GTWC | Barwell con due Lamborghini in Sprint e Endurance nel 2024

La Barwell Motorsport anche nel 2024 proseguirà l'avventura nel GT World Challenge Europe come portacolori di Lamborghini Squadra Corse.

Saranno due infatti le Huracán GT3 EVO2 schierate dalla squadra inglese, che ha presentato livrea ed equipaggi per la serie di SRO Motorsports Group dando l'assalto a Sprint Cup ed Endurance Cup.

In collaborazione con la Casa di Sant'Agata Bolognese arriverà il pilota ufficiale Sandy Mitchell a capitanare la formazione della vettura #78, che per le gare brevi avrà come secondo concorrente Rob Collard, mentre per quelle di durata ci saranno Till Bechtolsheimer ed Antoine Doquin con lo scozzese del Toro, pronto a sostenere il team anche nel British GT.

Barwell Motorsport, Lamborghini Huracan GT3 EVO2 Photo by: Barwell Motorsport

"Quest'anno sarà molto impegnativo, ma non vedo l'ora di iniziare; correre in tutte e tre le serie con Barwell sarà un'ottima cosa, perché avere lo stesso team intorno a te, evento dopo evento, ci aiuterà sicuramente a far progredire la macchina", commenta Mitchell.

"È anche fantastico tornare con Rob, un pilota eccezionale e con il quale abbiamo già ottenuto molte soddisfazioni insieme. Speriamo che si possa continuare così anche in questa stagione".

Bechtolsheimer è invece ad una nuova avventura dopo essere stato praticamente sempre in IMSA: "Dato che tutte le mie gare con le sportscar si sono svolte negli Stati Uniti, sono estremamente entusiasta di avere l'opportunità di correre su alcuni dei più grandi circuiti d'Europa".

"L'auto, i circuiti e il format del GTWC saranno tutti nuovi per me, ma mi trovo a collaborare con uno dei migliori team della griglia e con due piloti fantastici come Sandy e Antoine. Non vedo l'ora di iniziare la stagione".

Barwell Motorsport, Lamborghini Huracan GT3 EVO2 Photo by: Barwell Motorsport

Sulla Lamborghini #72 è pronto ad esordire Gabriel Rindone, Campione del Super Trofeo AM, assieme a Patrick Kujala, mentre per l'Endurance Cup si attende di capire chi sarà il pilota a completare il trio di Bronze Cup.

"È fantastico confermare i nostri piani europei e tornare a disporre di due vetture per l'intera stagione del GTWC: possiamo contare di una grande competitività con entrambe le nostre auto e credo che abbiamo tutti gli ingredienti per lottare per il titolo con tutte e due le vetture", sottolinea raggiante il Team Principal, Mark Lemmer.

"Till e Gabriel hanno già dimostrato la loro velocità e abilità, avendo già vinto in altre serie importanti. Con Patrick e Sandy abbiamo due collaudati piloti PRO che hanno vinto gare sia con noi che con la Lamborghini, e poi aggiungiamo il giovane Antoine per un ottimo mix".

"Sappiamo che sarà dura, ma non vediamo l'ora di accompagnare Till e Gabriel nel fantastico viaggio che è il GTWC. Inoltre, potranno vivere l'incredibile esperienza della 24 Ore di Spa in quello che sarà l'anno del Centenario dell'evento: sarà la ciliegina sulla torta".