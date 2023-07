GTWC | Spa, 12a Ora: gran botto tra le BMW, gara neutralizzata

Siamo giunti a metà della 24h di Spa-Francorchamps e i protagonisti di GT World Challenge Europe ed Intercontinental GT Challenge continuano a dare spettacolo nel bene e nel male.

Detto che ancora il meteo non è cambiato, anche se il cielo resta nuvoloso, la Safety Car è dovuta entrare in azione per la sesta volta dopo un bruttissimo incidente verificatosi sul rettilineo del 'Kemmel' tra le BMW di Charles Weerts e Neil Verhagen.

A quanto pare si è trattato di una incomprensione dovuta ad una discrepanza di comunicazione di un nuovo regime di Full Course Yellow (chiamato in causa per un altro incidente); fatto sta che Weerts ha alzato il piede ed è stato centrato dal rivale della Rowe Racing; le M4 #32 e #998 sono piombate contro le barriere andando distrutte e la Direzione Gara ha dovuto 'congelare' tutto nuovamente per consentire le riparazioni dei guard rail.

Saranno operazioni lunghe ed al momento la classifica ne è uscita ulteriormente rimescolata, con l'Audi #40 della Tresor Orange 1 che è risalita al comando superando la Mercedes #88, mentre è rientrata in gioco la AMG #999 di GruppeM Racing, così come l'Audi #11 di Comtoyou Racing, tutte in Top5.

Quinta c'è la McLaren della Optimum Motorsport, leader della Classe Gold Cup, seguita a ruota dalla #188 di Garage 59 che comanda in Classe Bronze Cup, poi al settimo ed ottavo posto ecco le Porsche #92 di Manthey EMA e #96 di Rutronik Racing, con le BMW #98 di Rowe Racing e #46 di WRT a completare la Top10, incalzate dalla Lamborghini #6 di K-Pax Racing.