911 abbiamo le Mercedes #88 di Akkodis-ASP e #777 di AlManar Racing, quest'ultima su strategia differente rispetto agli altri, così come la Lamborghini #6 di K-Pax Racing, attualmente ottava generale.

Nona assoluta c'è la McLaren #5 della Optimum Motorsport, leader della Classe Gold e davanti alla BMW #46 del Team WRT, all'Audi #11 di Comtoyou Racing e alla Ferrari #71 di AF Corse-Francorchamps Motors.

In Classe Gold Cup, detto della McLaren #5, cambio di posizioni tra l'Audi #21 di Comtoyou Racing e la BMW #30 di WRT nel duello per le restanti posizioni sul podio, con la Mercedes #57 di Winward Racing e l'Audi #9 di Boutsen VDS sempre ad inseguire.

In Silver Cup sono sempre le Audi #99 di Tresor Orange 1 e #12 di Comtoyou Racing a guidare le operazioni. Terza rimane la Lamborghini #85 di GRT con dietro la Porsche #56 di Dinamic GT Huber Racing e l'Audi #26 di Saintéloc a 3 giri di distanza.

In Bronze Cup sempre 1-2 Porsche grazie alla #91 di Herberth Motorsport e #911 di Pure Rxcing, che hanno un buon margine sulla McLaren #93 di Sky-Tempesta Racing, in lizza per il terzo posto con le Porsche #20 di Huber Motorsport e #44 di CLRT, mentre in risalita c'è la Ferrari 488 #52 di AF Corse.

In Classe PRO-AM la Mercedes di Sun Energy 1 #75 è incalzata dalla Porsche #24 di Car Collection. Una foratura ha invece attardato l'Audi #888 di CSA Racing, che comunque mantiene la terza piazza con un paio di giri di vantaggio sulla Mercedes #4 di Riley.